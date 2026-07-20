Honduras

Más de 150 mujeres asesinadas en Honduras en 2026

Abogada defensora de los derechos de la mujer advirtió que el registro confirma una crisis sostenida y pidió reforzar las medidas estatales, con más fondos, equipos especializados y capacidades forenses, para proteger a las mujeres y reducir la impunidad en los procesos

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Infografía. Mapa de Honduras, puño levantado rompiendo cadenas. Gráficos, familia, mazo de juez, megáfono, balanza de justicia. Texto sobre femicidios y datos.
Una infografía sobre Honduras muestra más de 150 femicidios registrados en 2026, la persistencia de la violencia de género, su impacto social y los desafíos estatales para la justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Honduras, durante 2026, se han registrado más de 150 femicidios, según denunció la defensora de los derechos de la mujer Honorina Rodríguez. La cifra refleja la persistencia de una problemática estructural que afecta a miles de familias en el país.

Rodríguez señaló además que estas estadísticas evidencian la necesidad de fortalecer las políticas públicas para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables.

Aunque reconoció que las autoridades realizan esfuerzos para esclarecer numerosos expedientes, sostuvo que todavía existe una brecha entre los casos denunciados y los que finalmente llegan a los tribunales.

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Entre las dificultades mencionó la falta de recursos económicos, personal especializado, herramientas tecnológicas y capacidades técnicas suficientes para procesar el elevado número de denuncias relacionadas con la violencia contra las mujeres.

La defensora indicó que fortalecer las unidades investigativas permitiría mejorar la recolección de pruebas y aumentar las posibilidades de llevar los casos ante la justicia.

Tres casos durante el fin de semana

La preocupación aumentó después de que durante el fin de semana en diferentes partes de Honduras se reportaron tres muertes violentas de mujeres en diferentes sectores del país.

Ante estos hechos, la directora de la Asociación Calidad de Vida, Ana Cruz, manifestó a infobae que la respuesta institucional continúa siendo insuficiente frente a la dimensión del problema.

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El reporte de tres muertes violentas de mujeres durante el fin de semana reactivó el reclamo por una respuesta institucional en Honduras. (Honduras). EFE/ Gustavo Amador
El reporte de tres muertes violentas de mujeres durante el fin de semana reactivó el reclamo por una respuesta institucional en Honduras. (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

La defensora sostuvo que cada nuevo caso evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas, mejorar los mecanismos de protección para mujeres en situación de riesgo y acelerar las investigaciones para evitar que los delitos permanezcan impunes.

A su juicio, cuando las investigaciones presentan deficiencias técnicas o carecen de suficientes elementos probatorios, aumenta el riesgo de que los casos sean desestimados por los tribunales e impidan que las víctimas obtengan justicia.

También insistió en que las acciones estatales deben ir más allá de la reacción posterior a los hechos y se enfoquen en estrategias de prevención, educación y atención temprana de los factores de riesgo.

Violencia contra las mujeres

La violencia basada en género sigue representando uno de los principales retos para el sistema de justicia hondureño.

En los últimos años, organizaciones nacionales e internacionales han documentado que muchas mujeres enfrentan agresiones físicas, violencia psicológica, violencia sexual y violencia doméstica, situaciones que en numerosos casos terminan en asesinatos.

Diversos informes también han advertido que la impunidad continúa siendo uno de los mayores desafíos para reducir estos delitos, debido a las dificultades que enfrentan las instituciones encargadas de investigar y sancionar a los responsables.

La problemática trasciende las fronteras hondureñas. De acuerdo con informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y de ONU Mujeres, América Latina y el Caribe continúan registrando algunas de las tasas más altas de feminicidios en el mundo.

Estas instituciones han reiterado que la reducción de la violencia requiere fortalecer los sistemas judiciales, ampliar la protección a las víctimas, mejorar los mecanismos de denuncia y garantizar investigaciones oportunas que reduzcan los niveles de impunidad.

Ana Cruz pidió investigaciones con prueba científica, análisis forenses y preservación de pruebas para sostener los procesos judiciales.(FOTO: El Heraldo)
Ana Cruz pidió investigaciones con prueba científica, análisis forenses y preservación de pruebas para sostener los procesos judiciales.(FOTO: El Heraldo)

Prevención y acceso a la justicia

Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres coinciden en que combatir la violencia de género exige una respuesta integral del Estado.

Entre las acciones planteadas destacan una mayor asignación de recursos para atender los casos, capacitación permanente para operadores de justicia, programas de prevención en comunidades y centros educativos, así como mecanismos eficaces de protección para mujeres que enfrentan situaciones de riesgo.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones de los casos más recientes, las organizaciones reiteran que garantizar el acceso a la justicia y reducir la impunidad siguen siendo tareas fundamentales para enfrentar esta problemática en Honduras.

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