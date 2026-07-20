El petróleo cerró al alza por la escalada entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo cerró al alza el lunes, impulsado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que incluyó una novena noche consecutiva de ataques estadounidenses y la declaración de un bloqueo naval hutí contra Arabia Saudita. El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, subió un 1,3% hasta USD 89,22, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, avanzó un 0,9% hasta USD 83,23.

Durante la sesión, el Brent llegó a tocar los USD 91,42, su nivel más alto desde el 11 de junio, y el WTI alcanzó los USD 85,39, máximo desde el 12 de junio. Las cotizaciones acumulan una ganancia de más del 16% desde la semana pasada.

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El cierre del estrecho de Ormuz —paso clave para el comercio de hidrocarburos— y el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes reducen las exportaciones de crudo y presionan los precios al alza. “El estrecho de Ormuz está nuevamente bloqueado (...), mientras Estados Unidos sigue imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes”, afirmó David Morrison, analista de Trade Nation.

Los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con Teherán, anunciaron el lunes la imposición de un bloqueo naval a Arabia Saudita, lo que abre un posible nuevo frente en el conflicto y amenaza las exportaciones energéticas del reino. Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy, precisó que unos 2,5 millones de barriles por día de petróleo saudita quedan expuestos a esa amenaza.

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Kuwait y Bahréin, aliados de Washington, también reportaron nuevos ataques iraníes durante el fin de semana, según informó Reuters. Teherán, por su parte, afirmó el lunes que se enfrenta a una “guerra total” con Estados Unidos.

Un buque cisterna navega en el Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la gobernación de Musandam en Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. REUTERS

Los mediadores presentaron a Irán una propuesta para reducir la tensión que incluye un alto el fuego de diez días, con el objetivo de reactivar el acuerdo provisional alcanzado el mes pasado, según reveló a Reuters un alto cargo iraní. Daniela Hathorn, analista sénior de mercados de Capital.com, señaló que “la perspectiva de reanudar las negociaciones ha aliviado las preocupaciones inmediatas sobre nuevas interrupciones en el suministro de petróleo y el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz”.

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No obstante, León advirtió que “si no hay un alto el fuego y el estrecho de Ormuz permanece cerrado en su mayor parte, al tiempo que se intensifica la amenaza hutí al transporte marítimo por el mar Rojo, el riesgo de un repunte significativo de los precios del petróleo sería considerable”. Gregory Brew, analista de Eurasia Group, estimó que, de prolongarse el conflicto, “las cotizaciones del Brent podrían situarse en el rango de los 90 dólares, e incluso subir más”.

Morrison añadió que la situación “podría volverse preocupante”, dado que “muchos países han recurrido en gran medida a sus reservas estratégicas en los últimos cinco meses” para mitigar los efectos de la guerra.

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Una cantidad récord de crudo en el mar, estimada en unos 1.350 millones de barriles, podría actuar como amortiguador y limitar la próxima fase de subidas, según analistas de Kpler en una nota de investigación. El gas europeo también registró alzas y superó durante la sesión los USD 60 por megavatio hora, un nivel no alcanzado desde el inicio del conflicto en Oriente Medio en marzo.

(Con información de AFP y Reuters)