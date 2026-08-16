Steam regala 4 juegos para PC esta semana: descárgalos gratis para siempre

Steam incorpora entretenimiento para diferentes tipos de público gamer. (Foto: Europa Press)

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La plataforma de videojuegos Steam ha lanzado cuatro juegos para PC que pueden descargarse gratis y permanecerán disponibles en la biblioteca de cada usuario sin límite de tiempo.

Las incorporaciones de esta semana incluyen alternativas pensadas para jugar en compañía, títulos centrados en animales y propuestas de acción. Los juegos disponibles desde este domingo en Steam son: Super Friends Party, Rest In Paws, Madhearts y Cozy Cat Match.

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Cada uno puede descargarse accediendo a su ficha dentro de la tienda y seleccionando la opción “Jugar”, siempre que se disponga de una cuenta registrada en la plataforma.

De qué trata cada juego que se puede descargar sin costo en Steam

La selección de esta semana presenta cuatro propuestas distintas. Super Friends Party está diseñado para partidas grupales, con múltiples actividades y desafíos orientados al entretenimiento compartido. El juego busca ofrecer “un planteamiento ligero y enfocado en pasar un buen rato con otros jugadores”.

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Los títulos sin costo para esta semana son del género acción o con protagonistas animales. (Foto: Europa Press)

Rest In Paws propone una experiencia centrada en animales, alejándose de los grandes lanzamientos tradicionales. Se trata de un título pensado para quienes buscan una alternativa pequeña y diferente, ideal para una sesión breve durante el fin de semana. Ambos títulos pueden descargarse de manera inmediata.

Por su parte, Madhearts ofrece una dinámica más intensa y orientada a la acción, diferenciándose del tono relajado de otras opciones disponibles. Su incorporación gratuita permite ampliar la biblioteca personal con una propuesta de mayor exigencia.

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Cozy Cat Match completa el listado con una aventura de puzles protagonizada por gatos, orientada a quienes prefieren partidas relajadas y mecánicas sencillas. Su diseño se centra en una estética acogedora y fácil de comprender, lo que la convierte en una opción accesible para todo tipo de jugadores.

Cómo descargar los juegos gratuitos en la plataforma Steam

El proceso de descarga de los juegos gratuitos es rápido y no requiere prácticas complejas. (Foto: Europa Press)

El método para acceder a estos títulos resulta sencillo. Solo es necesario contar con una cuenta gratuita en Steam, buscar el nombre del juego en la barra de búsqueda y pulsar el botón “Jugar”. De esta forma, el título se añade de forma permanente a la biblioteca digital del usuario.

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Este modelo de descarga no depende de promociones temporales. Mientras los juegos mantengan el formato gratuito en la plataforma, será posible descargarlos e instalarlos en equipos con sistemas operativos Windows, Mac o Linux.

Qué otras opciones gratuitas existen en la plataforma de Steam

La oferta de juegos sin coste en Steam se amplía cada semana. Entre los títulos que se pueden encontrar actualmente figuran Folding Dungeon, Totally Normal Meat Co., Ruthless Returns, Sands of Skullcreek y Sealed.

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La oferta de juegos gratuitos en Steam se expande a diferentes géneros narrativos. (Foto: Europa Press)

Acceder a ellos solo requiere repetir el proceso descrito: iniciar sesión con una cuenta gratuita, buscar el juego en cuestión y comenzar la descarga.

Este tipo de iniciativas responde al interés de la comunidad por descubrir nuevas experiencias sin asumir costos económicos. La tendencia a sumar lanzamientos gratuitos se ha consolidado durante las últimas semanas, con novedades prácticamente a diario.

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Cómo acelerar la descarga de juegos en Steam en el PC

Para quienes desean agilizar el proceso de descarga, existen pautas que mejoran la velocidad y la estabilidad de la conexión. La primera sugerencia consiste en conectar el ordenador directamente al router mediante un cable Ethernet, lo que reduce interferencias y mejora el rendimiento respecto al uso de WiFi.

Es clave instalar los juegos por cable Ethernet en lugar de WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción consiste en desactivar temporalmente la red inalámbrica del router durante la descarga, de modo que todo el ancho de banda quede disponible para la computadora. Esta medida implica dejar sin internet a otros dispositivos, pero puede ser útil al gestionar el tiempo de espera.

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En el caso de sistemas operativos como Windows, es clave iniciar las descargas de los juegos uno por uno y evitar que otras aplicaciones compartan el ancho de banda.

Asimismo, puede modificarse la prioridad de Steam en el Administrador de tareas (Ctrl + Mayús + Esc), accediendo a la pestaña Detalles, seleccionando la app y configurando la prioridad como alta.

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