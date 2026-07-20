Ronaldo, Ronaldinho, los Muppets, Madonna, Justin Bieber, Shakira: Las mejores imágenes del show de medio tiempo de la final
El primer show de medio tiempo en una final de una Copa Mundial de la FIFA, dejó la intervención en un solo campo de artistas y personajes que difícilmente se pensaron ver juntos alguna vez. Acá un repaso de las mejores fotos.
Este Mundial 2026, la FIFA optó por organizar un show de medio tiempo con artistas invitados, una decisión que fue aceptada por muchos y rechazada por otros. (Infobae Centroamérica/ ROBERTO SCHMIDT / AFP)
La agrupación norcoreana BTS también sorprendió con su aparición en el show de medio tiempo, haciendo sonar su canción"Dynamite" en New Jersey. (Infobae Centroamérica/ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La final, disputada en New Jersey, hizo alusión a monumentos de identitarios de Estados Unidos como la estatua de la libertad y el edificio, Empire State. (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Para finalizar el show, se tendieron lonas que formaban la palabra "amor" en inglés. (Infobae Centroamérica/ ANGELA WEISS / AFP)
Shakira y Burna Boy interpretaron una vez más la canción oficial "Dai Dai" de esta justa mundialista. (Infobae Centroamérica/ Kevin Kane / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
En esta ocasión, la cantante colombiana bailó junto a niños haciendo alusión a su video oficial de la canción. (Infobae Centroamérica/ TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Una de las apariciones especiales fue la de Los Muppets. (Infobae Centroamérica/ Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
EL show marcó un hito en el descanso de la final, al adoptar un modelo de entretenimiento utilizado en la Liga Americana de Fútbol Americano, específicamente en el partido conocido como "Super Bowl". (Infobae Centroamérica/ Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Justin Bieber también interpretó "Everything Hallelujah", una aparición con un tono acústica. (Infobae Centroamérica/ Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Una de las apariciones más impresionantes, la de Ronaldinho Gaucho con Ronaldo Nazario acompañando a la cantante, Madonna, mientras hacía su intervención.(Infobae Centroamérica/ REUTERS/Hannah Mckay)
El actor Jason Sudeikis interpretó a un entrenador que daba entrada a Justin Bieber en su entrada al show. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Agustin Marcarian)
Los personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo sorprendieron en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, al actuar junto con Shakira, Justin Bieber, Coldplay y otros artistas que formaron parte del show. (Infobae Centroamérica/ EFE/EPA/SARAH YENESEL)