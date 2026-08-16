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Terremoto en España: qué celulares no pueden activar alertas tempranas de sismos

Saber si tu teléfono recibe estos avisos puede marcar la diferencia en una situación de emergencia

La alerta de sismos funciona gracias al acelerómetro de los celulares. (Unsplash)
La función de avisos tempranos de Google opera desde Android 10 y necesita ubicación y conexión activa para enviar notificaciones en el área afectada, mientras los equipos sin actualización reciente no muestran el ajuste y pierden esa cobertura - (Unsplash)
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El reciente terremoto en España ha puesto a prueba los sistemas de alerta temprana y la capacidad de los dispositivos móviles para avisar segundos antes de un sismo. No todos los teléfonos pueden recibir estas notificaciones automáticas, lo que deja a millones de usuarios sin acceso a una herramienta crucial para la seguridad personal.

La compatibilidad depende del sistema operativo, la versión instalada y las políticas de cada fabricante. La diferencia de acceso a las alertas sísmicas entre dispositivos Android y iPhone es una de las dudas más frecuentes tras un movimiento telúrico.

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Los celulares Android pueden emitir alertas de terremotos segundos antes de un sismo, ayudando a prevenir daños y proteger vidas. (Infobae)
Google usa sensores del móvil para avisar segundos antes de un sismo - (Infobae)

Qué celulares Android no pueden activar alertas sísmicas

El sistema de alertas sísmicas implementado por Google solo funciona en dispositivos con Android 10 o versiones posteriores. Los modelos que operan con Android 9 o anteriores quedan excluidos de esta función. Esto significa que cualquier teléfono lanzado antes de 2019, o que no haya recibido actualizaciones recientes, no puede recibir notificaciones automáticas de sismos directamente desde el sistema.

El sistema utiliza los acelerómetros del móvil para detectar vibraciones en tiempo real y generar alertas cuando se identifican patrones característicos de un temblor. Además, requiere que el usuario tenga activadas la localización y la conexión a internet o datos móviles, ya que la alerta se envía a los dispositivos ubicados en la zona de impacto.

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Cómo verificar si tu Android tiene alertas sísmicas activas

  1. Ingresa a Ajustes o Configuración.
  2. Busca Seguridad y emergencia (puede aparecer bajo “Ubicación” o “Servicios de localización” en algunos modelos).
  3. Selecciona Alertas de sismos.
  4. Asegúrate de que el interruptor esté activado.
  5. Activa la ubicación y verifica que el teléfono tenga acceso a internet.
El sistema detecta vibraciones mediante acelerómetros, valida patrones compatibles con temblores y envía avisos automáticos a quienes están cerca del impacto, siempre que estén habilitados los servicios de geolocalización y los datos - REUTERS/Mike Blake
El sistema detecta vibraciones mediante acelerómetros, valida patrones compatibles con temblores y envía avisos automáticos a quienes están cerca del impacto, siempre que estén habilitados los servicios de geolocalización y los datos - REUTERS/Mike Blake

Si tu teléfono no muestra esta opción o no permite activarla, probablemente tu versión de Android no es compatible.

Por qué los iPhone no reciben alertas sísmicas nativas

A diferencia de Android, Apple no integra un sistema de alertas sísmicas nativo en sus dispositivos iPhone. Ni los modelos más recientes ni los antiguos tienen acceso a notificaciones inmediatas ante un sismo mediante el sistema operativo. Esto se debe a que iOS no utiliza los sensores del teléfono para crear una red de detección ni emite alertas automáticas como lo hace Google en Android.

Las restricciones de privacidad y el control sobre los sensores internos impiden que desarrolladores externos implementen sistemas idénticos al de Google. Por lo tanto, los usuarios de iPhone deben recurrir a aplicaciones de terceros para recibir alertas sísmicas.

Alternativas para recibir alertas sísmicas en iPhone

La opción más directa para usuarios de iPhone es instalar aplicaciones oficiales de alerta sísmica disponibles en la App Store, como Terremoto+ Alertas, Earthquake Network, My Earthquake Alerts & Feed, SismoRadar o Terremoto: Alertas. Para utilizarlas correctamente:

Por qué iPhone no da alertas sísmicas como Android y qué alternativa usar en iOS - REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
Por qué iPhone no da alertas sísmicas como Android y qué alternativa usar en iOS - REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
  • Descarga la app desde la tienda oficial.
  • Permite el acceso a la ubicación y habilita las notificaciones.
  • Configura la magnitud mínima, la distancia para alertas y el tipo de sonido.
  • Activa la opción para que las alertas suenen incluso en modo silencio.

¿Cómo funcionan estas apps?

Estas aplicaciones dependen de la comunidad de usuarios. Cuando varios iPhone con la app instalada detectan movimientos bruscos, la app envía señales a sus servidores. Si muchos dispositivos reportan la misma vibración, el sistema valida el sismo, determina el epicentro y la magnitud, y envía una alerta a quienes se encuentren en la zona de riesgo.

Cuantos más usuarios tengan la app activa en un área, mayor será la precisión y rapidez de la alerta. Sin embargo, si en la zona hay pocos dispositivos con la app instalada, la capacidad de alerta disminuye.

Limitaciones y recomendaciones para usuarios de iPhone y Android antiguos

  • Cobertura dependiente de usuarios: Las apps en iPhone requieren una masa crítica de usuarios conectados en la misma zona para ser efectivas.
  • No hay sistema nativo: En iPhone, la experiencia depende de apps de terceros y no siempre garantiza la alerta temprana.
  • Algunas apps informan solo sobre sismos ya registrados: No todas ofrecen aviso antes de sentir el movimiento.
  • En Android, la versión del sistema es determinante: Solo Android 10 o superior garantiza alertas automáticas.

La adopción de sistemas de alerta temprana en móviles es una tendencia mundial, pero sus beneficios dependen de la compatibilidad y la actualización de los dispositivos. Verificar la versión del sistema operativo y recurrir a aplicaciones oficiales puede marcar la diferencia en la prevención y la respuesta ante un terremoto.

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