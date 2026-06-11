El Salvador

La migración irregular desde El Salvador registró la mayor caída en 2026, con descensos de hasta 93.8%

Las detenciones de personas salvadoreñas bajaron 71.8% en Estados Unidos y 93.8% en México durante el primer cuatrimestre, de acuerdo con datos de la OIM. El flujo migratorio del Triángulo Norte cayó un 67% en las detenciones hacia Norteamérica

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Oficial de ICE visto de espaldas con casco y chaleco táctico, frente a las banderas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con una valla fronteriza en el desierto.
Un oficial de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) patrulla la frontera mientras las banderas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua ondean de fondo, simbolizando el descenso en la migración regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flujo migratorio desde el Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos y México experimentó en los primeros cuatro meses de 2026 una caída del 67% en las detenciones de migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, según datos oficiales citados por la agencia de noticias EFE y compilados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Entre enero y abril del año en curso, las autoridades migratorias de ambos países contabilizaron 11,843 aprehensiones, una cifra considerablemente menor en comparación con las 36,142 registradas durante el mismo periodo de 2025.

Según los registros de la OIM, que se nutren de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México, tanto Washington como Ciudad de México informaron descensos en la detención de centroamericanos. Las fuerzas migratorias estadounidenses notificaron 5,419 aprehensiones entre enero y abril, lo que representa una reducción del 66% frente a las 15,930 detenciones del año pasado. Por su parte, México registró 6,424 detenciones, un 68% menos que las 20,212 informadas en igual lapso de 2025.

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Desglosados por país de origen, los datos muestran que la migración irregular desde El Salvador sufrió la mayor contracción. Las aprehensiones de salvadoreños en Estados Unidos disminuyeron un 71.8 %, mientras que en territorio mexicano la caída fue del 93.8 %. Para el caso de los guatemaltecos, el descenso alcanzó el 62% en Estados Unidos y el 33 % en México, mientras que la cantidad de hondureños detenidos en suelo estadounidense retrocedió un 68.8 % y en México un 63.8 %.

Las autoridades salvadoreñas han señalado que la migración irregular de sus ciudadanos también ha disminuido durante el mandato del presidente Nayib Bukele, comparado con administraciones previas. El gobierno salvadoreño sostiene que la mejora en las condiciones de seguridad interna ha contribuido a desalentar la salida de personas hacia el norte.

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IMAGEN DE ARCHIVO: Una migrante salvadoreña deportada de Estados Unidos espera a sus familiares en el Centro de Atención a Migrantes Retornados, en San Salvador, El Salvador, el 21 de febrero de 2025. REUTERS/Jose Cabezas
IMAGEN DE ARCHIVO: Una migrante salvadoreña deportada de Estados Unidos espera a sus familiares en el Centro de Atención a Migrantes Retornados, en San Salvador, El Salvador, el 21 de febrero de 2025. REUTERS/Jose Cabezas

Las cifras puntuales de detenciones en ambos países durante el primer cuatrimestre de 2026 corresponden a 1,163 salvadoreños, 6,199 guatemaltecos y 4,481 hondureños, de acuerdo con la información difundida por la OIM y recogida por EFE. Estas estadísticas muestran una tendencia a la baja sostenida en los flujos migratorios irregulares provenientes del Triángulo Norte, una región de la que parte población hacia el norte en busca de mejores condiciones de vida.

Según informó EFE, en años recientes el número de migrantes originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala que intentaban ingresar a Estados Unidos por vías no autorizadas rondaba los 500,000 al año. La reducción se atribuye principalmente a las medidas antimigratorias implementadas por el presidente estadounidense Donald Trump, que elevaron los controles fronterizos y las restricciones de acceso.

Qué factores siguen empujando la migración

Las tendencias identificadas en los primeros meses de 2026 configuran un escenario en el que las políticas migratorias más severas y los cambios en la situación interna de los países de origen influyen en la disminución de los desplazamientos irregulares. Los organismos internacionales advierten que, aunque los datos muestran una baja, los factores estructurales que impulsan la migración desde Centroamérica —como la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades— persisten y podrían reactivar los flujos en el futuro si no se abordan.

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