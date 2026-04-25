La CIDH le otorgó medidas cautelares al adolescente de 16 años preso político en Cuba

Jonathan David Muir Burgos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor del adolescente Jonathan David Muir Burgos, de solo 16 años, quien se encuentra preso por motivos políticos desde hace más de un mes en la cárcel de máxima seguridad de Ciego de Ávila, Cuba, tras participar en una protesta ciudadana. En diálogo con Infobae, su padre había denunciado un grave deterioro físico.

“La decisión se fundamenta en la existencia de una situación de gravedad y urgencia, al considerar que los derechos a la vida, integridad personal y salud del beneficiario se encuentran en riesgo de daño irreparable", indicó la CIDH en un comunicado.

Y agregó: “Según la información documentada y remitida en la solicitud, Jonathan Muir, de 16 años, permanece detenido desde el 16 de marzo de 2026 tras las manifestaciones sociales, en condiciones de reclusión que incluyen restricciones de visitas, alimentación deficiente, falta de acceso a agua potable y ausencia de atención médica adecuada para condiciones de salud preexistentes".

Jonathan David Muir Burgos muestra las graves secuelas de la deshidrosis que afectó su piel en 2021, reflejando su difícil situación (Captura de video)

En su resolución, la CIDH solicitó al Estado cubano :

Adoptar medidas inmediatas para proteger la vida, integridad personal y salud del beneficiario, con enfoque reforzado por su condición de menor de edad.

⁠ Garantizar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales , incluyendo acceso a alimentación adecuada, agua potable y atención médica especializada.

⁠ Permitir la comunicación y visitas regulares con familiares, representantes y abogados.

⁠ Prevenir actos de violencia , amenazas e intimidación dentro del centro de detención.

⁠Informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos y evitar su repetición.

“La Comisión destacó además que, por tratarse de un adolescente, el caso requiere una protección reforzada conforme al principio del interés superior de la niñez"; al tiempo que subrayó “la importancia de esta medida cautelar como mecanismo de protección internacional ante situaciones de riesgo“.

También exigió al régimen cubano el “cumplimiento inmediato e integral de lo dispuesto por la CIDH” y prometió que “continuará monitoreando el caso y mantendrá informada a la comunidad internacional sobre su evolución”.

Elier Muir Ávila, padre de Jonathan David Muir Burgos

El caso

El menor de edad, quien padece severos problemas de salud, está privado de su libertad en Canaleta, una cárcel para adultos, en condiciones que, según sus allegados, ponen en riesgo su vida.

Según relató este viernes a Infobae su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, Jonathan fue detenido el pasado 16 de marzo y, desde entonces, “permanece en condiciones inhóspitas, con falta de atención médica y una alimentación deficiente”.

El adolescente sufre de deshidrosis severa y cuenta con antecedentes de infecciones bacterianas que comprometieron su sistema inmunológico.

“Desde muy pequeño padeció, producto del miedo y el estrés, una deshidrosis en la piel. Esta afección permitió el ingreso de bacterias como el estraptococo beta hemolítico y el estafilococo, lo que requirió cinco antibióticos para salvarle la vida. Eso le deprimió el sistema inmunológico”, narró el padre a este medio.

La familia denunció que Jonathan aún no ha recibido el tratamiento médico necesario, como la aplicación de hebertrans, un medicamento indicado para fortalecer sus defensas. “El 18 de marzo debía ponerse el primer bulbo de hebertrans, pero no se le ha administrado por estar en prisión”, indicó Elier Muir Ávila.

Luego, advirtió sobre la gravedad de la situación: “Nos llamó a la 1:45 de la madrugada y nos contó que no podía dormir por la cantidad de chinches que lo pican e infectan su cuerpo. Eso agrava su salud física y mental”, lamentó.

Además, mencionó episodios de hipoglucemia y crisis vagales, asociados al hambre y la insuficiente cantidad de alimento. “Recibe minidosis de comida muy inadecuadas para su condición”, agregó.

“Su vida corre peligro. Necesitamos que nuestro hijo sea liberado ya. Lo necesitamos en casa”, reclamó Elier.

El caso de Jonathan David Muir se suma a denuncias recientes sobre la situación de menores detenidos en Cuba por motivos políticos, especialmente tras manifestaciones sociales en distintas provincias del país.