El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara llegó a EEUU tras cinco años detenido arbitrariamente por la dictadura

Luis Manuel Otero Alcántara ya se encuentra en Miami

El artista plástico y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara llegó este sábado a Miami tras recuperar la libertad en la isla y recibir un amparo migratorio de Estados Unidos, después de cinco años encarcelado en Cuba.

El artista obtuvo el viernes un visado para viajar a Estados Unidos y, según el comunicado publicado en Facebook, esa vía permitió su liberación tras completar la condena. La aprobación de un parole humanitario para ingresar a ese país también se informó ese día, después de varias semanas de gestiones.

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En el comunicado, su entorno afirmó: “Después de cinco años de injusto encarcelamiento, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido finalmente liberado”. La activista y curadora de arte Anamely Ramos replicó ese mensaje en la misma red social.

Otero Alcántara, de 38 años, debía quedar en libertad el 9 de julio, cuando vencía formalmente su condena. Pese a ello, amigos y familiares dijeron durante días que desconocían su paradero. Según el comunicado, el artista seguía bajo control de la policía del régimen castrista y su ubicación no podía precisarse.

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Ramos dijo el martes por la noche que logró hablar por teléfono con él, aunque tampoco sabía dónde estaba.

Otero Alcántara fue unas de las caras más visibles de la represión del régimen cubano contra la disidencia (EFE/Ernesto Mastrascusa)

La activista relató que lo sacaron del penal de Guanajay dos días antes del fin de la sentencia. También dijo que el primer contacto tras su salida de prisión ocurrió el 9 de julio a través de un teléfono de la Seguridad del Estado de Cuba y que el artista le dijo que estaba “bien”.

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En esa conversación, añadió Ramos, las autoridades cubanas preguntaron por el avance del trámite del parole. En una transmisión en vivo en Facebook el viernes por la tarde, la activista afirmó que llegaría a Estados Unidos “mañana”, en alusión a este sábado, y mencionó a Miami como destino probable, sin confirmarlo.

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas contra los apagones que se extendieron por la isla. Un tribunal lo condenó en 2022 por desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos patrios, cargos que él siempre negó.

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Amnistía Internacional (AI) lo consideró preso de conciencia y exigió su “liberación inmediata e incondicional”. Cubalex pidió un recurso de habeas corpus y reclamó información verificable sobre su paradero, además de respeto a su integridad física, libertad de movimiento, comunicación con sus familiares y acceso a representación legal.

El caso recibió más atención en los últimos días entre organizaciones de artistas y de derechos humanos. Esa presión coincidió con las denuncias por la falta de información sobre su situación tras el cumplimiento formal de la condena.

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Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 tras unirse a las masivas protestas sociales contra el régimen castrista (EFE/ Yander Zamora)

El artista ganó proyección internacional como una de las caras visibles del movimiento San Isidro, que impulsó en 2020 una protesta de creadores frente al Ministerio de Cultura de Cuba. Compartió ese protagonismo con el rapero Maikel Castillo conocido como Osorbo.

Castillo fue juzgado en el mismo proceso de 2022 y recibió una condena de nueve años de prisión. Cumple esa pena en un centro penitenciario en las afueras de La Habana.

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El entorno de Otero Alcántara sostuvo que desde comienzos de 2023 el artista aceptó el exilio como vía para seguir con su labor artística y su activismo. Según esa versión, la salida del país fue la condición que permitió su excarcelación.