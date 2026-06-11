República Dominicana

República Dominicana reporta un desempleo inferior al 5% y más empleo formal, según su ministro de Trabajo

Eddy Olivares afirmó ante la Organización Internacional del Trabajo que el país también registra alzas salariales pactadas en diálogo tripartito y un mayor número de convenios colectivos, en un balance oficial del mercado laboral

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Ministro de Trabajo dice en OIT que el nuevo Código de Trabajo garantizará derechos, seguridad jurídica y competitividad 8Foto cortesía Presidencia de la República)
Ministro de Trabajo dice en OIT que el nuevo Código de Trabajo garantizará derechos, seguridad jurídica y competitividad 8Foto cortesía Presidencia de la República)

El ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares reafirmó el compromiso del país con el diálogo social, el trabajo decente, la justicia laboral y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, una cita en la que también defendió el tripartismo como base para construir prosperidad, estabilidad y bienestar, anunció este miércoles la Presidencia de la República.

En su intervención recogida por el portal de la Presidencia, Olivares sostuvo que la República Dominicana registra una tasa de desempleo inferior al 5 % y destacó aumentos salariales acordados mediante diálogo tripartito, un crecimiento sostenido del empleo formal y un incremento en la firma de pactos colectivos que, según el ministro, fortalecen la negociación entre empleadores y trabajadores.

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El funcionario afirmó además que el país se ubica en la categoría dos del Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional, lo que lo coloca entre los tres mejor valorados de América Latina y el Caribe en respeto y garantía de los derechos laborales.

La República Dominicana defendió en la OIT su política de diálogo tripartito

Al hablar ante representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de distintos países durante la conferencia organizada por la Organización Internacional del Trabajo, Olivares Ortega dijo que la agenda del encuentro aborda desafíos sobre el futuro del empleo, la protección de los derechos laborales y la construcción de economías más inclusivas y sostenibles.

En la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, el funcionario sostuvo que el tripartismo sustenta la prosperidad, la estabilidad y el bienestar, y ratificó la prioridad del empleo digno, la justicia laboral y las garantías sindicales (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)
En la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, el funcionario sostuvo que el tripartismo sustenta la prosperidad, la estabilidad y el bienestar, y ratificó la prioridad del empleo digno, la justicia laboral y las garantías sindicales (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

Según el ministro, esos objetivos coinciden con la visión del presidente Luis Abinader, a quien atribuyó el impulso de políticas públicas centradas en las personas, con foco en la institucionalidad, la concertación y el respeto de los derechos fundamentales en el ámbito laboral.

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El dato central de su exposición fue que la República Dominicana presentó ante la comunidad laboral internacional una combinación de metas y resultados: diálogo social como mecanismo de concertación, desempleo por debajo del 5 %, expansión del empleo formal y una reforma legal en camino para actualizar las reglas del trabajo.

El Gobierno destacó una reforma laboral en trámite y una herramienta contra el trabajo infantil

Olivares informó que el Congreso Nacional se dispone a aprobar la reforma al Código de Trabajo, una iniciativa que, según explicó, busca actualizar el marco normativo para adaptarlo a las nuevas dinámicas del mercado laboral. Añadió que la propuesta apunta a fortalecer la protección de los derechos fundamentales y a ofrecer mayor seguridad jurídica y competitividad.

El ministro también destacó el lanzamiento reciente del Modelo de Identificación de Lugares con Riesgo de Trabajo Infantil, Mitri, una herramienta desarrollada con el auspicio de la OIT para reforzar las acciones preventivas y los procesos de inspección orientados a erradicar el trabajo infantil en el país.

Durante su participación en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, el ministro señaló avances en ocupación formal, alzas de sueldos pactadas en mesas tripartitas y un mayor número de convenios colectivos entre empresas y sindicatos. POLITICA Europa Press/Contacto/Lev Radin
Durante su participación en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, el ministro señaló avances en ocupación formal, alzas de sueldos pactadas en mesas tripartitas y un mayor número de convenios colectivos entre empresas y sindicatos. POLITICA Europa Press/Contacto/Lev Radin

Al cierre de su participación, Olivares reiteró el respaldo de la República Dominicana al tripartismo como principio fundamental de la Organización Internacional del Trabajo y expresó su confianza en que la conferencia contribuirá a consolidar el diálogo social como herramienta para construir prosperidad, estabilidad y bienestar para los pueblos, documenta el portal gubernamental.

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