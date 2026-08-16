Así es la IA que funciona directamente en tu PC: entiende instrucciones complejas sin suscripciones

Qwen 3.8 27B es un modelo de inteligencia artificial local que funciona en la PC sin suscripciones ni servicios en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hay modelos de inteligencia artificial que funcionan en la nube y otros que lo hacen de manera local directamente desde el dispositivo, como el caso de Qwen 3.8 27B, un modelo que no necesita de suscripciones o servicios en la nube para darle IA a tu PC.

Desarrollado por Alibaba Cloud, este modelo de IA de 27 mil millones de parámetros ya puede descargarse y ejecutarse en con computadores que tengan procesadores AMD Ryzen AI Max+ y tarjetas gráficas Radeon AI PRO R9700, lo que permitirá que cualquier usario o un emprendimiento pueda generar aplicaciones y asistentes de manera sencilla.

PUBLICIDAD

Qwen 3.8 27B es un modelo denso, capaz de trabajar tanto con texto como con imágenes y videos. Esto significa que puede responder preguntas, analizar documentos, entender instrucciones complejas y procesar imágenes o video, todo sin salir de la computadora local del usuario.

El modelo se diferencia de otros anteriores por su tamaño, sus capacidades multimodales y, sobre todo, por ofrecerse con una licencia abierta, lo que permite modificarlo y adaptarlo a necesidades específicas.

PUBLICIDAD

La licencia abierta de Qwen 3.8 27B permite modificar el modelo de inteligencia artificial y adaptarlo a necesidades específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hace el modelo de IA Qwen 3.8 27B y por qué es distinto

A diferencia de los modelos más básicos que solo procesan texto, Qwen 3.8 27B entiende imágenes, videos y otros archivos, lo que lo convierte en una herramienta flexible para tareas de oficina, programación y automatización. Puede, por ejemplo, analizar hojas de cálculo, responder preguntas sobre documentos PDF, interpretar gráficos o ayudar a escribir o corregir código informático.

Uno de sus puntos fuertes es la ventana de contexto: puede manejar hasta 262 mil tokens de información de forma nativa y hasta un millón mediante técnicas especiales. Esto le permite trabajar con documentos extensos, analizar conversaciones largas o revisar código complejo sin perder el hilo de lo que está haciendo.

PUBLICIDAD

Para el usuario, esto se traduce en asistentes que pueden mantener conversaciones coherentes durante mucho tiempo, entender instrucciones detalladas, o ayudar en tareas que requieren varios pasos, como organizar información, buscar errores en textos o códigos, y sugerir mejoras.

Beneficios del funcionamiento local de la IA en el PC

El hecho de que Qwen 3.8 27B funcione localmente aporta varias ventajas. En primer lugar, los datos sensibles nunca salen del ordenador del usuario, lo cual es crucial para quienes manejan información confidencial, como profesionales de la salud, abogados, empresas de tecnología o cualquier persona preocupada por la privacidad. No depender de una conexión a internet para procesar datos también significa mayor velocidad y disponibilidad continua.

PUBLICIDAD

El funcionamiento local de Qwen 3.8 27B protege los datos sensibles, evita depender de internet y elimina los costos por consulta de la IA en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra ventaja es la eliminación de los costos por uso. Los modelos de IA en la nube suelen cobrar por cada consulta realizada; en cambio, con Qwen 3.8 27B, el usuario solo necesita tener el hardware adecuado y puede utilizar la IA tanto como quiera, sin preocuparse por facturas inesperadas.

Para quienes desarrollan software, este modelo permite crear asistentes personalizados, automatizar flujos de trabajo internos o analizar grandes cantidades de datos, todo sin depender de servidores externos ni de restricciones impuestas por proveedores de API.

PUBLICIDAD

Qué se necesita para usar el modelo Qwen 3.8 27B en el PC

Qwen 3.8 27B puede ejecutarse en computadoras equipadas con procesadores AMD Ryzen AI Max+ y tarjetas Radeon AI PRO R9700 de 32 GB, aunque también existen formas de hacerlo funcionar en otros equipos potentes, sobre todo si se emplean versiones cuantizadas que reducen el uso de memoria.

Para facilitar su uso, existen herramientas como LM Studio, que permite descargar y gestionar el modelo desde una interfaz gráfica sencilla. Los usuarios pueden probar el modelo, hacerle preguntas, cargar documentos y explorar sus capacidades sin escribir código.

PUBLICIDAD

El modelo Qwen 3.8 27B requiere cerca de 24 GB de VRAM y puede usarse con herramientas como LM Studio o integrarse en aplicaciones mediante Lemonade. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para desarrolladores, la plataforma Lemonade ofrece una vía directa para integrar Qwen 3.8 27B dentro de aplicaciones, sin preocuparse por los detalles técnicos del hardware, ya que Lemonade se encarga de optimizar el uso de los recursos disponibles.

El modelo requiere aproximadamente 24 GB de memoria de video (VRAM) para funcionar cómodamente, aunque en versiones más comprimidas puede correr con algo menos. En pruebas iniciales, una computadora con un Ryzen AI Max+ logró generar hasta 24,5 palabras por segundo, mientras que una máquina con una Radeon AI PRO R9700 alcanzó los 51,8 tokens por segundo, cifras que permiten una interacción fluida y rápida.

PUBLICIDAD