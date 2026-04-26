Más juegos gratis en Steam: disparos, cartas y caos para todos los usuarios

Todos los títulos pueden descargarse de forma gratuita y permanecerán asociados de manera permanente a la cuenta de Steam de cada usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam sigue ampliando su catálogo de títulos gratuitos con una nueva tanda de propuestas independientes que destacan por su diversidad y ritmo dinámico. Este fin de semana, la plataforma permite a los jugadores sumar a su biblioteca una selección de juegos que van desde la acción más trepidante hasta el humor caótico y las estrategias con cartas.

De esta manera, la plataforma de distribución digital de videojuegos ofrece alternativas perfectas para quienes buscan partidas rápidas y experiencias frescas sin coste alguno.

Nuevas propuestas de acción, cartas y supervivencia gratis en Steam

Entre las novedades, Annulus se presenta como una aventura de acción y supervivencia en un entorno espacial oscuro, donde la tensión y la gestión de recursos serán clave para explorar escenarios repletos de amenazas.

Annulus es un videojuego de estrategia y rol (RPG) de fantasía oscura. (Steam)

Este título invita a los usuarios a enfrentarse a peligros constantes mientras descubren los secretos de un universo futurista.

Para quienes prefieren la intensidad de los shooters arcade, BRAINBUGS: The Game ofrece partidas frenéticas y directas, con enemigos que aparecen de forma incesante y un diseño visual llamativo que potencia la diversión en sesiones cortas.

En el terreno de la estrategia y las cartas, Spire of Chaos: Arcana Unleashed fusiona el combate táctico con la construcción de mazos y la progresión roguelike. Cada partida supone un reto diferente, en el que las combinaciones de cartas y habilidades mágicas determinarán el avance a través de escenarios plagados de rivales.

Este juego se caracteriza por el combate estratégico, la construcción de mazos de habilidades mágicas y una progresión desafiante donde cada partida es única. (Steam)

Por último, Maid Mayhem apuesta por la acción desenfadada y el caos visual, con combates rápidos y una estética marcada por el humor y situaciones exageradas. El juego invita a los jugadores a superar desafíos y enemigos en un entorno donde la imprevisibilidad y la risa están garantizadas.

Todos estos títulos pueden descargarse de forma gratuita y permanecerán asociados de manera permanente a la cuenta de Steam de cada usuario. La plataforma sigue siendo un escaparate ideal para descubrir proyectos independientes que, pese a su modestia, suelen sorprender por su originalidad y capacidad de entretener.

Juego de acción 2D está disponible gratis en Steam por tiempo limitado

Valve, a través de Steam, ha lanzado una promoción que permite a los usuarios añadir gratis el videojuego Nocturnal a su biblioteca hasta el 26 de abril. Una vez reclamado en ese plazo, el título quedará disponible para siempre en la cuenta del usuario. Nocturnal es un juego de acción y plataformas en 2D, desarrollado por Sunnyside Games y publicado por Dear Villagers, que ha recibido valoraciones muy positivas de la comunidad.

Nocturnal es un juego de acción y plataformas en 2D.

La campaña forma parte de la estrategia habitual de Steam para potenciar títulos independientes y coincide con la próxima llegada de la secuela, Nocturnal 2, que ya cuenta con una demo en la plataforma. El acceso gratuito es exclusivo para la versión de PC en Steam, aunque Nocturnal también está disponible en otras consolas, pero sin esta oferta.

En cuanto a la jugabilidad, Nocturnal ofrece una experiencia breve y directa, centrada en el uso del fuego como mecánica principal. El jugador controla a Ardeshir, un soldado que debe regresar a su isla natal y enfrentarse a amenazas ocultas en la niebla, utilizando una espada en llamas tanto para combatir como para interactuar con el entorno.

El juego destaca por su duración concisa y su identidad visual, alineándose con la tendencia de títulos independientes cortos pero bien definidos.

Estas promociones gratuitas se han vuelto frecuentes en Steam, beneficiando tanto a jugadores, que amplían su biblioteca sin costo, como a desarrolladores independientes, que consiguen mayor visibilidad para sus proyectos en un mercado cada vez más competitivo.