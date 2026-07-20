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Fabricante ucraniano de drones prueba nueva arma de largo alcance contra Rusia

El prototipo alcanza 370 kilómetros por hora y está diseñado para interceptar proyectiles enemigos cuando desaceleran en la fase final del ataque, con una IA que asume el control tras la designación humana

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SkyFall desarrolló un arma de ataque de largo alcance que Ucrania prueba en operaciones contra Rusia. (Crédito: Ministerio de Defensa de los Países Bajos)
SkyFall desarrolló un arma de ataque de largo alcance que Ucrania prueba en operaciones contra Rusia. (Crédito: Ministerio de Defensa de los Países Bajos)

SkyFall, la empresa ucraniana de tecnología de defensa, ha desarrollado un arma de ataque de largo alcance que se está probando en operaciones contra Rusia, mientras Kiev intensifica su campaña, la cual ha causado graves problemas logísticos a Moscú.

La munición de ala fija y propulsada por hélice tiene una envergadura de aproximadamente 3,5 metros (11 pies) y un alcance de al menos 600 kilómetros, según anunció la compañía el lunes en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough. Estará plenamente operativa en cuestión de meses, añadió la empresa.

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SkyFall también se encuentra en la fase final de pruebas de una nueva versión más rápida de su dron P-1 Sun, diseñado para interceptar misiles de crucero rudimentarios tipo Shahed, propulsados ​​por reactores, que Rusia ha utilizado en ataques contra Ucrania en un juego de estrategia y contramedidas. El objetivo de la compañía para el nuevo P-1 es lograr la autonomía total, con solo que un operador seleccione el objetivo en un monitor.

Con una velocidad máxima de 370 kilómetros por hora (230 mph), el modelo “Jetkiller” puede alcanzar las armas rusas más rápidas cuando estas disminuyen su velocidad cerca de la fase final de su ataque.

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Columna de humo tras un ataque con drones ucranianos cerca de Podolsk, región de Moscú, el 20 de julio de 2026. (REUTERS/Stringer)
Columna de humo tras un ataque con drones ucranianos cerca de Podolsk, región de Moscú, el 20 de julio de 2026. (REUTERS/Stringer)

El interceptor modelo X-wing alcanza velocidades más altas gracias a una ojiva ligeramente más pequeña que la del P-1 estándar (500 gramos frente a 800 gramos) y a motores y otros componentes mejorados, según un representante de la compañía.

La IA mejorada toma el control final del interceptor una vez que el piloto humano designa un objetivo, explicó Konovalov. Está diseñado para funcionar con casi cualquier sistema de comunicaciones por satélite, incluido Starlink de SpaceX, lo que permite al operador estar en una ubicación remota.

Los interceptores de bajo coste para armas baratas como los Shahed se han convertido en una prioridad para muchos países, dado que en la guerra de Irán se han utilizado miles de estas municiones. Europa busca crear una “barrera de drones” para prevenir este tipo de ataques, y Polonia destinó 4300 millones de dólares a su propio proyecto.

SkyFall ganó la última ronda del concurso Drone Dominance del Pentágono este año junto con su colaborador británico Skycutter, lo que dio lugar a un pedido de más de 2.500 drones y le permitió pasar a la siguiente fase de la competición.

Bloomberg

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