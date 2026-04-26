Usuarios reportan límite de 30 días en licencias de juegos comprados en PlayStation

Cuando compras un juego en la PlayStation Store, en realidad no estás comprando el juego, sino una licencia de uso. REUTERS/Dado Ruvic

Una reciente polémica ha sacudido a la comunidad de PlayStation después de que jugadores y desarrolladores señalaran la aparición de un “periodo de validez” de 30 días en las licencias de juegos digitales adquiridos en PS4 y PS5 a partir de marzo de 2026.

La controversia surge tras una actualización del sistema que supuestamente buscaba mejorar la seguridad, pero que ha generado preocupación sobre la propiedad real de los videojuegos digitales en la plataforma.

El origen del problema: actualización y DRM en juegos digitales de PlayStation

El debate estalló cuando el desarrollador Lance McDonald, a través de X/Twitter, reportó que “un DRM terriblemente malo ha sido implementado ahora en todos los juegos digitales de PS4 y PS5”.

McDonald reportó que un DRM ha sido implementado en todos los juegos digitales de PS4 y PS5. (@manfightdragon)

Según McDonald, los títulos adquiridos desde el 25 de marzo muestran en su ficha informativa una fecha de inicio y una de expiración, y requieren conectarse a internet al menos una vez cada 30 días para mantener la licencia activa. Si el usuario no realiza esta verificación periódica, el juego se vuelve inaccesible.

En el caso de PS5, aunque la fecha no aparece en los menús, el efecto es el mismo: los juegos dejan de funcionar tras un periodo prolongado sin conexión. Esta situación ha sido confirmada por capturas de pantalla y pruebas realizadas por la comunidad, incluyendo la cuenta desgamesyt, que comprobó que el temporizador afecta tanto a juegos de pago como a demos gratuitas compradas después de la fecha señalada.

Respuesta de la comunidad y versión alternativa sobre el fallo

La situación se volvió viral, superando los 6 millones de visualizaciones en pocas horas. Sin embargo, la cuenta Does It Play?, reconocida en el ámbito de la preservación de videojuegos, aportó una visión diferente.

Surge polémica en la comunidad por la aparición de un periodo de validez de 30 días en las licencias de juegos digitales de PS4 y PS5. REUTERS/Issei Kato

Según información obtenida de una fuente interna de Sony, el problema no sería intencional: “Sony rompió algo accidentalmente mientras intentaba tapar un fallo de seguridad”. La firma japonesa sería consciente de la confusión generada por la pantalla de información, pero no lo habría considerado urgente. Casos similares ya ocurrieron en 2022 y se resolvieron posteriormente con nuevas actualizaciones.

No obstante, Does It Play? advierte que, aunque se trate de un error puntual, esto podría indicar que Sony está probando en silencio sistemas de control más estrictos sobre el acceso a los juegos digitales.

La incertidumbre persiste, ya que no todos los usuarios, consolas o regiones presentan el polémico “periodo de validez”, y no está claro si, al cumplir los 30 días, la licencia se elimina o el contador se reinicia automáticamente.

Las pruebas realizadas por la comunidad han revelado además que, si la batería interna de la consola (CMOS) se agota, cualquier juego digital afectado por el temporizador vuelve a ser injugable, incluso si la consola está configurada como principal. Por ahora, los títulos adquiridos antes del 25 de marzo siguen funcionando con normalidad y sin límite visible.

Does It Play? advierte que este error podría ser una prueba encubierta de controles más estrictos para juegos digitales por parte de Sony. (@DoesItPlay1)

Cómo funcionan los juegos digitales en PlayStation

Para comprender la controversia reciente sobre el “contador de 30 días”, primero es necesario entender la dinámica del formato digital en PlayStation: al adquirir un juego en la PlayStation Store, lo que realmente compras es una licencia de uso, no el título en sí.

En el entorno digital, todo se gestiona mediante permisos específicos. La clave de acceso a los juegos no es la consola, sino tu cuenta de PlayStation Network (PSN). Cualquier juego adquirido queda vinculado de forma permanente a tu cuenta. Si cambias o reemplazas tu consola, solo debes iniciar sesión con tus credenciales para recuperar tu biblioteca y descargar los juegos nuevamente.

El sistema de protección de derechos digitales (DRM) realiza una verificación automática cada vez que intentas abrir un juego digital. La consola se conecta con los servidores de Sony para confirmar que tu cuenta tiene la licencia correspondiente. Si la validación es positiva, el juego se ejecuta. En el caso de los juegos físicos, el propio disco cumple la función de llave para esa comprobación.

PlayStation Store es la tienda digital oficial de Sony para consolas PlayStation (PS5, PS4, PS3, PS Vita, PSP). (Sony)

Respecto al juego sin conexión, PlayStation permite designar una consola como principal. Al hacerlo, Sony descarga un certificado de confianza en ese equipo, lo que habilita jugar offline a todos los títulos asociados, aunque no haya conexión a internet.

En consolas secundarias, como cuando inicias sesión en casa de otra persona, es obligatorio estar conectado a la red; si se pierde el acceso a internet, el juego se bloquea tras unos minutos.

Finalmente, en términos de almacenamiento y desempeño, no existen diferencias entre juegos digitales y físicos: ambos se instalan y ejecutan desde el disco duro o SSD de la consola, y la única variación radica en cómo se valida la propiedad del juego.