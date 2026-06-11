Jennifer Lopez relata que tuvo ataques de pánico luego de alcanzar la fama con ‘Selena’

Jennifer Lopez habla sobre cómo cambió su vida después del estreno de “Selena”.

Duranrante una entrevista en el pódcast Films to Be Buried With Jennifer Lopez habló recientemente sobre el cambio que experimentó en su vida profesional tras el estreno de la película Selena en 1997, producción que marcó un punto de inflexión en su carrera y la expuso a un nivel de reconocimiento público que, según recordó, no había enfrentado antes.

“Al principio fue muy malo. Fue una época muy mala”, admitió.

La artista, de 56 años, explicó que antes del estreno de la película había desarrollado su carrera principalmente en la actuación y la danza, incluyendo su participación como bailarina en el programa In Living Color.

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Lopez relató que al día siguiente de la premiere de Selena salió a caminar cerca de su casa cuando ocurrió su primer contacto inesperado con la atención del público.

Jennifer Lopez afirmó que su primer contacto con el público tras el estreno de 'Selena' no fue el ideal. (Foto: Twitter)

“Alguien empezó a gritar: ‘¡Jennifer! ¡Jennifer!’”, recordó. Según explicó, no reconoció inicialmente a las personas que la llamaban y reaccionó con temor ante la situación. “Por favor, no me ataquen”, dijo haber pensado en ese momento.

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Sin embargo, la situación tomó otra dirección cuando los fanáticos se acercaron para expresarle que habían visto la película. “Me dijeron: ‘Me encantaste en Selena’ o algo así. Y yo pensé: ‘Oh, caray’”, señaló.

A partir de ese momento, Jennifer Lopez explicó que tomó conciencia de que su vida cotidiana había cambiado de forma significativa.

“Recuerdo volver a mi apartamento y darme cuenta de que mi vida había cambiado. Ya no era anónima y empecé a tener ataques de pánico”, indicó.

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La artista añadió que la idea de no poder revertir esa situación le generaba preocupación. Durante la conversación, también describió sensaciones de temor relacionadas con la pérdida de anonimato. “Tenía miedo de quedar atrapada, física y mentalmente”, dijo.

Jennifer Lopez admitió que la fama le daba ansiedad. (AP)

Según relató, en esa etapa comenzó a experimentar episodios de ansiedad que no había tenido anteriormente.

“Era la primera vez que tenía ataques de pánico en mi vida. Hablé con otros actores y directores al respecto y les dije: ‘Estoy teniendo ataques de pánico. Es realmente grave’”, recordó.

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Con el tiempo, la famosa explicó que fue desarrollando estrategias personales para adaptarse a su nueva realidad. Entre ellas, destacó el aprendizaje de que las circunstancias no permanecen estáticas.

“Nada es permanente. Todo está en constante cambio, y ese principio me ayudó a superarlo. Tuve la suerte de estar en la posición en la que estaba porque siempre había soñado con hacer esto, y ahora lo estaba haciendo, y a la gente le encantaba mi trabajo”, expresó.

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Selena, estrenada en 1997, fue una producción biográfica en la que Lopez interpretó a la cantante Selena Quintanilla-Pérez, una de las figuras más influyentes de la música tejana. La cantante alcanzó reconocimiento internacional en la década de los 90 antes de su asesinato en 1995.

"Selena" se estrenó en 1997, dos años después del asesinato de la cantante. Shutterstock

Tras el estreno de la película, Jennifer Lopez continuó desarrollando su carrera en cine, televisión y música. Participó en producciones como Anaconda, Maid in Manhattan, Monster-in-Law y Hustlers, además de la serie Shades of Blue.

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En el ámbito musical ha publicado nueve álbumes de estudio con sencillos que alcanzaron difusión internacional.