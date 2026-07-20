República Dominicana

Gobierno dominicano inaugura túnel de la Plaza de la Bandera en Santo Domingo

La nueva infraestructura busca agilizar la salida hacia la región Sur, aliviar la congestión en uno de los puntos de mayor tráfico de la capital y consolidar un corredor para la conectividad del Gran Santo Domingo

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Un hombre de camisa clara saluda a personas en vehículos en un túnel iluminado. Se observa una valla blanca y pilares con el logo MOPC
El presidente Luis Abinader saluda a los ocupantes de vehículos durante la inauguración del túnel de la Plaza de la Bandera, una obra de infraestructura vial en Santo Domingo. (Presidencia de República Dominicana)

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el túnel de la Plaza de la Bandera en Santo Domingo, una obra con la que el Gobierno de República Dominicana busca agilizar la salida hacia la región Sur, reducir la congestión en uno de los puntos de mayor tráfico de la capital y consolidar un corredor vial para la conectividad del Gran Santo Domingo, según informó la Presidencia de la República Dominicana.

La intervención beneficiará a unas 300,000 personas y fue diseñada para movilizar 2,500 vehículos por hora, de acuerdo con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. El funcionario añadió que el túnel forma parte de la segunda etapa de la solución vial de la zona.

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El nuevo sistema vial tiene una longitud de 1,2 kilómetros y cuatro carriles. La infraestructura permite el paso soterrado por debajo de la Plaza de la Bandera para dar continuidad a la avenida Gregorio Luperón y eliminar uno de los principales cuellos de botella del tránsito hacia las provincias del Sur.

Abinader sostuvo, citado por la publicación oficial, que se trata de una de las obras de su gestión en movilidad urbana por su efecto en los tiempos de desplazamiento, la descongestión vehicular y la seguridad de quienes usan ese corredor cada día.

La obra se financió con RD$ 3,300 millones obtenidos tras la renegociación con Aerodom

El presidente explicó que el proyecto requirió una inversión de RD$ 3,300 millones (56,348.26 dólares estadounidenses). También indicó que esos recursos provinieron de la renegociación del contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodom.

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Un hombre de camisa clara saluda a personas en vehículos en un túnel iluminado. Se observa una valla blanca y pilares con el logo MOPC
El presidente Luis Abinader saluda a los ocupantes de vehículos durante la inauguración del túnel de la Plaza de la Bandera, una obra de infraestructura vial en Santo Domingo. (Presidencia de República Dominicana)

Según el mandatario, los fondos comenzaron a traducirse en infraestructura para la población. En su intervención, planteó que esa reasignación de recursos fortalece la competitividad del país, mejora la seguridad vial y genera bienestar para miles de familias.

Abinader recordó que la rotonda de la Plaza de la Bandera llegó a soportar más de 2,500 vehículos por hora en los momentos de mayor demanda. Ese volumen, señaló, provocaba congestionamientos para quienes se desplazaban entre el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y las provincias del Sur.

El jefe de Estado vinculó la inauguración con un plan más amplio de modernización vial orientado a reforzar la conectividad con el Sur. En esa estrategia incluyó el paso a desnivel de Pintura, las circunvalaciones de Baní y Azua, el avance del teleférico de Santo Domingo hacia Haina, su conexión con el Metro de Los Alcarrizos y mejoras en las carreteras que comunican San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

El proyecto mantuvo la Plaza de la Bandera como espacio público

La intervención también incluyó la renovación integral de la Plaza de la Bandera, que el presidente definió como un espacio de la identidad nacional. De acuerdo con la información oficial, el diseño buscó modernizar la infraestructura vial sin afectar el patrimonio histórico del lugar.

Durante el acto dijo: “Debajo de esta plaza circulará el futuro; sobre ella permanece nuestra historia”.

La República Dominicana quedó en el segundo lugar global en transparencia presupuestaria, detrás de Brasil, y lideró el ranking de Hispanoamérica, Centroamérica y el Caribe. (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
La República Dominicana quedó en el segundo lugar global en transparencia presupuestaria, detrás de Brasil, y lideró el ranking de Hispanoamérica, Centroamérica y el Caribe. (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Estrella informó que la obra comenzó en febrero de 2025 y fue ejecutada en aproximadamente un año y medio, un plazo para una infraestructura de esa magnitud. Añadió que el túnel cuenta con sistemas de ventilación y extracción de gases, equipos contra incendios, plantas eléctricas de emergencia, monitoreo conectado al Sistema 911 y un cuarto de control para su operación.

En la inauguración estuvieron presentes el expresidente Hipólito Mejía, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; y el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña.

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