Ronaldo, Ronaldinho, los Muppets, Madonna, Justin Bieber, Shakira: Las mejores imágenes del show de medio tiempo de la final

El primer show de medio tiempo en una final de una Copa Mundial de la FIFA, dejó la intervención en un solo campo de artistas y personajes que difícilmente se pensaron ver juntos alguna vez. Acá un repaso de las mejores fotos.

Guardar
Google icon
Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
Este Mundial 2026, la FIFA optó por organizar un show de medio tiempo con artistas invitados, una decisión que fue aceptada por muchos y rechazada por otros. (Infobae Centroamérica/ ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
La agrupación norcoreana BTS también sorprendió con su aparición en el show de medio tiempo, haciendo sonar su canción"Dynamite" en New Jersey. (Infobae Centroamérica/ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
La final, disputada en New Jersey, hizo alusión a monumentos de identitarios de Estados Unidos como la estatua de la libertad y el edificio, Empire State. (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
Para finalizar el show, se tendieron lonas que formaban la palabra "amor" en inglés. (Infobae Centroamérica/ ANGELA WEISS / AFP)
Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
Shakira y Burna Boy interpretaron una vez más la canción oficial "Dai Dai" de esta justa mundialista. (Infobae Centroamérica/ Kevin Kane / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
En esta ocasión, la cantante colombiana bailó junto a niños haciendo alusión a su video oficial de la canción. (Infobae Centroamérica/ TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
Una de las apariciones especiales fue la de Los Muppets. (Infobae Centroamérica/ Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
EL show marcó un hito en el descanso de la final, al adoptar un modelo de entretenimiento utilizado en la Liga Americana de Fútbol Americano, específicamente en el partido conocido como "Super Bowl". (Infobae Centroamérica/ Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
Justin Bieber también interpretó "Everything Hallelujah", una aparición con un tono acústica. (Infobae Centroamérica/ Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
Una de las apariciones más impresionantes, la de Ronaldinho Gaucho con Ronaldo Nazario acompañando a la cantante, Madonna, mientras hacía su intervención.(Infobae Centroamérica/ REUTERS/Hannah Mckay)
Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
El actor Jason Sudeikis interpretó a un entrenador que daba entrada a Justin Bieber en su entrada al show. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Agustin Marcarian)
Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
Los personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo sorprendieron en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, al actuar junto con Shakira, Justin Bieber, Coldplay y otros artistas que formaron parte del show. (Infobae Centroamérica/ EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Temas Relacionados

Mundial 2026Show Medio Tiempo Mundial 2026RonaldoRonaldinhoMuppetsShakira

Últimas noticias

“¿Cómo sé que son policías?”: simularon un allanamiento para robar una casa, el dueño los enfrentó y volcaron durante la fuga

“¿Cómo sé que son policías?”: simularon un allanamiento para robar una casa, el dueño los enfrentó y volcaron durante la fuga

“Voló como un sueño”: los astronautas que viajaron a la Luna en Artemis II revelaron nuevos detalles de la misión

Con el Mundial terminado, Kicillof acelerará su construcción nacional en una señal al interior del PJ

La Corte rechazó tratar durante la feria el pedido de Martín Irurzun para seguir como juez después de los 75 años

Casación analizará las quejas de la fiscalía contra el traslado de Jones Huala a la cárcel de Esquel

Infobae América

Fabricante ucraniano de drones prueba nueva arma de largo alcance contra Rusia

Fabricante ucraniano de drones prueba nueva arma de largo alcance contra Rusia

Ataque armado dentro de una vivienda en Costa Rica deja cuatro hombres heridos, entre ellos dos adultos mayores

Médico dominicano es arrestado tras muerte de mujer a quien inyectó solución antienvejecimiento

Cruz Roja mantiene operativo por inundaciones en Sarapiquí mientras lluvias afectan otras regiones de Costa Rica

Fiscalía vincula a cuatro detenidos en Costa Rica con una red del Cártel de Sinaloa

TELESHOW

Felipe Fort presentó a su novia con románticas fotos desde España: quién es la modelo que lo conquistó

Felipe Fort presentó a su novia con románticas fotos desde España: quién es la modelo que lo conquistó

El robo de la casa de Wanda Nara en Italia: “Ella sospecha de alguien que ya conoce la propiedad”

Ricardo Arjona en la final del Mundial 2026: “La lucha de la selección argentina refleja la pelea constante de todos los latinoamericanos”

El romántico detalle de Eduardo Costantini a su esposa Elina en medio de sus vacaciones por Europa: “Amor de mi vida”

El tierno gesto de los hijos de Luisana Lopilato después de la derrota de la Selección que emocionó a todos