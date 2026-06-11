Nicaragua: Sergio Ramírez advierte que “sin las redes, el país estaría en un pozo de silencio absoluto”

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en Madrid desde 2021 y galardonado con el Premio Cervantes en 2017, sostiene que Nicaragua atraviesa una dictadura condenada a muerte. La declaración se produce en el contexto del lanzamiento de su más reciente novela, La maldición de Ramfis (Alfaguara), obra que concluye la tetralogía del inspector Dolores Morales. Según informó la agencia EFE, Ramírez manifestó su deseo de regresar “a una Nicaragua libre” para dedicarse plenamente a la literatura, aunque considera que esa posibilidad resulta lejana bajo el actual régimen.

En entrevista con EFE, Ramírez describió el panorama del periodismo nicaragüense, señalando que “400 periodistas nicaragüenses están exiliados” y que la información sobre el país se difunde principalmente desde el extranjero a través de redes sociales. “Sin las redes, el país estaría en un pozo de silencio absoluto”, puntualizó el autor. El escritor detalló que su autor no la concibió como una denuncia, pero la realidad política del país permea la ficción y se enfrenta de manera constante a la censura y la represión.

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La maldición de Ramfis es definida por su autor como una novela negra latinoamericana, distinta a la europea, caracterizada por la desconexión entre justicia y verdad. “En América Latina es al revés”, aseguró Ramírez, aludiendo al alto nivel de corrupción que transforma la realidad en materia casi ficticia. La obra marca el cierre de la serie protagonizada por el inspector Dolores Morales, un personaje exiliado y desencantado con la revolución sandinista, utilizado por Ramírez como plataforma para “llamar la atención sobre Nicaragua”, país que, en sus palabras, “ahora se menciona poco en la agenda internacional”.

El autor, nacido en Masatepe en 1942, fue vicepresidente en el primer mandato de Daniel Ortega, aunque posteriormente se distanció y convirtió en uno de sus opositores. Ortega lo declaró apátrida en el marco de la represión contra la disidencia. Ramírez recalcó que asume todas las decisiones tomadas en su trayectoria política y literaria: “Me parece ocioso llorar por la leche derramada. Asumo el coste de las que tomé, en el momento eran correctas”.

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La represión religiosa y el aislamiento internacional

Según EFE, el escritor también abordó el tema de la represión religiosa en Nicaragua. “unos 400 sacerdotes nicaragüenses exiliados”, dijo, además de múltiples diócesis cerradas en el país. “No quedan sacerdotes y solo se pueden hacer procesiones en el perímetro de las iglesias”, explicó. Recordó que el anterior Papa, Francisco, calificó en su momento el régimen nicaragüense como “guarango”, expresión que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Nicaragua y el Vaticano.

En relación con la política internacional, Ramírez opinó que, tras la situación en Venezuela y Cuba, el foco de atención mediática podría desplazarse hacia Nicaragua. “Nicaragua, de la que nadie se acuerda ahora mismo, necesariamente quedará a la vista y habrá un proceso parecido”, advirtió, según informó EFE.

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ARCHIVO - Manifestantes antigubernamentales sostienen una pancarta con un grupo de cardenales católicos, incluido el nicaragüense Leopoldo Brenes, centro derecha, y una cita de Juan Pablo II durante una marcha en Managua, Nicaragua, el 28 de julio de 2018. La Iglesia Católica de Nicaragua se ha solidarizado con los manifestantes que se oponen al gobierno del presidente Daniel Ortega. Ortega ha respondido acusando a algunos obispos de ser parte de un complot para derrocarlo y llamándolos "terroristas". (Foto AP/Alfredo Zúñiga, Archivo)

Su llegada a la RAE y el próximo libro

Ramírez fue elegido recientemente miembro de la Real Academia Española (RAE) y adelantó que trabaja en un nuevo proyecto literario: unas memorias infantiles tituladas Retrato de familia con volcán, donde evoca su infancia en un pueblo custodiado por un volcán. A pesar del exilio, el autor manifestó su anhelo de regresar a su tierra natal. “Me gustaría volver a pasear por mi pueblo, aunque ya lo hago en sueños”, declaró a EFE.