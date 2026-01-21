República Dominicána

Del sofrito al pica pollo y el mangú, platos emblemáticos, fusiones culturales y el ranking mundial en el que brilla República Dominicana

La cocina dominicana no deja de sorprender al mundo: sus platos estrella figuran entre los favoritos de TasteAtlas y ponen en alto el talento caribeño con fusiones que hacen salivar a propios y extraños

El pica pollo dominicano figura
El pica pollo dominicano figura en el puesto 98 de los mejores platos de carne del mundo según la guía TasteAtlas, destacando su sabor y popularidad. (Foto: @likealocalguide.com)

La gastronomía dominicana se ha consolidado como una de las cocinas más representativas del Caribe, fusionando influencias taínas, africanas y españolas en platos emblemáticos que no sólo definen la identidad cultural del país, sino que también han logrado reconocimiento internacional.

Según la embajada de República Dominicana, algunos productos tradicionales de la dieta indígena, como yuca, ñame, maíz y pescado, permanecen como pilares en las mesas dominicanas, mientras que la llegada de componentes africanos y europeos transformó esa base en una culinaria criolla rica y variada.

Esta diversidad no sólo ha fortalecido la tradición, sino que ha llevado a la República Dominicana a figurar en rankings globales: la cocina dominicana actualmente ocupa el puesto 82 en el listado mundial de TasteAtlas de las 100 mejores gastronomías, con una calificación de 3.99 estrellas.

La gastronomía dominicana fusiona influencias
La gastronomía dominicana fusiona influencias taínas, africanas y españolas, consolidándose como una de las cocinas más reconocidas del Caribe. (Foto: @mrpichon)

Entre los detalles más destacados se encuentran platos como el pica pollo, una versión dominicana de pollo frito, que ha sido clasificado por TasteAtlas en el puesto 98 de los mejores platos de carne del mundo, obteniendo una calificación de 3.99 estrellas.

El pica pollo, de acuerdo con la guía internacional, debe su sabor a la marinada de jugo de limón y a un empanizado que, generalmente hecho con harina, adquiere un toque extra de frescura al servirse acompañado de plátanos fritos y una bebida fría, como cerveza o refresco.

En las evaluaciones de la misma plataforma, otros platos dominicanos han sobresalido: el Yaniqueque logró una calificación de 4.4, el Mangú de 4.3, el Flan de coco de 4.3 y la Bandera Dominicana de 4.1.

Otros platos típicos para probar

Entre los platos cotidianos y festivos, destaca la Bandera Dominicana: una combinación de arroz blanco, habichuelas y carne guisada que suele acompañarse de ensalada y plátanos fritos.

Este plato, según refiere la embajada de República Dominicana, es parte esencial del almuerzo diario y un auténtico símbolo de la nacionalidad.

Por su parte, el sancocho un caldo robusto elaborado con carnes variadas y vegetales, se reserva principalmente para ocasiones especiales, aunque puede disfrutarse en cualquier momento, y su versión más popular es la de “siete carnes”.

Platos emblemáticos como el mangú,
Platos emblemáticos como el mangú, la bandera dominicana y el yaniqueque han obtenido altas calificaciones en TasteAtlas, posicionando la cocina dominicana a nivel internacional. (@saborLatino)

El mangú es otro pilar del desayuno local. Se trata de un puré de plátanos verdes hervidos, servido junto con queso frito, huevos y salami dominicano, en lo que se denomina “los tres golpes”. El mofongo, con raíces también puertorriqueñas, destaca por el uso del pilón; se prepara con plátano verde frito, ajo y chicharrón de cerdo, y admite variaciones con yuca o ñame en sus versiones más modernas.

La herencia culinaria incluye preparaciones como el concón, el arroz tostado al fondo de la olla, el pescado frito estilo Boca Chica, y los tostones, rodajas de plátano verde fritas para acompañar carnes o degustarse como aperitivo.

El sancocho de 'siete carnes'
El sancocho de 'siete carnes' es el plato festivo por excelencia en República Dominicana y se reserva para ocasiones especiales y celebraciones familiares. (@ritmo.com.do)

La oferta de postres se enriquece con especialidades únicas como las habichuelas con dulce, que combinan frijoles rojos, leche, azúcar y especias, popularmente preparadas durante la Semana Santa.

Esta tradición evoluciona con el auge de la gastronomía gourmet, de manera que restaurantes en el país no sólo conservan las recetas originales, sino que también experimentan con variaciones y presentaciones contemporáneas.

TasteAtlas destaca además productores gourmet como Definite Chocolate y Choco Punto by Mabel en chocolates, además de marcas de ron como Ron Bermúdez y Ron Barceló.

Gastronomía con herencia extranjera

Productos globales como el arroz fueron introducidos gracias a los estadounidenses, quienes impulsaron su cultivo y lo incorporaron a la dieta nacional, hasta entonces, el arroz era costoso y reservado para celebraciones.

La influencia guineana también fue determinante para fijar la predilección por el arroz blanco, la carne y la manteca de cerdo en la cocina doméstica.

Los pasteles en hoja, una tradición navideña similar a los tamales pero con masa de plátano y relleno de carne, evidencian el carácter festivo y social de la gastronomía dominicana.

Familias se reúnen para elaborar estos platos en grandes cantidades, reafirmando el papel central de la comida en la vida comunitaria.

La herencia africana introdujo ingredientes
La herencia africana introdujo ingredientes como el plátano y técnicas como el sofrito y el pilón, que transformaron la cocina criolla dominicana. (@ritmo.com.do)

Platos como el chivo guisado o “chivo liniero”, especialmente popular en las regiones limítrofes con Haití, exponen el uso de marinadas con ron y especias, mientras la dieta taína sigue presente en el énfasis en técnicas de cocción como el asado o la ebullición de alimentos.

La diversidad culinaria de República Dominicana no sólo es un testimonio de su mezcla cultural, sino que ha trascendido fronteras recibiendo reconocimientos que consolidan su posición en la gastronomía internacional, como refleja el listado de TasteAtlas.

