Iniciativa busca favorecer la transformación digital de 25 empresas panameñas

Una persona sostiene una tarjeta de crédito frente a la pantalla de un ordenador portátil, que muestra una página web de compras borrosa, ilustrando el proceso de transacción en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá declaró abierta la convocatoria para MIPYME Digital 2026, una iniciativa que busca acelerar la transformación digital de 25 empresas panameñas con ventas activas.

Esto, mediante la creación de una tienda en línea profesional y el fortalecimiento de sus capacidades para comercializar sus productos y servicios a través de internet.

La estrategia será desarrollada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Simplify Ecommerce.

El programa, según se informó, está dirigido a empresas legalmente constituidas en Panamá que ya cuenten con operaciones comerciales y deseen dar el siguiente paso hacia el comercio electrónico.

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Sin costo alguno, las empresas seleccionadas recibirán el diseño, configuración y lanzamiento de su tienda virtual, además de la integración de métodos de pago, capacitación para administrar la plataforma, acompañamiento técnico y orientación para desarrollar una estrategia de ventas desde el inicio de sus operaciones en línea.

Un consumidor consulta calificaciones y reseñas verificadas, además de un asistente de inteligencia artificial, en una plataforma de comercio electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta iniciativa busca fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo el uso de herramientas digitales que les permitan ampliar su alcance, acceder a nuevos mercados y responder a las dinámicas del comercio actual.

Para participar de la actividad las empresas interesadas deberán cumplir con ciertos requisitos, como estar legalmente constituidas en el país, registrar ventas activas de al menos $5 mil mensuales, ofrecer productos o servicios que puedan comercializarse en línea y contar con disponibilidad para participar en el proceso de implementación.

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La convocatoria, de acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias, contempla cuatro etapas: postulación hasta el 24 de julio, evaluación de requisitos, notificación de las empresas seleccionadas e inicio del desarrollo y lanzamiento de sus tiendas en línea.

Las micro, pequeñas y medianas empresas en Panamá representan una pieza clave dentro del tejido económico nacional.

Este segmento empresarial abarca más del 96% del total de empresas formalmente registradas en el país, lo que evidencia su peso en la generación de empleo y actividad productiva, revelan datos del Ministerio de Comercio e Industrias.

En 2021 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordó $150 millones para reactivar a las micro, pequeñas medianas empresas panameñas, golpeadas por la crisis económica del Covid-19. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Las Mipymes contribuyen con cerca del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

De acuerdo con las autoridades de comercio, el sector está compuesto por más de 300.000 unidades económicas, distribuidas entre sectores como servicios, comercio y manufactura.

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A pesar de su relevancia, las Mipymes enfrentan desafíos estructurales, como la limitada capacidad de acceso a financiamiento, la informalidad, la tramitología y la necesidad de fortalecer competencias tecnológicas.

Durante los últimos años se ha puesto en marcha varios programas de apoyo, como el Fondo de Garantía para la Micro y Pequeña Empresa y la creación de incubadoras empresariales.

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) lidera iniciativas de capacitación y asesoría para promover la formalización y el desarrollo de habilidades empresariales.

El exceso de trámites para gestionar una pequeña o mediana empresa resulta engorroso para los emprendedores. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Un informe reciente asegura que más de 10.000 emprendedores han accedido a formación técnica y financiera desde 2023.

Fuentes del sector manifestaron que la pandemia de COVID-19 impactó fuertemente a las Mipymes panameñas, obligando a muchas a reinventarse e incorporar herramientas digitales para sobrevivir.

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Luego de la crisis sanitaria, el comercio electrónico y los servicios de entrega tuvieron un crecimiento acelerado, lo que abrió nuevas oportunidades para pequeños negocios.

En el ámbito regional, Panamá mantiene alianzas estratégicas con organismos multilaterales para facilitar el acceso a recursos y mercados internacionales, lo que permite que las empresas medianas exporten productos y servicios a Centroamérica y el Caribe.

El MICI reportó que en 2025 más de 2.000 Mipymes participaron en ferias y ruedas de negocios internacionales.