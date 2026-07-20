Mundo

Hungría investiga los negocios de la automotriz china después de que su exministro de Exteriores asumió un puesto ejecutivo en la compañía

El primer ministro Magyar abrió una investigación sobre las decisiones que Szijjártó tomó en relación con BYD durante su gestión en el gobierno

Guardar
Google icon
Hungría abrió una investigación sobre los vínculos entre BYD y el exministro Péter Szijjártó tras su salida al sector privado. (REUTERS/Marton Monus)
Hungría abrió una investigación sobre los vínculos entre BYD y el exministro Péter Szijjártó tras su salida al sector privado. (REUTERS/Marton Monus)

Hungría abrió una investigación sobre los vínculos entre el fabricante chino de automóviles BYD y su exministro de Relaciones Exteriores Péter Szijjártó, quien renunció al Parlamento la semana pasada para asumir un cargo ejecutivo en la compañía.

El primer ministro Péter Magyar anunció este lunes ante los legisladores que el gobierno examinará todas las decisiones, negociaciones y compromisos que Szijjártó realizó en relación con BYD durante su gestión al frente de la cancillería. La revisión abarcará subsidios, exenciones fiscales, permisos, excepciones ambientales e inversiones con fondos públicos otorgadas a grandes multinacionales durante los 16 años de Viktor Orbán en el poder, derrocado en las elecciones de abril.

PUBLICIDAD

“Investigaremos quién tomó estas decisiones, quién las preparó, qué advertencias profesionales se ignoraron y cuánta carga dejaron a los contribuyentes húngaros, los trabajadores, las comunidades locales y el medio ambiente“, declaró Magyar.

Szijjártó, diputado desde 2002 y ministro de Exteriores desde 2014 hasta mayo de este año, anunció el miércoles su renuncia al Parlamento tras recibir lo que él mismo describió como una oferta de “gran prestigio” del mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo. En su nuevo rol será ejecutivo responsable de las relaciones externas del grupo y del desarrollo de nuevas líneas de negocio.

PUBLICIDAD

BYD anunció en 2023 una planta en Szeged, en Hungría, para producir vehículos eléctricos en Europa y evitar los aranceles de la Unión Europea. (Reuters)
BYD anunció en 2023 una planta en Szeged, en Hungría, para producir vehículos eléctricos en Europa y evitar los aranceles de la Unión Europea. (Reuters)

El jefe de gobierno no tardó en señalar la contradicción: Szijjártó había presionado durante años para conseguir cuantiosas subvenciones estatales para la automotriz y ahora pasaría a cobrar de su nuevo empleador por el “mismo trabajo”. Ni él ni la empresa respondieron a las acusaciones de conflicto de intereses.

El funcionario fue pieza central en la atracción de capital chino al país. En 2023 anunció que BYD instalaría su primera planta europea en Szeged, en el sur de Hungría, una operación que le permitiría al conglomerado eludir los aranceles que la Unión Europea (UE) aplica a los vehículos eléctricos fabricados en China. La construcción arrancó en 2024 y la fábrica aún no ha iniciado producción oficial. El monto de los subsidios que recibió no fue divulgado, aunque el portal de investigación Atlatszo estimó el total entre 382 y 414 millones de dólares aproximadamente.

En 2025 se anunció además que la empresa trasladaría su sede regional, junto con su centro de investigación y desarrollo, desde los Países Bajos a Budapest, con una ayuda estatal de 63,7 millones de dólares.

Viktor Orbán y Péter Szijjártó durante el cierre de campaña electoral en Budapest. 11 de abril de 2026. (REUTERS/Leonhard Foeger)
Viktor Orbán y Péter Szijjártó durante el cierre de campaña electoral en Budapest. 11 de abril de 2026. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Estas operaciones respondían a una estrategia deliberada del gobierno saliente: transformar a Hungría en un centro mundial de fabricación de baterías de iones de litio mediante el asentamiento de empresas del sector en distintas regiones del país. La política generó protestas de residentes, grupos ambientalistas y legisladores opositores, que advirtieron sobre el riesgo de agravar problemas ambientales preexistentes, comprometer las reservas de agua nacionales y profundizar la dependencia económica respecto de China.

La trayectoria de Szijjártó también incluye un capítulo que el nuevo gobierno examina por separado. Durante su paso por la cancillería, mantuvo una relación cercana con Moscú pese a la invasión de Ucrania, viajó con frecuencia a la capital rusa para negociar compras de petróleo y gas, y se refirió públicamente a Serguéi Lavrov, jefe de la diplomacia, como su “amigo”.

En plena campaña electoral de 2026, se reveló que ambos mantenían llamadas regulares en medio de reuniones de alto nivel de la UE, en las que el ruso era informado en tiempo real sobre lo que allí se discutía. Desestimó las acusaciones, aunque reconoció haber conversado antes y después de esos encuentros sobre su agenda y sus decisiones.

(Con información de AP y AFP)

Temas Relacionados

BYDHungríaConflictovehículos eléctricos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El nuevo primer ministro británico Andy Burnham habló con Trump y Zelensky tras asumir el cargo

El líder laborista aseguró al presidente ucraniano que Londres mantendrá su respaldo frente a Rusia y abordó con Washington sus prioridades en seguridad y defensa

El nuevo primer ministro británico Andy Burnham habló con Trump y Zelensky tras asumir el cargo

El petróleo cerró al alza por la escalada entre Estados Unidos e Irán

La mezcla Brent ganó un 1,3% y terminó en 89,22 dólares, mientras el referencial estadounidense subió un 0,9% hasta 83,23, tras una novena noche de bombardeos y nuevas tensiones marítimas

El petróleo cerró al alza por la escalada entre Estados Unidos e Irán

El Pentágono identificó a los dos soldados muertos en Jordania: un teniente de Hawai y una recluta de Texas de 19 años

El número total de militares estadounidenses fallecidos en la guerra con Irán asciende a 17. Trump advirtió que cada baja tendrá respuesta “con creces”

El Pentágono identificó a los dos soldados muertos en Jordania: un teniente de Hawai y una recluta de Texas de 19 años

Estados Unidos redefine su doctrina militar frente a China: el plan del Pentágono para cerrar el acceso al Pacífico

La adjudicación de un contrato para construir ocho nuevos buques anfibios refleja un cambio en la doctrina militar de Washington frente al avance de Beijing. En Infobae a la Tarde, el analista Andrei Serbin Pont explicó por qué esta decisión forma parte de una estrategia para contener a China

Estados Unidos redefine su doctrina militar frente a China: el plan del Pentágono para cerrar el acceso al Pacífico

Las protestas por la destitución de Mijailo Fedórov cumplen cinco días y presionan al Gobierno de Volodimir Zelensky

Una encuesta de la firma Gradus indicó que el 61% de los ucranianos rechaza la salida del exfuncionario, mientras el Ejecutivo analiza cambios en la cúpula castrense y anuncia una respuesta constructiva

Las protestas por la destitución de Mijailo Fedórov cumplen cinco días y presionan al Gobierno de Volodimir Zelensky
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manifestaciones del 20 de Julio EN VIVO: Aida Quilcué denunció restricciones a la Minga en medio de las movilizaciones

Manifestaciones del 20 de Julio EN VIVO: Aida Quilcué denunció restricciones a la Minga en medio de las movilizaciones

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: inicia llamado a lista y los congresistas esperan la llegada del presidente Gustavo Petro

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de julio?

El Presidente de la República, Gustavo Petro, criticó a la selección Colombia: “Perdieron por codicia y falta de humildad”

La celebración de la Selección en Madrid, en directo | Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo

INFOBAE AMÉRICA

El nuevo primer ministro británico Andy Burnham habló con Trump y Zelensky tras asumir el cargo

El nuevo primer ministro británico Andy Burnham habló con Trump y Zelensky tras asumir el cargo

Ola de accidentes cobra la vida de tres salvadoreños y deja múltiples lesionados

Consumo de tabaco y de productos alternativos muestran un ligero aumento en Panamá

República Dominicana refuerza los controles fitosanitarios para sostener las exportaciones de mango a Estados Unidos

Juzgado ordena exámenes psicológicos al hijo detenido por la muerte del exviceministro Calvo Drago en Guatemala

ENTRETENIMIENTO

¿Robbie Williams consumió cocaína en televisión en vivo? Esto dijo el músico sobre su controversial presentación

¿Robbie Williams consumió cocaína en televisión en vivo? Esto dijo el músico sobre su controversial presentación

Jennifer Garner sobre Ben Affleck: “Él los cuida y eso me da mucha libertad; es un padre increíble”

El presidente de Marvel Studios admite su decepción por la cancelación de ‘Blade’ con Mahershala Ali: “Me siento como un fracaso”

‘La Odisea’: estas son las diferencias entre el libro y la película dirigida por Christopher Nolan

El sable de luz de Luke Skywalker fue récord mundial al subastarse por 3,75 millones de dólares