Guatemala: El tribunal de mayor riesgo B condenó a Kevin Manolo Rivas Cordón a 70 años de prisión por el caso Litzy Cordón

La sentencia por el caso Litzy Cordón fijó 35 años por asesinato y 35 años por plagio o secuestro, además de la suspensión de derechos políticos y el pago de costas procesales. (Imagen retomada de Prensa Libre)

El Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a Kevin Manolo Rivas Cordón a 70 años de prisión incomutables por plagio o secuestro y asesinato de la estudiante universitaria Litzy Amelia Cordón Guardado, un caso ocurrido en octubre de 2020 en Teculután, Zacapa, que además seguirá bajo investigación para individualizar a otras personas responsables del hecho, según la lectura de la sentencia.

La pena quedó dividida en 35 años por asesinato y 35 años por plagio o secuestro, de acuerdo con el fallo. El tribunal también suspendió al condenado en el goce de sus derechos políticos mientras dure la condena, lo obligó al pago de las costas procesales y fijó para el 15 de junio de 2026 a las 10:00 la audiencia de reparación digna.

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La resolución fue adoptada por mayoría. En su voto razonado, la jueza vocal Marling Mayela González Arrivillaga sostuvo que persistían dudas razonables sobre la responsabilidad penal del acusado y que la tesis acusatoria del Ministerio Público presentaba falencias.

El tribunal declaró culpable a Rivas Cordón por los delitos cometidos en perjuicio de Litzy Amelia Cordón Guardado tras concluir el juicio por la desaparición y muerte de la joven en un sector de Zacapa en octubre de 2020. Según la decisión judicial, el acusado permanecerá en prisión en la misma situación jurídica en la que se encuentra para garantizar el cumplimiento de la condena.

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El Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a Kevin Manolo Rivas Cordón a 70 años de prisión por el secuestro y asesinato de Litzy Amelia Cordón Guardado en Zacapa. (Video retomado de Emisoras Unidas)

El fallo ordenó continuar la pesquisa para identificar a otros responsables

Durante la lectura de la sentencia, el tribunal dispuso que el Ministerio Público continúe con la investigación para individualizar a las demás personas responsables del hecho. También dejó a disposición de la fiscalía la prueba material y audiovisual del caso.

La lectura íntegra de la sentencia y la entrega de copias correspondientes fueron programadas para el 26 de junio de 2026 a las 15:00, según el fallo. Una vez firme la resolución, el proceso será enviado al lugar de ejecución penal correspondiente.

La acusación había pedido una pena mayor. El 27 de mayo, la fiscalía solicitó 112 años de prisión contra el sindicado: 50 por secuestro, 50 por asesinato y 12 por violación, al sostener que existían elementos para respaldar su presunta responsabilidad en el crimen.

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El tribunal, sin embargo, lo condenó únicamente por asesinato y plagio o secuestro. La sentencia establece un total de 70 años de prisión incomutables y precisa que la pena no puede superar el máximo de 50 años, de conformidad con la ley, según la lectura judicial incorporada al fallo.

La desaparición de Litzy Cordón activó una alerta y derivó en una exigencia de rescate

El caso está vinculado con la desaparición de Litzy Cordón, cuyo cuerpo apareció un día después de que fuera reportada como desaparecida y de que se activara una alerta Isabel-Claudina. La joven tenía 20 años y era estudiante universitaria de la carrera de Trabajo Social.

La desaparición de Litzy Cordón activó una alerta Isabel-Claudina después de que la joven fue vista por última vez el 5 de octubre de 2020 en Teculután, Zacapa. (Imagen retomada de Prensa Libre)

Según la información del caso, Litzy Cordón fue vista por última vez el 5 de octubre de 2020 en el caserío Barranca Seca, Teculután, Zacapa. Ese mismo día, la familia recibió una llamada en la que se exigía el pago de Q5 millones (USD 656,002.00) para no hacerle daño.

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La localización de la víctima ocurrió en la madrugada del 6 de octubre en un sector de la aldea La Vega, en la misma localidad. El tribunal consideró que el Ministerio Público presentó medios de prueba suficientes para acreditar que Rivas Cordón participó en los hechos que derivaron en su muerte.

Semanas antes de la sentencia, el acusado declaró ante el tribunal que no había participado en los hechos delictivos. En esa intervención atribuyó el crimen a dos familiares suyos.