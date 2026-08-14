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Avanza en Chile un proyecto de ley que permite la caza de perros asilvestrados

La iniciativa está dirigida al control de jaurías que amenazan principalmente a la ganadería y la fauna silvestre en zonas rurales

(Foto: Pixabay)
El proyecto de ley permitiría eximir de sanciones penales a quien mate o capture un perro asilvestrado bajo causales específicas.
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Por 10 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó en general fusionar tres proyectos de ley que buscan una solución al problema de los perros asilvestrados, iniciativa que faculta a darles caza y que ha provocado las críticas de organizaciones animalistas y algunos parlamentarios de oposición.

La propuesta, que fue visada con respaldo político transversal, permitiría eximir de sanciones penales a quien mate o capture un perro asilvestrado bajo causales específicas, a fin de permitir el control letal frente a ataques inminentes a personas, fauna silvestre o animales de producción ganaderos, especialmente en zonas rurales.

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Dicha acción exigiría denuncias previas y medios probatorios como registros o informes veterinarios del daño causado por los canes, por lo que la propuesta modifica la actual Ley de Caza e implementa medidas contra los perjuicios económicos causados por estas jaurías, pero establece además que los organismos competentes del Estado tienen el deber de actuar para prevenir potenciales situaciones de peligro.

Entre los años 2018 y 2024 se cuantifican en Chile 30 fallecimientos por ataques de jaurías de perros, un promedio de cinco muertes por año.
Entre los años 2018 y 2024 se cuantifican en Chile 30 fallecimientos por ataques de jaurías de perros, un promedio de cinco muertes por año.

Las críticas

Sin embargo, diversas agrupaciones de rescate y protección animal han rechazado tajantemente la iniciativa, aduciendo que se trata de una medida cruel e ineficaz que no soluciona el problema de fondo que es el abandono y la tenencia irresponsable de estos animales.

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De acuerdo a sus argumentos, permitir la caza solo elimina temporalmente a algunos ejemplares, pero el vacío poblacional se vuelve a llenar rápidamente si las personas siguen abandonando animales, sobre todo en zonas rurales.

Además, acusan un error de diagnóstico, pues varios estudios señalan que gran parte de los ataques a la fauna silvestre y ganado provienen de perros con dueños negligentes que los dejan libres, y no exclusivamente de canes salvajes.

Así las cosas, una vez finalizada la sesión el diputado independiente, Sebastián Videla, señaló mediante una publicación en sus redes sociales que el avance del proyecto de ley implica un “día triste para todos los animales”, puesto que “en vez de permitir su caza, debemos combatir con fuerza el abandono y el maltrato animal”.

Por ahora, la iniciativa sigue su trámite legislativo y deberá ser votada por el pleno de la Cámara de Diputados y luego por el Senado, antes de convertirse en ley.

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