Kaley Cuoco anuncia revela el sexo de su segundo hijo junto a Tom Pelphrey

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey anuncian que serán padres nuevamente. (Instagram)

Kaley Cuoco anunció que está esperando a su segundo hijo junto a su prometido Tom Pelphrey. La noticia fue compartida por la pareja a través de publicaciones en redes sociales, donde además revelaron que esperan una niña.

En la publicación de Instagram, la pareja aparece junto a su hija Matilda sosteniendo un pastel utilizado para revelar el sexo del bebé. Al cortar el pastel, el relleno de color rosa confirmó que tendrán otra hija.

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“Profunda gratitud y alegría, mucho respeto y admiración por Kaley Cuoco en este viaje lleno de altibajos”, escribió el actor de 43 años en el mensaje que acompañó las imágenes.

La publicación incluyó además una serie de fotografías familiares y una ecografía del bebé. En una de las imágenes compartidas por Pelphrey, el futuro padre bromeó sobre la postura del bebé durante el examen médico.

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Kaley Cuoco y Tom Pelphrey revelaron que esperan otra niña. (Instagram)

“El doctor le dio un pequeño empujón para la foto y esta fue su respuesta inmediata... definitivamente es mi hijo”, escribió.

Entre las fotografías también se incluyó una imagen de Cuoco junto a Matilda durante una sesión de cine en casa, además de una instantánea del pastel decorado con la frase “Es un...”, cuyo interior revelaba el color rosa.

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Por su parte, Kaley Cuoco compartió la noticia en su propia cuenta de Instagram con varias fotografías y videos relacionados con el embarazo. “Completando nuestra pequeña familia, qué sueño hecho realidad”, escribió.

La protagonista de The Big Bang Theory también publicó varias selfies frente al espejo en las que muestra el avance de su embarazo, además de fotografías tomadas durante visitas médicas y momentos familiares.

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Kaley Cuoco mostró parte de su proceso de embarazo. (Instagram)

En su mensaje, la artista explicó que este segundo embarazo ha presentado desafíos distintos a los de su primera experiencia como madre.

“Este segundo viaje ha sido un poco más complicado en muchos sentidos, pero estamos muy agradecidos por este momento”, escribió.

La actriz también confirmó que Matilda se convertirá en hermana mayor. “Una hermanita viene en camino”, señaló. En tono humorístico, hizo referencia a la ecografía compartida por Tom Pelphrey y agregó: “Sí, la última foto es de nuestra delicada princesa mostrándonos el dedo medio”.

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Entre las imágenes difundidas por la actriz se encuentra una fotografía en la que aparece usando una camiseta con la frase “Hoy lloré”, así como otra en la que posa frente a un espejo mientras utiliza una máscara de terapia de luz LED.

Kaley Cuoco mostró momentos especiales de su segundo embarazo. (Instagram)

Kaley Cuoco también compartió un video grabado durante una consulta médica, en el que se observa a Tom Pelphrey reaccionando mientras ambos revisan las imágenes de la ecografía de su futura hija. Otra fotografía muestra al actor sosteniendo el vientre de la actriz mientras Matilda posa junto a ellos.

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El anuncio llega tres años después del nacimiento de Matilda, la primera hija de los actores, quien nació en marzo de 2023. Desde entonces, la pareja ha compartido diversos momentos familiares a través de sus redes sociales.

Más de un año después del nacimiento de su hija, ambos anunciaron su compromiso.