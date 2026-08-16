Suspenden rutas de buses en Honduras por amenazas de extorsión

Las rutas hacia Danlí amanecieron suspendidas este sábado en Comayagüela por amenazas de extorsión. (FOTO: La Tribuna / referencia)

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Las rutas de transporte que conectan Tegucigalpa y Danlí amanecieron paralizadas este sábado en Comayagüela, luego de que transportistas recibieran nuevas amenazas atribuidas a estructuras criminales que operan en la zona.

La suspensión afecta los buses que cubren los recorridos hacia Danlí, El Maguelar, Villa Santa y Jutiapa, destinos utilizados diariamente por pasajeros que necesitan trasladarse desde la capital hacia diferentes municipios del oriente del país.

La interrupción del servicio fue comunicada a los usuarios desde tempranas horas, cuando varios pasajeros llegaron a los puntos habituales de salida y fueron informados de que las unidades no realizarían sus recorridos debido a la situación de inseguridad.

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La medida provocó malestar entre pasajeros, especialmente entre quienes tenían previsto viajar por motivos de trabajo, estudios, comercio o compromisos familiares en distintos municipios de la zona oriental.

El dirigente Wilmer Cálix denunció la fuerte presión de la extorsión al transporte. Según el dirigente, los transportistas han pagado alrededor de L21 mil millones en extorsiones. (FOTO: La Prensa)

La paralización de las rutas vuelve a poner en evidencia el impacto de la extorsión al transporte público, un problema que durante años ha obligado a empresarios y conductores a operar bajo presión de grupos criminales.

Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano, señaló que el sector enfrenta una fuerte presión por parte del crimen organizado y aseguró que los transportistas han desembolsado alrededor de 21 mil millones de lempiras en concepto de extorsiones.

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Según el dirigente, las amenazas representan una preocupación constante para quienes trabajan en el transporte, debido a que el pago de las exigencias criminales no garantiza necesariamente que las unidades, conductores y pasajeros estén fuera de peligro.

La suspensión temporal de los recorridos refleja cómo las amenazas de las estructuras criminales pueden afectar no solamente a los propietarios de las unidades, sino también a cientos de usuarios que dependen del transporte colectivo para movilizarse.

La paralización afecta a pasajeros que se movilizan hacia el oriente de Honduras. Los transportistas recibieron amenazas de extorsión atribuidas a estructuras criminales. (FOTO: El Heraldo)

Desde las primeras horas de este sábado, los pasajeros que pretendían viajar hacia el oriente encontraron terminales y puntos de salida sin el movimiento habitual de los buses que cubren esas rutas.

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Para quienes tenían programados viajes hacia Danlí y otros destinos, la suspensión representa dificultades adicionales, debido a que deben buscar alternativas de transporte para llegar a sus lugares de destino.

El problema también afecta la actividad comercial y económica de las zonas conectadas por estas rutas, ya que el transporte público facilita diariamente el desplazamiento de trabajadores, comerciantes, estudiantes y familias.

La situación mantiene en alerta a transportistas y usuarios, mientras se espera que las autoridades adopten medidas que permitan restablecer el servicio bajo condiciones de seguridad.

La nueva suspensión evidencia que el problema de la violencia y extorsión continúa teniendo consecuencias directas sobre servicios esenciales para la población.

Pasajeros fueron notificados desde temprano sobre la suspensión del servicio. La medida provocó malestar entre usuarios que esperaban viajar hacia distintos municipios. (FOTO: El Heraldo)

Cuando una ruta deja de operar por amenazas, los efectos trascienden al sector transporte y alcanzan a miles de personas que necesitan movilizarse entre ciudades y municipios para desarrollar sus actividades cotidianas.

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Los transportistas han reclamado en diferentes ocasiones mayores medidas de seguridad para poder trabajar sin estar sometidos a las exigencias de grupos criminales.

Mientras se evalúa la situación, las rutas hacia Danlí, El Maguelar, Villa Santa y Jutiapa permanecen afectadas, dejando a los usuarios a la espera de información sobre una eventual reanudación del servicio.

La suspensión vuelve a colocar sobre la mesa el desafío que representa combatir la extorsión y garantizar que el transporte público pueda operar con normalidad y seguridad para conductores y pasajeros.