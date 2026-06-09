América Latina

Mundial 2030: la reforma del Estadio Centenario costará USD 120 millones y Orsi busca inversores para financiarla

El mandatario afirmó que es “impensable” que Uruguay asuma en soledad el costo de las obras para el campeonato del centenario, al tiempo que descartó ir a la Copa del Mundo de este año

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Estadio Centenario
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó el modelo del Estadio Centenario para el Mundial 2030 (AUF)

Tras poner en marcha los preparativos para el Mundial 2030, el gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay informó una cifra estimada de la reforma del Estadio Centenario: costará en torno a los USD 120 millones, una cantidad de dinero que no está dispuesto a que sea abonada por el sector público.

En declaraciones al programa La Mañana del Fútbol de Radio El Espectador, el presidente Orsi señaló que coincide con lo que le dijo el titular de FIFA, Gianni Infantino, en una charla que mantuvieron. “Infantino mismo dijo que es impensable que un país ponga todo el dinero para hacer un estadio”, expresó.

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Para el Estadio se habla arriba de USD 120 millones. Eso es lo que ya veníamos escuchando cuando se presentaron las propuestas. El tema es de dónde salen y eso es lo que ya hace tiempo que la AUF [Asociación Uruguaya de Fútbol] está buscando y nosotros hemos acompañado también, incluso con países que puedan interesarles ser protagonistas de esto”, agregó el mandatario en sus declaraciones radiales.

Orsi creó una comisión con la AUF y la Intendencia de Montevideo para los operativos del Mundial 2030 (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
Orsi creó una comisión con la AUF y la Intendencia de Montevideo para los operativos del Mundial 2030 (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Además, el presidente Orsi expresó que el Estadio Centenario tendrá que tener un “formato de gestión moderno”. “El que pone los recursos tiene que tener la posibilidad durante un tiempo de tener un retorno, pero nadie puede imaginar que con espectáculos hacés volver rápido USD 100 millones”, sostuvo.

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El presidente destacó que los últimos espectáculos que hubo en el Estadio Centenario dejaron “lindas señales”. “Los números fueron auspiciosos este año, me dijeron”, informó.

Una de las funciones de la comisión que creó Orsi la semana pasada es ver cómo se financiarán las obras del Estadio.

Soccer Football - World Cup - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - October 4, 2023 General view inside Estadio Centenario after it was announced that it will host the opening matches of the Morocco, Portugal and Spain World Cup in 2030 to mark the tournament's centenary hosted for the first time in the stadium in 1930 REUTERS/Andres Cuenca Olaondo
El Estadio Centenario de Montevideo (REUTERS/Andres Cuenca Olaondo)

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo a la salida del encuentro que esta comisión tendrá la tarea de “supervisar y coordinar todas las actividades” preparatorias de cara a Mundial. Estas actividades incluye la supervisión de las obras que serán necesarias para el Estadio Centenario y otros puntos de la capital uruguaya.Parte del trabajo de la comisión, dijo el intendente, será ver cómo se financiarán las obras. Una de las primeras definiciones de este grupo será el “alcance” del proyecto y las alternativas que se manejarán para obtener recursos

“Seguramente se van a recibir las distintas ideas de distintos inversores que informalmente se han estado acercando, pero a partir de ahora habrá que hacerlo de forma más formal para ayudar a definir el alcance del proyecto, el monto necesario para la financiación y de dónde van a venir los aportes financieros como para llevar adelante la obra”, dijo.

El gobierno uruguayo ha expresado que no va a gastar “un peso” en el Mundial.

Tras dudas, Orsi se baja del mundial

Después de varios idas y vueltas, el presidente Orsi decidió no ir al Mundial. El mandatario envió una nota al Parlamento pidiendo que quedara “sin efecto” la solicitud de autorización de viaje a Estados Unidos que había mandato el pasado 4 de junio, informó El País. Originalmente Orsi había dicho que iría a la Copa del Mundo: tenía pensado asistir al primer partido de Uruguay (contra Arabia Saudita en Miami) y quedarse para un evento de promoción. Pero esto no se concretará.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al técnico de la selección, Marcelo Bielsa; de fondo, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso (Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al técnico de la selección, Marcelo Bielsa; de fondo, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso (Presidencia)

El sábado, el mandatario había adelantado que le había dado “vueltas” al asunto y adelantó que reconsideró la decisión. Su argumento se basó en dos leyes que se vendrían: la Rendición de Cuenta y otra normativa pensada para mejorarla competitividad del país. “El país tiene mil dolores de cabeza que tiene que resolver y hay dos leyes centrales”, dijo al programa Pasión deportiva de Carve Deportiva. “No sé si Bielsa me iba a poner”, dijo, en tono de broma. Y agregó: “Me guardo para la final”.

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