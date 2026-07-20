La infraestructura vial de Guanacaste en Costa Rica presiona el turismo y el desplazamiento de los pobladores

El 25.5% de la red vial nacional de Guanacaste corresponde a carreteras de lastre: más de 2,000 kilómetros que encarecen el transporte, deterioran los vehículos y afectan la actividad turística y agropecuaria de la provincia. EFE/

El 25.5% de la red vial nacional de Guanacaste corresponde a carreteras de lastre: más de 2,000 kilómetros que encarecen el transporte, deterioran los vehículos y afectan la actividad turística y agropecuaria de la provincia, según un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) citado en una extensa nota de CR Hoy.

El estudio ubica a Guanacaste como la provincia con la mayor proporción de rutas de lastre del país. Un 14% adicional de su red vial nacional apenas cuenta con una capa de protección superficial, mientras que en la red cantonal entre el 50% y el 70% de las vías permanecen sin pavimentar.

PUBLICIDAD

El deterioro de la Ruta 907

La Ruta Nacional 907 concentra parte de ese rezago. Sus 13.2 kilómetros conectan las comunidades de Quebrada Honda, Caballito, Corralillo y Nicoya, y también funcionan como acceso a los destinos de playa de Sámara, Carrillo y Nosara. Según dirigentes comunales, la vía no recibe una intervención significativa desde hace cerca de cinco años.

Ante la inacción del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), los habitantes se organizaron y reunieron ₡800.000 entre vecinos para tapar huecos. La Asociación de Desarrollo de Caballito aportó otros ₡500.000 para continuar con las reparaciones.

Félix Eduardo Guevara Gómez, presidente de esa asociación, describió a CR Hoy las consecuencias: “Esta es una zona con una importante producción lechera. Además, aquí pasa una ruta de autobús hacia San José y existe preocupación de que el servicio vuelva a suspenderse por el mal estado de la carretera. También afecta muchísimo al turismo”.

PUBLICIDAD

Los residentes que viven a la orilla de la vía enfrentan además un problema de salud: el polvo generado por el tránsito constante les provoca afecciones respiratorias.

La Ruta Nacional 21, principal acceso al aeropuerto internacional de Liberia, sufre congestionamientos que alteran la operación de hoteles y empresas. (Cortesía: Aeropuerto de Guanacaste)

Congestión y riesgos en la Ruta 21

Las afectaciones alcanzan también las rutas pavimentadas. La Ruta Nacional 21, principal acceso al aeropuerto internacional de Liberia, sufre congestionamientos que alteran la operación de hoteles y empresas.

Eduardo Montero, gerente general de los hoteles Hampton by Hilton y Hilton Garden Inn Liberia Airport, dijo a CR Hoy: “Los visitantes llegan cansados después del vuelo y, aunque el hotel está muy cerca del aeropuerto, el traslado puede tardar mucho por las presas. Eso representa un estrés adicional para el turista".

PUBLICIDAD

Montero agregó que el congestionamiento también golpea a los trabajadores del sector, que con frecuencia no llegan a tiempo a sus turnos.

Pese a ser zona altamente turística, el deterioro de la calle golpea el turismo y el comercio de la zona. Fuente: Costa Rica Experts

La directora ejecutiva de la Cámara de Turismo Guanacasteca (Caturgua), Rebeca Álvarez, señaló a CR Hoy que los desplazamientos entre cantones como Liberia, Carrillo y Santa Cruz pueden superar las dos horas en horas pico. “Eso impacta la calidad de vida de los colaboradores y la competitividad de las empresas”, afirmó.

El informe de LanammeUCR evaluó esa misma ruta y encontró que, de las 16 secciones analizadas, 14 recibieron la calificación de “muy deslizantes”, una condición que eleva el riesgo de derrapes y accidentes, especialmente durante la época lluviosa.

PUBLICIDAD

Qué advierte LanammeUCR

Ana Luisa Elizondo Salas, coordinadora general del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA), advirtió que las vías de lastre exigen mantenimiento permanente para que el clima no acelere su deterioro.

En verano, el polvo afecta la salud de las comunidades; en invierno, los problemas de drenaje pueden provocar inundaciones y cortes en el tránsito.

Roy Barrantes Jiménez, coordinador de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Nacional del PITRA, subrayó la relevancia económica de esas carreteras: “Las rutas de lastre son tan importantes como las pavimentadas porque permiten movilizar personas, productos y servicios. De ellas depende buena parte de la actividad productiva y turística de Guanacaste”.

PUBLICIDAD

El Gobierno anunció una intervención integral en la Ruta 21 que contempla ampliación de carriles, ciclovías, aceras, bahías para autobuses y pasos elevados en las principales intersecciones. El proyecto saldría a licitación este año y, de cumplirse el cronograma, estaría listo en 2028.