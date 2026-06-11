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Tras la nueva escalada militar, el régimen de Irán amenazó con convertir Medio Oriente en un “infierno” para Estados Unidos

Las declaraciones de la República Islámica se produjeron luego de dos días consecutivos de ataques cruzados y después de que el presidente Donald Trump prometiera nuevos bombardeos si Teherán no acepta de inmediato un acuerdo de paz

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El régimen de Irán amenazó con convertir Medio Oriente en un “infierno” para Estados Unidos (REUTERS)
El régimen de Irán amenazó con convertir Medio Oriente en un “infierno” para Estados Unidos (REUTERS)

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Majid Mousavi, amenazó este jueves con convertir Medio Oriente en un “infierno” para Estados Unidos, en medio de una nueva escalada militar marcada por bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní, ataques iraníes contra bases norteamericanas en varios países de la región y versiones contrapuestas sobre la situación en el estrecho de Ormuz.

¿Creen que pueden convertir el sagrado estrecho de Ormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes”, declaró Mousavi en respuesta a lo que calificó como una “agresión estadounidense”, según informó el medio iraní Press TV.

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Las declaraciones se produjeron después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara una nueva ronda de operaciones militares contra “múltiples objetivos” en Irán. Según el mando estadounidense, los ataques comenzaron a las 17.00 horas de Washington del miércoles como respuesta a acciones atribuidas a la República Islámica.

En un comunicado posterior, el CENTCOM indicó que fuerzas de la Marina, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines ejecutaron ataques de precisión contra objetivos considerados una amenaza para personal estadounidense y para la navegación comercial en la región.

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“Miembros del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos realizaron disparos de precisión contra objetivos iraníes que suponían una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales”, señaló el mando militar estadounidense en la red social X.

Las fuerzas de CENTCOM lanzaron ataques contra capacidades de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación y sitios de defensa aérea en todo Irán

Washington también sostuvo que las operaciones se encuadraron dentro del derecho a la “legítima defensa”, en referencia a incidentes recientes ocurridos en torno al estrecho de Ormuz.

La respuesta iraní llegó pocas horas después. La Guardia Revolucionaria Islámica informó el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait, Baréin y Jordania.

Durante dos oleadas de operaciones, dieciocho objetivos importantes pertenecientes al Ejército de Estados Unidos en las bases aéreas Ali y Ahmad fueron alcanzados”, afirmó la Guardia Revolucionaria en una declaración difundida por la agencia estatal IRNA. El mismo comunicado agregó que las fuerzas iraníes también “alcanzaron y destruyeron las bases aéreas Sheikh Isa” en Baréin.

Medios iraníes reportaron además ataques contra instalaciones vinculadas a la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin. De acuerdo con esos informes, entre los objetivos figuraron antenas de comunicaciones y radares asociados al sistema de defensa antimisiles Patriot.

La confrontación también se extendió a Jordania. Irán reivindicó ataques contra una base estadounidense en ese país, mientras que las autoridades jordanas informaron que destruyeron cinco misiles que se dirigían hacia una instalación militar de Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria Islámica informó el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait, Baréin y Jordania (REUTERS)
La Guardia Revolucionaria Islámica informó el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait, Baréin y Jordania (REUTERS)

Por su parte, Kuwait señaló que enfrentó “objetivos aéreos hostiles”, aunque no precisó su procedencia. Baréin comunicó igualmente la interceptación de varios ataques dirigidos contra su territorio.

Uno de los principales focos de tensión continúa siendo el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

En medio de los enfrentamientos, el Ejército iraní anunció el cierre total de esa vía marítima y advirtió que abrirá fuego contra cualquier embarcación que intente cruzarla. “El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales”, expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Las autoridades iraníes también aseguraron que dos embarcaciones que intentaban atravesar la zona fueron atacadas por fuerzas navales iraníes. Estados Unidos rechazó esa versión y afirmó que el tráfico marítimo continúa desarrollándose con normalidad. “Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz”, indicó el CENTCOM en un breve comunicado. En otro mensaje, el mando estadounidense insistió: “REALIDAD: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho esta noche”.

La actual escalada tiene como antecedente inmediato el derribo de un helicóptero estadounidense cerca del estrecho de Ormuz. Washington atribuyó ese incidente a Teherán y lo utilizó como justificación para las posteriores represalias militares contra instalaciones iraníes.

Uno de los principales focos de tensión continúa siendo el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo (REUTERS)
Uno de los principales focos de tensión continúa siendo el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo (REUTERS)

Pese al aumento de las hostilidades, Estados Unidos e Irán mantienen contactos indirectos a través de países mediadores, entre ellos Pakistán, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita reducir las tensiones.

En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que funcionarios iraníes intentaron comunicarse con él para solicitar el fin de los bombardeos.

Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval al referirse a las negociaciones.

La Guardia Revolucionaria iraní rechazó posteriormente las afirmaciones del mandatario estadounidense sobre supuestos contactos telefónicos, mientras continúan los enfrentamientos militares y persiste la incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente.

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