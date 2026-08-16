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El vuelco de un autobús polaco en Hungría dejó 12 muertos y al menos 10 heridos

La policía húngara informó que el vehículo se salió de la calzada, cayó en una zanja y terminó de costado, con 57 pasajeros a bordo, mientras se investigan las causas del siniestro. El conductor quedó detenido por una posible dormida

Equipo de emergencia levanta el autobús polaco destrozado tras un accidente mortal en Hungría
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Un autobús polaco que volvía de una peregrinación volcó de madrugada en la autopista M3 de Hungría, cerca de Mezokeresztes, y dejó 12 muertos y al menos 10 heridos graves, según informaron la policía y la Dirección Nacional de Gestión de Desastres.

El vehículo viajaba desde Serbia hacia Polonia y se salió de la ruta alrededor de la 1:00 del domingo, a unos 140 kilómetros de Budapest. De acuerdo con AFP, el conductor fue detenido y la policía evaluó como probable que se hubiera quedado dormido al volante.

Trabajadores de emergencias asisten al lugar después de que un autobús de pasajeros se saliera de la carretera y volcara en una cuneta junto a una autopista entre Mezokeresztes y Mezonagymihaly en Hungría, el domingo 16 de agosto de 2026. (Zoltan Mathe/MTI via AP)
Trabajadores de emergencias asisten al lugar después de que un autobús de pasajeros se saliera de la carretera y volcara en una cuneta junto a una autopista entre Mezokeresztes y Mezonagymihaly en Hungría, el domingo 16 de agosto de 2026. (Zoltan Mathe/MTI via AP)
Los ocupantes del autobús eran peregrinos de la región polaca de Podkarpackie que volvían de Bosnia-Herzegovina, y todos eran ciudadanos polacos. (REUTERS/Bernadett Szabo)
Los ocupantes del autobús eran peregrinos de la región polaca de Podkarpackie que volvían de Bosnia-Herzegovina, y todos eran ciudadanos polacos. (REUTERS/Bernadett Szabo)

El choque afectó a un grupo de peregrinos de la región polaca de Podkarpackie que regresaban de Bosnia-Herzegovina, según indicó el gobierno regional en Rzeszow. El portavoz del Ministerio polaco de Exteriores, Maciej Wewiór, dijo a la agencia PAP que todos los ocupantes eran ciudadanos polacos.

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El conductor quedó detenido

La policía húngara detuvo al conductor del autobús y evaluó como probable que se hubiera quedado dormido al volante. (Balazs Toth/Mezokovesd Kepekben/Handout via REUTERS)
La policía húngara detuvo al conductor del autobús y evaluó como probable que se hubiera quedado dormido al volante. (Balazs Toth/Mezokovesd Kepekben/Handout via REUTERS)

La policía húngara señaló que el autobús se salió de la carretera, cayó en una zanja y quedó recostado sobre un costado. En el vehículo viajaban 57 pasajeros y dos conductores.

La consecuencia inmediata fue una operación de emergencia a gran escala entre Hungría y Polonia: 11 personas murieron en el lugar, otra falleció en el hospital y las autoridades polacas activaron asistencia médica y consular para los sobrevivientes.

Los equipos de rescate tuvieron que sacar a algunos pasajeros por las ventanas porque habían quedado atrapados bajo el techo aplastado del autobús, indicó la agencia de gestión de desastres.

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Los equipos de rescate sacaron a varios pasajeros por las ventanas porque habían quedado atrapados bajo el techo aplastado del autobús. (REUTERS/Bernadett Szabo)
Los equipos de rescate sacaron a varios pasajeros por las ventanas porque habían quedado atrapados bajo el techo aplastado del autobús. (REUTERS/Bernadett Szabo)

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, confirmó en Facebook que al menos 10 personas sufrieron heridas graves. También expresó condolencias a las familias de las víctimas y agradeció a los equipos enviados al lugar.

El servicio de ambulancias informó que 37 personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas a hospitales de cuatro ciudades.

El vuelco del autobús fue el peor accidente vial en Hungría en 23 años y la autopista M3 permaneció cerrada durante varias horas. (REUTERS/Bernadett Szabo)
El vuelco del autobús fue el peor accidente vial en Hungría en 23 años y la autopista M3 permaneció cerrada durante varias horas. (REUTERS/Bernadett Szabo)

El primer ministro polaco Donald Tusk ordenó un vuelo especial para recoger a los pasajeros que estuvieran en condiciones de viajar. Dijo además que todos los afectados recibirían la asistencia médica y consular necesaria.

El peor accidente vial en Hungría desde <b>2003</b>

El vuelco del autobús fue el peor accidente vial en Hungría en 23 años y la autopista M3 permaneció cerrada durante varias horas. (MTI/Zoltan Mathe/Pool via REUTERS)
El vuelco del autobús fue el peor accidente vial en Hungría en 23 años y la autopista M3 permaneció cerrada durante varias horas. (MTI/Zoltan Mathe/Pool via REUTERS)

El siniestro fue el peor accidente de carretera en Hungría en 23 años. En 2003, un tren chocó contra un autobús turístico alemán en Siofok y causó 33 muertes.

El antecedente también incluyó a peregrinos polacos: en 2002, un autobús que los transportaba se estrelló cerca de Balatonszentgyorgy, en el oeste húngaro, y dejó 19 muertos. Ese dato situó la magnitud del vuelco de este domingo dentro de una serie de desastres viales de alto impacto en el país.

En el autobús viajaban 57 pasajeros y dos conductores, y el vehículo cayó en una zanja y quedó recostado sobre un costado. (REUTERS/Bernadett Szabo)
En el autobús viajaban 57 pasajeros y dos conductores, y el vehículo cayó en una zanja y quedó recostado sobre un costado. (REUTERS/Bernadett Szabo)

El presidente polaco, Karol Nawrocki, manifestó su “profundo pesar” en una publicación en X. El canciller polaco, Radoslaw Sikorski, afirmó que el servicio consular estaba actuando y que mantenía contacto con las autoridades húngaras.

La autopista permaneció cerrada durante varias horas. Dos grúas retiraron finalmente el autobús de la zanja.

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