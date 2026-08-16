Tensión entre Irán y Qatar: Teherán acusó a Doha de bloquear la investigación sobre sus tres pilotos presuntamente capturados

La disputa entre Irán y Qatar surgió después de que Doha informara el derribo de una aeronave iraní durante la guerra de Medio Oriente. (Europa Press/Contacto/Iranian Army Office)

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Irán acusó este domingo a Qatar de bloquear la investigación sobre el destino de tres pilotos que Teherán dijo que fueron capturados durante la guerra de Medio Oriente, tras una operación de marzo contra la base estadounidense de Al Udeid.

La disputa quedó atada a un episodio que expuso la dimensión regional del conflicto: fue la primera vez que un país del Golfo informó que había derribado una aeronave iraní desde que la guerra comenzó el 28 de febrero, después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El fuego se detuvo con un alto el fuego en abril, luego de casi 40 días de combates, pero el marco de conversaciones de paz firmado en junio colapsó más tarde.

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El general Mohammad Bagherzadeh dijo, citado por Tasnim, que un equipo de expertos de la fuerza aérea iraní esperaba desde hacía meses autorización para viajar a Qatar y realizar una investigación en el terreno. Según el militar, las demoras persistentes de las autoridades qataríes impidieron el regreso de los pilotos a Irán.

El general Mohammad Bagherzadeh acusó a Qatar de tener a tres pilotos iraníes detenidos

Qatar negó la detención y habló de rescate

Bagherzadeh ya había acusado el sábado a Doha de haber capturado a tres pilotos iraníes que participaban en una operación contra la base aérea de Al Udeid a comienzos de marzo y exigió su liberación. Esta vez volvió a pedir que Qatar autorizara el viaje del equipo iraní.

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Qatar rechazó tener a los pilotos bajo custodia. El gobierno qatarí afirmó que había enviado a Irán una invitación en abril para informarle los detalles de las operaciones de búsqueda y rescate, pero sostuvo que la parte iraní todavía no había respondido.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, rechazó las acusaciones de Irán (REUTERS/Imad Creidi)

Irán denunció que sus tres pilotos fueron capturados en Qatar durante una misión contra una instalación militar de Estados Unidos, mientras Doha negó la detención y aseguró que solo ofreció compartir información sobre las tareas de búsqueda. La consecuencia inmediata fue una nueva fricción entre dos actores que habían quedado involucrados en los intentos de mediación del conflicto regional.

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Al Udeid quedó en el centro del choque

La base de Al Udeid, objetivo de la operación iraní, es la mayor instalación militar estadounidense en Medio Oriente. Allí funcionan elementos avanzados del Comando Central de Estados Unidos, además de sus fuerzas aéreas y de operaciones especiales.

El mes pasado, las fuerzas armadas iraníes dijeron que habían recuperado el cuerpo del piloto Majid Kazemi, muerto durante el ataque contra esa base. Antes, la república islámica había informado la muerte de un piloto y la desaparición de otros, pero no había sostenido en ese momento que hubieran sido capturados.

A comienzos de marzo, el ministerio de Defensa qatarí dijo que había derribado dos bombarderos iraníes Sukhoi Su-24. El texto no precisó si se trató de las mismas aeronaves a las que aludió luego Irán.

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Tras la ruptura de la tregua, Irán y Estados Unidos intercambiaron fuego de forma esporádica, con combates concentrados sobre todo en el sur iraní y en torno al estrecho de Ormuz. Qatar, que participó en los esfuerzos de mediación, denunció después ataques contra su territorio y contra al menos un petrolero qatarí que transitaba por ese paso.

(Con información de AFP)