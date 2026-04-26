Paraguay apuesta a duplicar su economía en una década: “Tenemos el potencial para ser un motor regional”

El ministro Riquelme destaca la estabilidad macroeconómica como principal activo para el inversor extranjero

Marco Riquelme llegó a Rosario con agenda de trabajo y un diagnóstico bajo el brazo. El ministro de Industria y Comercio de Paraguay acaba de terminar una recorrida por puertos y reuniones con empresarios argentinos cuando habló con Infobae. Su mensaje es simple: Paraguay quiere dejar de ser un socio comercial pasivo dentro del Mercosur y convertirse en un eslabón activo de la cadena productiva regional.

Riquelme, nombrado por el presidente Santiago Peña al frente de la cartera económica en febrero de este año, delineó los ejes centrales del programa paraguayo en economía, comercio e industria, y evaluó los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en el Mercosur, así como ante la inminente entrada en vigor del acuerdo comercial con la Unión Europea.

“Estamos convencidos de que tenemos que formar parte del encadenamiento productivo de Argentina y Brasil. Hoy la balanza comercial de Paraguay con el Mercosur es positiva en 1.300 millones de dólares. Pero si uno mira la balanza de productos manufacturados, sacando soja y energía eléctrica, es negativa en 3.000 millones de dólares. Eso no condice con la realidad: el tamaño del mercado está por fuera de Paraguay”, describió.

Riquelme anuncia que el país prevé duplicar su economía en diez años, con foco en recursos naturales e industria alimenticia

Entre los incentivos, destacó el régimen de maquila, que grava solo un 1% la generación de valor agregado para exportación; el régimen de inversiones, que habilita la importación de maquinaria sin aranceles ni IVA; y la ley de ensamblaje de bienes tecnológicos, que permite importar componentes asiáticos para ensamblar productos con origen Mercosur.

La estabilidad macroeconómica constituye uno de los pilares centrales de la política paraguaya. Según Riquelme, “Paraguay tuvo una inflación promedio del 4% en los últimos cuatro años; el año pasado crecimos casi el 7%. La estabilidad del tipo de cambio también es destacable: tenemos el mismo tipo de cambio con el dólar que hace veinte años”. El ministro agregó que durante la gestión de Santiago Peña el gobierno logró reducir la pobreza total del 24,5% al 16% y la pobreza extrema del 5% al 2,4%.

“El desempleo está en 3,5%, prácticamente empleo pleno. Y contamos con dos grados de inversión —uno de Moody’s y otro de Standard & Poor’s— que validan esa estabilidad a nivel internacional y dan confiabilidad al inversor extranjero”, agregó.

“El desempleo está en 3,5%, prácticamente empleo pleno. Y contamos con dos grados de inversión —uno de Moody’s y otro de Standard & Poor’s— que validan esa estabilidad a nivel internacional y dan confiabilidad al inversor extranjero”. agregó.

El enfoque de atracción de inversiones es segmentado: Paraguay divide Argentina y Brasil en provincias y estados, considerando que su tamaño y PIB los convierten en mercados diferenciados para la oferta industrial local. El ministro sostuvo que esta política regionalizada busca establecer una base de crecimiento inicial y, posteriormente, expandirse hacia otros mercados.

Tres pilares para la industrialización

El plan de industrialización del gobierno se apoya en tres ejes. El primero es el financiamiento: buscan que el sistema bancario —que definió como “sólido pero conservador”— amplíe plazos y baje costos para canalizar el ahorro local hacia la industria a través de crédito blando. “Estamos trabajando muy de cerca con el sector privado para hackear el sistema financiero”, graficó Riquelme.

El segundo es la capacitación técnica. “Paraguay tiene cien mil personas que entran a la población económicamente activa todos los años”, explicó el ministro, y adelantó que el objetivo es vincularlas de forma gratuita e inmediata a formación técnica articulada con la demanda real de las industrias instaladas o por instalarse.

El tercero es el ordenamiento territorial. Solo 40 de los 262 municipios del país tienen zonas industriales identificadas. El gobierno trabaja en diseñar corredores logísticos con nodos industriales y clusters sectoriales conectados a institutos de formación profesional. “Argentina ya lo hizo y lo hizo muy bien”, reconoció Riquelme, señalando al país vecino como referencia del modelo que Paraguay busca replicar.

Estrategias de apertura y diversificación de mercados

Riquelme revela que Paraguay explotará su excedente energético para el desarrollo de industrias vinculadas a inteligencia artificial

Además de profundizar la integración regional, Paraguay impulsa la diversificación de mercados, apuntando a Asia y Estados Unidos. En Asia, el país ha conseguido habilitaciones para exportar proteína vacuna, porcina y aviar a Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia y Singapur.

“También estamos trabajando en aprovechar la relación Mercosur-Unión Europea, desarrollando una política nacional de calidad y un sistema de trazabilidad para estar a la altura de las exigencias del mercado europeo”, dijo Riquelme.

Con Estados Unidos, Paraguay avanza en proyectos vinculados a minería de datos y explotación de recursos naturales. Según Riquelme, el país está por iniciar una revolución minera, con interés estadounidense en acompañar ese proceso.

“Paraguay va a tener un salto importante en el porcentaje del PIB que representa la industria. Hoy ese porcentaje es del 19% y tiene que crecer un 50% en los próximos cinco años. Hicimos un proyecto con McKinsey para duplicar la economía en diez años, y detectamos cuatro sectores donde Paraguay tiene lo que llamamos el “derecho a ganar”: recursos naturales —soja, carne, arroz—, industria alimenticia, metalurgia, forestal y textil", detalló.

Innovación, tecnología y desafíos estructurales

Un elemento novedoso de la estrategia paraguaya es el impulso a la economía del dato y a la inteligencia artificial, aprovechando el excedente de energía eléctrica. Paraguay está redactando una ley de incentivos para industrias tecnológicas, que incluye garantías en propiedad intelectual y protección de datos, con el fin de atraer empresas globales.

Riquelme reconoció que la industrialización demanda un proceso de largo plazo, con avances en educación, capacitación y ordenamiento territorial. Además, destacó que, pese a la escala geográfica comparada con otros países de la región, Paraguay aspira a convertirse en un motor industrial, aunque subrayó la necesidad de transitar este camino con responsabilidad institucional.

El funcionario menciona que el régimen de maquila permite exportar con una carga impositiva mínima para fomentar la inversión (Instagram: @marcoriquelme1)

La relación con Argentina y el Mercosur

El vínculo entre Paraguay y Argentina atraviesa un momento de sintonía política y oportunidades económicas. En septiembre de 2025, el presidente Javier Milei visitó Asunción para reunirse con Santiago Peña, abordando la agenda bilateral y la cooperación en el Mercosur.

Javier Milei y Santiago Peña mantuvieron un encuentro bilateral en Asunción en septiembre del año pasado para tratar temas clave de la agenda regional

“Por un lado, la apertura que vemos hoy de Argentina hacia el Mercosur es algo que no habíamos visto en los últimos veinte años. Para nosotros es estratégico y clave que Argentina continúe con esta política de apertura comercial hacia sus socios del bloque”, explicó.

El interés del empresariado argentino en asociarse con Paraguay ha crecido, según Riquelme, no con el objetivo de trasladar empresas, sino de optimizar costos mediante el encadenamiento productivo.

“Dentro del Mercosur, creemos que Paraguay debería ser el socio más estratégico de Argentina, y Argentina el de Paraguay. Esa previsibilidad de un mercado argentino abierto es muy importante para la evolución de la industria paraguaya, y la previsibilidad es el mejor amigo de la inversión y los empresarios”, agregó.

Proyecciones de la industrialización

El ministro subrayó que alcanzar esas metas exige políticas sostenidas en educación, capacitación, ordenamiento territorial y distribución eficiente de energía eléctrica —porque, aclaró, una alta capacidad de generación no implica eficiencia en la distribución. Y planteó una condición que considera indispensable: que las políticas de gobierno se conviertan en políticas de Estado capaces de sobrevivir a los cambios de administración.

“Nunca vamos a ser competencia de una potencia como Argentina, pero sí tenemos la capacidad de ser un complemento muy importante y estratégico a largo plazo para este país que tanto orgullo nos genera como vecino”, cerró Riquelme.