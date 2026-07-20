Banco Central de Nicaragua usaría ahorros públicos para mantener estable el precio de los combustibles ante el alza del petróleo

El Banco Central de Nicaragua usa ahorros públicos para mantener estables los precios de los combustibles ante el alza internacional del petróleo por los conflictos en Oriente Medio. (Foto: cortesía)

El Banco Central de Nicaragua comunicó que está empleando ahorros públicos para sostener estables los precios de los combustibles, frente al aumento internacional del petróleo vinculado a los conflictos en Oriente Medio.

De acuerdo con Nicaragua Investiga, esta medida busca evitar un salto en las tarifas del transporte y en los costos internos, aunque también se indica que el margen financiero del Estado se podría ver reducido si la situación global se extiende.

El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, explicó en entrevista con Sputnik que el encarecimiento del crudo está generando un efecto en la producción nacional.

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“Esto ha tenido una consecuencia de impacto en los costos de producción que se está dejando sentir, no solamente en el precio del combustible, sino de algunos materiales importantes”, indicó. Reyes agregó que se recurrió a recursos acumulados previamente: “Hemos acudido a estas economías que hemos generado para poder mantenerlo estable en nuestro país. Es decir, hemos sacado de nuestra propia fortaleza para confrontarlo”.

Uso de ahorros públicos y variaciones en los precios internos

Nicaragua Investiga señala que el régimen de Ortega optó por utilizar reservas previas con el objetivo de mantener estables los precios de los combustibles y evitar incrementos abruptos. A pesar de esta decisión, los efectos de la presión internacional ya se reflejan en la economía doméstica.

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Durante los primeros cinco meses de 2026, la canasta básica registró un aumento de C$ 551.22 (aprox. USD 15.10), al pasar de C$ 20,821.68 (aprox. USD 569.50) en diciembre a C$ 21,372.90 (aprox. USD 584.60) en mayo. Según la publicación, este incremento guarda relación con el impacto de los costos internacionales sobre los precios locales.

La canasta básica en Nicaragua aumentó C$ 551.22 en los primeros cinco meses de 2026 y pasó de C$ 20,821.68 en diciembre a C$ 21,372.90 en mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos analistas económicos consultados por Nicaragua Investiga consideran que destinar ahorros estatales a subsidios corrientes, como el de la gasolina, podría limitar la capacidad de respuesta de las finanzas públicas si la coyuntura internacional se prolonga. Según la publicación, la estabilidad del esquema dependerá de la duración de la tensión en Oriente Medio y de los recursos disponibles en el país.

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Remesas y factores externos en la economía

Durante la entrevista, Reyes sostuvo la idea de alejarse del dólar y favorecer el uso de monedas locales en comercio internacional, en línea con el enfoque del bloque BRICS. No obstante, datos del propio Banco Central de Nicaragua muestran que la economía nacional mantiene una fuerte relación con las remesas provenientes de Estados Unidos.

En el primer trimestre de 2025, el flujo de remesas desde Estados Unidos fue de USD 1,208 millones. El total anual de remesas ascendió a cerca de USD 6,167 millones, de los cuales USD 5,168 millones llegaron desde ese país. El 83.8% de las remesas recibidas en 2025 tuvo origen en Estados Unidos.

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Los datos del Banco Central de Nicaragua muestran que el 83.8% de las remesas de 2025 llegó desde Estados Unidos, con un total de USD 5,168 millones. (EFE/Sebastiao Moreira/Archivo)

La publicación de Nicaragua Investiga menciona también que la economía local podría verse afectada si persiste el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel y los precios del petróleo continúan elevados. Además, el 60% de la deuda externa de Nicaragua está comprometida a tasas variables, lo cual puede influir en su costo en caso de cambiar las condiciones internacionales.