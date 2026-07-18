América Latina

La Corte Suprema endureció las restricciones de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras incumplir medidas cautelares

El juez Alexandre de Moraes le vedó el ingreso de contactos ajenos a su asistencia médica y legal por un mes y le bloqueó actividades proselitistas hasta que terminen los comicios de octubre en Brasil

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El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, en su residencia bajo arresto domiciliario en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, en su residencia bajo arresto domiciliario en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

La Corte Suprema de Brasil ratificó este viernes la prisión domiciliaria por razones humanitarias para el ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, pero endureció las restricciones sobre su régimen de reclusión.

El magistrado Alexandre de Moraes determinó que el ex mandatario no podrá recibir visitas sociales durante treinta días, salvo las de médicos, fisioterapeutas y abogados, y le prohibió cualquier encuentro con fines políticos o electorales hasta la conclusión de las elecciones legislativas, regionales y presidenciales previstas para octubre.

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La decisión responde al incumplimiento de medidas cautelares por parte de Bolsonaro, quien redactó una carta de apoyo a la precandidatura presidencial de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro. El texto fue divulgado en redes sociales, lo que vulneró la prohibición del máximo tribunal de utilizar “cualquier otro medio de comunicación externa” y la medida cautelar que vetaba la comunicación “directamente o a través de terceros”.

En la carta, Jair Bolsonaro reiteró su respaldo a la candidatura de su hijo y llamó a la unidad, luego de que Flávio Bolsonaro fuera criticado por su madrastra y esposa del ex mandatario, Michelle Bolsonaro.

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El juez De Moraes coincidió con la Fiscalía General, que consideró que la infracción no justificaba revocar la prisión domiciliaria, pero sí imponía nuevas restricciones para evitar interferencias en los comicios. Además, el magistrado recordó que el ex jefe de Estado tiene suspendidos sus derechos políticos tras la condena por golpismo y prohibió la difusión de manifiestos políticos o electorales elaborados por el ex mandatario, incluso si se realizan a través de terceros.

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El magistrado rechazó la argumentación de la defensa, que alegó que Jair Bolsonaro desconocía la publicación del texto. Según De Moraes, esos argumentos resultan “absolutamente contradictorios con los hechos”.

“Bolsonaro ha cumplido rigurosamente todas las condiciones impuestas para su arresto domiciliario por razones humanitarias, en especial la prohibición de utilizar dispositivos de comunicación, redes sociales o difundir manifestaciones a través de terceros. La defensa aclara, de forma categórica, que el peticionario (por Jair Bolsonaro) jamás supo que la carta sería difundida públicamente, ni existió orientación, acuerdo o coordinación previos sobre el uso de las redes sociales con ese fin”, apuntó la defensa en un escrito enviado a la Corte Suprema.

La sanción previa contra Flávio Bolsonaro, quien tiene suspendidas las visitas a su padre durante noventa días por divulgar la carta, permanece en vigor. La defensa del político cuestionó la decisión de de Moraes de suspender las visitas, al considerar que vulnera los derechos de cualquier persona privada de libertad a recibir visitas familiares, mantener comunicación con el exterior y, en este caso, acceder a sus abogados, ya que el hijo figura como representante legal de su padre.

En un comunicado, los abogados afirmaron que la medida “aproxima al (ex)presidente Jair Bolsonaro a la incomunicabilidad”, situación que, según argumentaron, contradice la jurisprudencia de la propia Corte Suprema. El equipo legal adelantó que presentará “medidas judiciales para revertir esta situación ilegal e inconstitucional”, aunque no precisó qué acciones concretas impulsará.

El ex presidente cumple prisión domiciliaria desde marzo, cuando recibió el beneficio por motivos de salud tras superar una bronconeumonía. Comenzó a cumplir la pena en régimen cerrado antes de que el Supremo Tribunal Federal autorizara su traslado temporal a su residencia.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro llega a su domicilio para comenzar a cumplir arresto domiciliario, el 27 de marzo de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro llega a su domicilio para comenzar a cumplir arresto domiciliario, el 27 de marzo de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

El proceso electoral en Brasil tendrá su primera vuelta el 4 de octubre, con Flávio Bolsonaro y el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, como principales contendientes a la presidencia. El juez advirtió que cualquier nuevo incumplimiento de las condiciones impuestas puede derivar en la revocación inmediata de la prisión domiciliaria y el regreso del exmandatario al régimen cerrado.

(Con información de EFE)

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