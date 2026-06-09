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Escándalo en Chile: senadora denunció a su exmarido por filtrar fotos íntimas con su nueva pareja

Varias imágenes del alto calibre de Camila Flores (RN) se viralizaron profusamente este lunes en redes sociales

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La parlamentaria subió un video en el que señaló que “nadie tiene derecho a destruir a una mujer sólo por despecho”.

En el ojo del huracán se encuentra por estos días la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, quien está siendo investigada por presunto fraude al fisco tras una denuncia anónima en la que se la acusaba de quedarse con una parte del sueldo de sus trabajadores. Este lunes, la parlamentaria acusó a su exmarido, Percy Marín, de filtrar fotos íntimas suyas de alto calibre sexual con su nueva pareja, las que se viralizaron profusamente en redes sociales.

El conflicto entre ambos partió hace unos meses cuando tras 17 años de relación, Marín interpuso una demanda por “divorcio culposo” contra Flores denunciando haber sido víctima de “abuso de poder” tras ser desalojado por la flamante senadora de la casa que la familia compartía escoltado por carabineros.

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Marín, quien se desempeñó como consejero regional (CORE) de la Región de Valparaíso entre 2014 y 2024 y fracasó en su intento de convertirse en diputado en las elecciones parlamentarias del año pasado, sostuvo además en el documento presentado que su ahora exesposa no la dejó ver por un lapso de 40 días a la hija que ambos tienen en común, razón por la cual pidió una indemnización que bordea los $300 millones (USD 327 mil).

Dichas acusaciones fueron negadas por la parlamentaria, quien en mayo pasado logró que la justicia decretara la prohibición de divulgar cualquier antecedente de la causa.

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Escándalo sexual en Chile: senadora denunció a su exmarido por filtrar fotos íntimas con su nueva pareja
Camila Flores y Percy Marín en los buenos tiempos.

“Nadie tiene derecho a destruir a una mujer solo por despecho”

Así las cosas, tras la viralización de las imágenes este lunes, la senadora subió un video a su cuenta de X acusando directamente a se exmarido de coludirse con otras personas para difundir “fotos privadas mías obtenidas de manera ilegal".

“Los hechos los he denunciado a la Justicia y espero que se investiguen con el extremo rigor con el que yo misma he sido investigada”, señaló Flores visiblemente afectada, haciendo alusión a la investigación por fraude al fisco que pesa en su contra.

“Es increíble lo que el despecho y la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra y que la relación se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro. Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera", agregó la parlamentaria.

“Yo me separé y le pedí a mi exmarido que abandonara la casa; no tenía ninguna relación con él. De hecho, la Justicia había decretado una orden de alejamiento por VIF (violencia intrafamiliar), que él ejerció sobre mi persona y que el mismo 15 de diciembre presenté, día en el que tuvo que abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque él se negaba a irse", argumentó.

“¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que, cuando una mujer no quiere estar con él, (no puede) destruir a esa persona por venganza o denostarla por no estar en pareja? (...) Por despecho, por odio y por violencia este señor busca manchar mi imagen y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad, ni conmigo ni con ninguna mujer. Nadie tiene derecho a destruir a una mujer solo por despecho", manifestó la parlamentaria.

“Además, en este caso, hay una niña pequeña, mi hija, a la que también se le está dañando y exponiendo (...) No es posible aceptar que esto pase en nuestro país; no es posible que yo no pueda rehacer mi vida y que él se crea con derecho a destruirla a su antojo e impunemente (...). Espero que la Justicia actúe y nos proteja de estos actos brutales y criminales", remató.

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