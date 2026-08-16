“En las cárceles manda el Poder Ejecutivo”: Gabriel Aguilar endurecerá cárceles tras amenazas en Costa Rica

Gabriel Aguilar denunció ante el OIJ amenazas de muerte contra él y su familia y prometió endurecer el control penitenciario en Costa Rica. (Imagen de cortesía)

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El ministro de Justicia y Paz Gabriel Aguilar respondió ante amenazas de muerte con la promesa de endurecer el control penitenciario en Costa Rica, después de presentar una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial por intimidaciones dirigidas contra él y su familia que, según el ministerio, surgieron tras un pronunciamiento sobre la liberación de una persona privada de libertad vinculada a una estructura criminal.

El ministro acudió a la sede central del OIJ para formalizar la denuncia. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, las amenazas aparecieron a raíz de una resolución reciente del Instituto Nacional de Criminología sobre ese caso, aunque Aguilar dijo que no daría más detalles porque hay una investigación en curso.

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En un mensaje público, el jerarca aseguró que no cederá ante las intimidaciones y vinculó esa postura a la memoria de su madre, a quien dijo haber perdido cuando tenía nueve años. “Ninguna amenaza ni intimidación me va a doblegar”, afirmó.

Aguilar sostuvo que mantendrá la ofensiva contra el crimen organizado dentro de las cárceles y que su equipo aplicará nuevas restricciones en los centros penales. “Ningún delincuente, por más amenazas que haga, me va a obligar a bajar la guardia”, expresó.

El ministro anunció restricciones sobre objetos, visitas y trabajo en prisión

Entre las medidas mencionadas por Aguilar Vargas figuran la eliminación de televisores, microondas, tomacorrientes, consolas de videojuegos y encomiendas diarias para la población penitenciaria. También anticipó que se impondrán uniformes y que las personas privadas de libertad deberán trabajar mientras cumplen sus condenas.

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El Ministerio de Justicia y Paz vinculó las amenazas con un pronunciamiento sobre la liberación de una persona privada de libertad ligada a una estructura criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro agregó que habrá restricciones a las visitas íntimas entre personas privadas de libertad y límites para impedir que una misma persona visite íntimamente a varios reclusos. Sumó a esa lista una “lucha frontal e implacable” contra funcionarios corruptos.

En esa misma intervención, defendió la autoridad del Gobierno sobre el sistema penitenciario y lanzó una de sus frases más duras: “En las cárceles manda el Poder Ejecutivo. No mandan los ‘jachudos’ ni las organizaciones criminales”.

El funcionario también dijo que el proyecto penitenciario CACCO “sigue avanzando” y que “pronto será una realidad”. Añadió que vendrán más cambios porque, según sostuvo, el sistema penitenciario “va a cambiar de una vez por todas”.

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La reacción oficial llegó tras amenazas contra el ministro y su familia

La respuesta pública del titular de Justicia y Paz se produjo luego de las intimidaciones denunciadas ante el OIJ. El propio ministerio precisó que esas amenazas fueron dirigidas no solo contra Aguilar, sino también contra su familia.

El ministro Gabriel Aguilar afirmó que no cederá ante las intimidaciones y ratificó su ofensiva contra el crimen organizado dentro de las cárceles. (Imagen de cortesía)

En su mensaje, el ministro presentó su reacción como una reafirmación personal y política. Recordó las enseñanzas que atribuyó a su madre —“valentía, principios y valores”— y dijo que esa memoria marcó el tono de su pronunciamiento.

También agradeció “a la señora Presidente” por su apoyo y liderazgo, así como a quienes le enviaron mensajes de respaldo y oraciones. Cerró su declaración con otra definición sobre el rumbo que pretende imprimir a la política penitenciaria: “La pelea es peleando. No vamos a aflojar. Al contrario: vamos a apretar más fuerte”.

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