‘La Odisea’: estas son las diferencias entre el libro y la película dirigida por Christopher Nolan

Así cambia Christopher Nolan la historia de "La Odisea" en su nueva película.

La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron las diferencias entre la producción y el poema atribuido a Homero.

Sin embargo, el texto original forma parte de una tradición oral que fue ampliándose y modificándose durante siglos antes de quedar fijado por escrito, lo que ha dado lugar a múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo.

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Es así que el cineasta Británico presenta una versión propia de la historia de Odiseo, interpretado por Matt Damon. En la película, el personaje aparece marcado por los recuerdos de la guerra de Troya y emprende el viaje de regreso a Ítaca con la guía de Atenea (Zendaya).

Matt Damon encarna a Odiseo en 'La Odisea'. (Universal Pictures via AP)

Durante un recorrido de diez años enfrenta a dioses, sirenas, gigantes, y otras criaturas mitológicas, mientras su esposa Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland) permanecen en Ítaca enfrentando a los pretendientes que buscan ocupar el trono, encabezados por Antínoo (Robert Pattinson).

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La adaptación introduce diversas modificaciones respecto al poema original. A continuación te mostramos las diferencias entre el libro y la película.

Penélope y Telémaco

La interacción entre Penelope y Telemanco se cambió en la cinta.

Uno de los cambios principales se encuentra en la representación de Penélope y Telémaco. En el poema, Telémaco reprende en varias ocasiones a su madre e incluso le ordena retirarse a sus aposentos cuando ella solicita al aedo interpretar un canto menos doloroso.

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El joven afirma que la palabra corresponde a los hombres y que la autoridad de la casa le pertenece.

Sin embargo, en la versión cinematográfica ocurre lo contrario. Penélope aparece como un personaje con mayor autoridad, que recrimina constantemente la inmadurez de Telémaco e incluso expresa que, si dependiera de ella, observaría cómo los pretendientes mueren quemados.

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Sinon y Antínoo

El personaje de Elliot Page combina la parte de Sinon y Antínoo. (Universal Pictures)

En la tradición clásica, Sinon aparece en la Eneida de Virgilio, pero no forma parte de La Ilíada ni de La Odisea. Allí es el soldado griego que convence a los troyanos de introducir el caballo de madera dentro de la ciudad.

Christopher Nolan reutiliza este personaje y lo convierte en un joven pastor de Ítaca interpretado por Elliot Page. En la película ocupa el lugar que habría correspondido a Antínoo para participar en la guerra y es persuadido por Odiseo para sacrificar su vida con el fin de facilitar la entrada del caballo de Troya.

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Posteriormente, cuando Odiseo visita el inframundo, el alma de Sinon le pide devolver un amuleto a Antínoo para recordarle su cobardía.

Helena de Troya y Clitemnestra

Lupita Nyong’o da vida a Helena de Troya y Clitemnestra. (Captura de video)

La película también modifica algunos aspectos relacionados con Helena de Troya y Clitemnestra.

Mientras que en la tradición clásica ambas son medio hermanas, en la adaptación aparecen como hermanas gemelas. Además, Helena lleva una gran cicatriz en el rostro, presentada como una marca asociada a los acontecimientos que desencadenó la guerra de Troya.

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Los lestrigones

Los lestrigones capturan a los hombres de Odiseo en el bosque. (Foto: Universal Pictures)

En el poema, este pueblo de gigantes antropófagos destruye once de las doce embarcaciones de Odiseo lanzando enormes rocas y devora a varios integrantes de la tripulación.

En la película son reinterpretados como gigantes con armaduras que utilizan los árboles del bosque para formar estructuras semejantes a jaulas donde capturan a los hombres de Odiseo. Durante este enfrentamiento destruyen dos de las tres embarcaciones del protagonista.

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Los feacios y los comedores de loto

En la cinta, Calipso es quien da directamente la bebida con loto a Odiseo. (Captura de video)

Con el objetivo de condensar una historia de aproximadamente 600 páginas en una película de tres horas, Nolan elimina algunos episodios completos.

Entre ellos se encuentra la estancia de Odiseo en Esqueria junto a los feacios, donde la princesa Nausícaa lo conduce ante el rey Alcínoo y la reina Arete, quienes aceptan trasladarlo hasta Ítaca después de escuchar el relato de sus aventuras.

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También desaparece el episodio de los comedores de loto, en el que varios marineros olvidan su deseo de regresar a casa tras consumir esta planta. En la adaptación, es Calipso, interpretada por Charlize Theron, quien suministra el loto directamente a Odiseo para hacerle perder el recuerdo de su hogar.

El cíclope

El enfrentamiento con el cíclope fue modificado en la cinta.

En el poema, Odiseo engaña al cíclope diciendo que se llama “Nadie”. Después de embriagarlo con vino y dejarlo ciego mediante una estaca, el gigante pide ayuda gritando que “Nadie” lo está atacando, lo que provoca que los demás cíclopes no acudan en su auxilio. Más tarde, Odiseo y sus hombres escapan ocultándose bajo el vientre de las ovejas.

La película elimina estos elementos. En lugar de utilizar el engaño del nombre, el vino y las ovejas, los personajes logran escapar ocultando sus cuerpos con vegetación después de herir al cíclope.

La relación con Calipso y Circe

Odiseo no tiene una relación extramarital con Calipso o Circe.

En el relato clásico, Odiseo mantiene una relación con Calipso durante siete años y también se une a la hechicera Circe para conseguir que libere a sus compañeros.

La adaptación modifica este aspecto y presenta a un Odiseo completamente fiel a Penélope. En la isla de Calipso permanece retenido por los efectos del loto, mientras que durante su encuentro con Circe logra imponerse amenazando a la hermana de la hechicera, transformada en un cuervo.

La presencia de los dioses

No todos los dioses del poema griego aparecen en la adaptación. (Foto: Universal Pictures)

En cuanto a los dioses, además de Atenea aparecen Hades, Calipso y Circe. Sin embargo, no están presentes Zeus, Poseidón, Ino, Heracles ni Hermes, quien desempeña un papel importante en el poema al liberar a Odiseo de Calipso y entregarle una planta mágica para protegerse de los hechizos de Circe.

El disfraz y la emboscada contra Telémaco

El intento de asesinato de Telémaco no se realiza en la cinta. (Universal Pictures)

En la segunda mitad del poema, Atenea transforma a Odiseo en un anciano mendigo para que pueda recorrer Ítaca sin ser reconocido mientras reúne información sobre los pretendientes.

En la película no existe esa transformación. El protagonista simplemente cubre su rostro golpeado con la capucha de su capa.

También cambia el intento de asesinato contra Telémaco. En el poema, los pretendientes preparan una emboscada desde una embarcación cerca de la isla de Asteris, pero Atenea advierte al joven y logra evitar el ataque.

La adaptación traslada la escena a un templo dedicado a Apolo. Allí Telémaco y Mentor, interpretado por Ryan Hurst, son atacados por los pretendientes. Mentor muere durante el enfrentamiento y Telémaco consigue sobrevivir gracias a la intervención de Odiseo.

La ausencia de Laertes

El personaje de Laertes fue excluido de la película. (Foto: Universal Pictures)

Uno de los personajes más importantes que no aparece en la película es Laertes, padre de Odiseo y antiguo rey de Ítaca.

En el poema, Penélope teje un sudario destinado a Laertes mientras retrasa su finalización para evitar elegir un nuevo esposo. Consumido por la tristeza tras la ausencia de su hijo y la muerte de su esposa Anticlea, Laertes vive retirado en una granja.

El reencuentro entre padre e hijo constituye uno de los momentos más relevantes del relato. Posteriormente, Atenea devuelve parte de su vigor y Laertes combate junto a Odiseo contra los familiares de los pretendientes muertos, llegando a matar a Eupites, padre de Antínoo.

La muerte de los pretendientes

Odiseo prácticamente lucha solo en el conflicto final de la historia.

En la película, Odiseo combate prácticamente solo después de tensar su arco y atravesar con una flecha una fila de hachas. Durante la batalla recibe heridas graves mientras Telémaco únicamente mata a Melantio para impedir que continúe entregando armas a los pretendientes.

Las esclavas sobreviven y varios de los pretendientes deciden rendirse y reconocer nuevamente a Odiseo como rey.

En el poema, Telémaco participa activamente junto a su padre y ambos, con ayuda de dos sirvientes leales y de Atenea, eliminan a todos los pretendientes.

Después obligan a las esclavas que mantuvieron relaciones con ellos a limpiar la sangre antes de ser ejecutadas. Melantio recibe un castigo especialmente severo tras ser mutilado.

Un desenlace diferente

Penélope reconoce de inmediato a Odiseo a diferencia del relato original (Universal Pictures via AP)

En la versión de Nolan, Penélope abraza inmediatamente a un Odiseo gravemente herido tras la batalla. Posteriormente, Telémaco es coronado rey e Odiseo y Penélope parten juntos al exilio debido a las consecuencias de la muerte de los pretendientes.

En el poema, Penélope pone a prueba la identidad de Odiseo ordenando mover el lecho matrimonial. El héroe responde que resulta imposible porque fue construido alrededor de un olivo, demostrando así que realmente es su esposo.

Tras el reencuentro, los familiares de los pretendientes organizan una ofensiva para vengar sus muertes, enfrentándose a Odiseo, Telémaco, Laertes y sus aliados, hasta que Atenea interviene para poner fin al conflicto.