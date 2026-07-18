América Latina

Violento temporal en Chile: al menos cuatro muertos, miles de evacuados y alerta roja en Valparaíso

Más de 400.000 hogares quedaron sin electricidad en el país, mientras precipitaciones históricas y vientos de hasta 160 kilómetros por hora azotaron el país

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Autoridades advirtieron peligro de aluviones y derrumbes en la costa y la cordillera de Valparaíso (X)

La región de Valparaíso declaró la alerta roja frente al avance de un temporal que provocó la muerte de cuatro personas en Chile, obligó a evacuar barrios completos y dejó a más de 400.000 hogares sin electricidad, en medio de precipitaciones históricas y vientos que alcanzaron hasta 160 kilómetros por hora.

El fenómeno, considerado por la Dirección Meteorológica de Chile como uno de los más intensos de los últimos años, afectó a diez de las 16 regiones del país y situó a Valparaíso como epicentro de la emergencia, con acumulados de lluvia que superaron los 140 milímetros en menos de dos días.

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La región de Valparaíso declaró alerta roja tras el temporal más intenso de los últimos años, con barrios enteros evacuados (Reuters)
La región de Valparaíso declaró alerta roja tras el temporal más intenso de los últimos años, con barrios enteros evacuados (Reuters)

El temporal afectó a Valparaíso con inundaciones, anegamientos, marejadas y cortes masivos de energía, mientras el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres activó la máxima alerta y ordenó evacuar una decena de poblaciones cercanas a esteros como el Marga Marga y el Quilpué ante la amenaza de desbordes.

Las autoridades advirtieron, además, por el alto riesgo de aluviones y derrumbes tanto en la costa como en la cordillera de la región.

El temporal dejó a más de 400.000 hogares sin electricidad en Valparaíso y zonas cercanas (X)

La tormenta, que se desplazó desde la zona centro-sur hacia el norte, generó embarcaciones encalladas y daños en infraestructura urbana y rural. La preocupación se concentró en sectores expuestos a crecidas, remociones en masa y desprendimientos, mientras equipos de emergencia intensificaron los monitoreos en puntos críticos.

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Las autoridades reportaron más de 400.000 hogares sin electricidad, sobre todo en Valparaíso y La Araucanía, y un centenar de casas destruidas o con daños graves.

Fuerte Temporal en Chile
Un centenar de viviendas resultaron destruidas o con daños graves por el temporal en la región (Captura de video)

El avance del fenómeno obligó a monitorear especialmente a la región de Atacama, epicentro de los grandes aluviones de 2015, donde los equipos de emergencia se prepararon para enfrentar posibles crecidas y nuevos desbordes.

El director de la Dirección Meteorológica, Gastón Torres, explicó que la magnitud y la extensión de este tren de sistemas frontales, impulsado por el fenómeno de El Niño, ubicó al episodio entre los más relevantes desde que existen registros.

El último temporal de magnitud comparable se produjo en agosto de 2024 y dejó tres muertos y más de 1,2 millones de hogares afectados por apagones.

Por su parte, la ciudad de Viña del Mar resultó especialmente golpeada tras la muerte de dos hermanos y una tercera persona, quienes fallecieron en un hostel que permanecía sin suministro eléctrico. La principal hipótesis de las autoridades apuntó a una intoxicación por el uso de un generador de ozono, instalado dentro del inmueble para secar la humedad provocada por las lluvias.

El uso de un generador de ozono figura entre las principales hipótesis de la tragedia en Viña del Mar (X)

Bomberos y la Policía de Investigaciones realizaron pericias en el lugar, mientras el sector se mantuvo acordonado y sin energía eléctrica.

En la región de Coquimbo, las intensas precipitaciones aislaron a más de 2.500 personas en la ciudad homónima y afectaron a las provincias de Choapa, Limarí y Elqui. El delegado presidencial, Víctor Pino, solicitó el envío de más efectivos militares para reforzar el apoyo logístico y operativo, además de activar albergues en casi todas las comunas para alojar a quienes debieron abandonar sus casas.

Vientos derribaron tendidos eléctricos, árboles y una grúa de gran porte en la región de Coquimbo (X)

La colaboración de vecinos y familiares permitió asistir a los damnificados en medio de la emergencia. Hasta la mañana del último balance, las autoridades no reportaron víctimas fatales en Coquimbo, aunque sí contabilizaron más de 200 viviendas con daños menores y una completamente destruida. En esa región, fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de tendidos eléctricos, árboles y una grúa de gran porte.

En Santiago, varias poblaciones en Talagante debieron abandonar sus hogares ante el riesgo de crecidas del río Mapocho. En el sur del país, la región de Biobío también resultó seriamente afectada: el presidente José Antonio Kast supervisó personalmente las zonas más dañadas, agradeció la cooperación entre administraciones y remarcó la importancia de extraer lecciones sobre la habitabilidad de determinados sectores del país.

La emergencia llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia preventivo, desplegar recursos en todo el país y priorizar la protección de la vida y la asistencia a los damnificados. Las lluvias, que aún no cesaron, dejaron una huella profunda en el centro y sur de Chile, marcando julio como un mes de precipitaciones excepcionales y poniendo a prueba la capacidad de respuesta ante desastres naturales.

(Con información de EFE)

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