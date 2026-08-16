Aumentaron a 53 los muertos y 135 los heridos tras el devastador terremoto en Indonesia

El terremoto de magnitud 7,7 en la isla de Flores, Indonesia, dejó 53 muertos y 135 heridos, según la BPBD.

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El balance de víctimas por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la isla de Flores, Indonesia, el sábado, ascendió este domingo a 53 muertos y 135 heridos, según confirmó la Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD) en su último reporte. Las cifras reflejan el impacto devastador del sismo sobre la población y las infraestructuras de la región oriental del archipiélago, uno de los más golpeados por la actividad sísmica en el sudeste asiático.

El epicentro del terremoto se localizó a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, alrededor de las 6:00 de la mañana del sábado, hora local. De acuerdo con la BPBD, el sismo dejó víctimas mortales en los distritos de Manggarai (25), Manggarai Oriental (20), Sikka (4), Ende (2), Nagekeo (1) y Manggarai Occidental (1).

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“El impacto ha sido significativo”, indicó el gobernador provincial, Emanuel Melkiades Laka Lena, y añadió que “muchos ciudadanos han fallecido o resultado heridos; viviendas e instalaciones públicas han sufrido daños; y las actividades comunitarias se han visto interrumpidas”.

La agencia local reportó, además, que más de 5.000 residentes permanecen desplazados debido a los daños en sus viviendas o al temor de nuevas réplicas. Estas personas se han reubicado en centros de evacuación o en casas de familiares y conocidos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

El jefe de información de la BPBD, Berton SP Panjaitan, afirmó que en estos momentos la prioridad es “satisfacer las necesidades básicas y proporcionar suministros en los centros de evacuación”. Las autoridades han identificado la necesidad urgente de tiendas de campaña, arroz, medicamentos, mantas, agua potable y generadores para los damnificados.

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Más de 5.000 residentes permanecen desplazados en Flores por los daños en sus viviendas y el temor a nuevas réplicas. (REUTERS/Edgar Su)

El sismo provocó daños materiales severos en la isla. De acuerdo al último balance oficial, 154 viviendas resultaron destruidas de manera grave, 49 presentan daños moderados y 38 daños menores. Previamente, la agencia había calculado que el número de edificaciones afectadas superaba el millar. 995 réplicas se han registrado en la zona desde el primer temblor, de las cuales 46 fueron percibidas por la población.

Entre los testimonios recogidos por EFE, destaca el relato de Charles, vecino de Nagekeo, quien decidió regresar a un refugio temporal junto a su familia por temor a nuevas sacudidas o a un posible tsunami. “Tengo miedo de volver, pero tengo que hacerlo”, expresó Charles, que vive “muy cerca del mar” con su esposa y sus dos hijos. Su vivienda quedó gravemente dañada por el terremoto.

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El sismo destruyó 154 viviendas de forma grave en Flores, mientras otras 49 sufrieron daños moderados y 38 daños menores. (REUTERS/Edgar Su)

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, expresó sus condolencias a las víctimas a través de sus redes sociales. En su mensaje, lamentó la tragedia ocurrida en la provincia de Nusa Tenggara Oriental y reiteró el compromiso de las autoridades con las tareas de rescate y asistencia.

La isla de Flores cuenta con una población estimada de 2 millones de personas y sus principales ciudades son Ende y Maumere. Las actividades cotidianas se mantienen paralizadas en amplias zonas, mientras continúan las operaciones para restablecer el acceso a servicios básicos y reparar la infraestructura dañada.

Indonesia se sitúa en el denominado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, una franja de intensa actividad sísmica y volcánica provocada por la convergencia de varias placas tectónicas. Este contexto eleva el riesgo de terremotos y tsunamis en el país, que ha enfrentado eventos similares en el pasado reciente.

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Las autoridades de Indonesia priorizan el envío de tiendas de campaña, arroz, medicamentos, mantas, agua potable y generadores para los damnificados. (REUTERS/Edgar Su)

Las autoridades locales insisten en la importancia de la coordinación para la atención de las víctimas y la reconstrucción de las zonas golpeadas. “Nos estamos enfocando en la búsqueda y evacuación de las víctimas, los servicios de salud, el suministro de artículos de primera necesidad y refugios, y la restauración del acceso al transporte y la infraestructura afectados”, indicó el gobernador Laka Lena en su mensaje recogido por EFE.

El recuento de víctimas y daños sigue en curso, mientras equipos de rescate y voluntarios trabajan en la zona para localizar posibles sobrevivientes y asistir a los damnificados. Las cifras podrían modificarse en las próximas horas a medida que avanzan las tareas de verificación y asistencia.

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