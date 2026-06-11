Entretenimiento

Kaley Cuoco anuncia revela el sexo de su segundo hijo junto a Tom Pelphrey

La protagonista de The Big Bang Theory reveló que ampliará su familia tres años después del nacimiento de su hija Matilda

Guardar
Google icon
Kaley Cuoco y Tom Pelphrey anuncian que serán padres nuevamente. (Instagram)
Kaley Cuoco y Tom Pelphrey anuncian que serán padres nuevamente. (Instagram)

Kaley Cuoco anunció que está esperando a su segundo hijo junto a su prometido Tom Pelphrey. La noticia fue compartida por la pareja a través de publicaciones en redes sociales, donde además revelaron que esperan una niña.

En la publicación de Instagram, la pareja aparece junto a su hija Matilda sosteniendo un pastel utilizado para revelar el sexo del bebé. Al cortar el pastel, el relleno de color rosa confirmó que tendrán otra hija.

PUBLICIDAD

“Profunda gratitud y alegría, mucho respeto y admiración por Kaley Cuoco en este viaje lleno de altibajos”, escribió el actor de 43 años en el mensaje que acompañó las imágenes.

La publicación incluyó además una serie de fotografías familiares y una ecografía del bebé. En una de las imágenes compartidas por Pelphrey, el futuro padre bromeó sobre la postura del bebé durante el examen médico.

PUBLICIDAD

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey revelaron que esperan otra niña. (Instagram)
Kaley Cuoco y Tom Pelphrey revelaron que esperan otra niña. (Instagram)

“El doctor le dio un pequeño empujón para la foto y esta fue su respuesta inmediata... definitivamente es mi hijo”, escribió.

Entre las fotografías también se incluyó una imagen de Cuoco junto a Matilda durante una sesión de cine en casa, además de una instantánea del pastel decorado con la frase “Es un...”, cuyo interior revelaba el color rosa.

Por su parte, Kaley Cuoco compartió la noticia en su propia cuenta de Instagram con varias fotografías y videos relacionados con el embarazo. “Completando nuestra pequeña familia, qué sueño hecho realidad”, escribió.

La protagonista de The Big Bang Theory también publicó varias selfies frente al espejo en las que muestra el avance de su embarazo, además de fotografías tomadas durante visitas médicas y momentos familiares.

Kaley Cuoco mostró parte de su proceso de embarazo. (Instagram)
Kaley Cuoco mostró parte de su proceso de embarazo. (Instagram)

En su mensaje, la artista explicó que este segundo embarazo ha presentado desafíos distintos a los de su primera experiencia como madre.

“Este segundo viaje ha sido un poco más complicado en muchos sentidos, pero estamos muy agradecidos por este momento”, escribió.

La actriz también confirmó que Matilda se convertirá en hermana mayor. “Una hermanita viene en camino”, señaló. En tono humorístico, hizo referencia a la ecografía compartida por Tom Pelphrey y agregó: “Sí, la última foto es de nuestra delicada princesa mostrándonos el dedo medio”.

Entre las imágenes difundidas por la actriz se encuentra una fotografía en la que aparece usando una camiseta con la frase “Hoy lloré”, así como otra en la que posa frente a un espejo mientras utiliza una máscara de terapia de luz LED.

Kaley Cuoco mostró momentos especiales de su segundo embarazo. (Instagram)
Kaley Cuoco mostró momentos especiales de su segundo embarazo. (Instagram)

Kaley Cuoco también compartió un video grabado durante una consulta médica, en el que se observa a Tom Pelphrey reaccionando mientras ambos revisan las imágenes de la ecografía de su futura hija. Otra fotografía muestra al actor sosteniendo el vientre de la actriz mientras Matilda posa junto a ellos.

El anuncio llega tres años después del nacimiento de Matilda, la primera hija de los actores, quien nació en marzo de 2023. Desde entonces, la pareja ha compartido diversos momentos familiares a través de sus redes sociales.

Más de un año después del nacimiento de su hija, ambos anunciaron su compromiso.

Temas Relacionados

Kaley Cuocoentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jennifer Lopez relata que tuvo ataques de pánico luego de alcanzar la fama con ‘Selena’

La artista recordó cómo el estreno de la película en 1997 transformó su vida y la llevó a experimentar por primera vez episodios de ansiedad

Jennifer Lopez relata que tuvo ataques de pánico luego de alcanzar la fama con ‘Selena’

‘Stranger Things’: David Harbour responde a los rumores de una queja de Millie Bobby Brown en el set

El actor se refirió a un reporte que afirmaba una presunta queja de la actriz tras años de trabajo conjunto

‘Stranger Things’: David Harbour responde a los rumores de una queja de Millie Bobby Brown en el set

Glenn Close y Ridley Scott recibirán premios Óscar honoríficos

La Academia de Hollywood dio a conocer a los cinco homenajeados de la 17ª edición de los Governors Awards, que se celebrarán el 15 de noviembre en Los Ángeles

Glenn Close y Ridley Scott recibirán premios Óscar honoríficos

“Ratatouille encontró su magia en la imprevisibilidad, por eso Remy resultó tan propio”, contó Patton Oswalt

El comediante recordó en el podcast Conan O’Brien Needs A Friend cómo la honestidad del relato y el carisma de sus personajes convirtieron a la cinta de Pixar en un fenómeno que trasciende generaciones

“Ratatouille encontró su magia en la imprevisibilidad, por eso Remy resultó tan propio”, contó Patton Oswalt

“Me aburro muchísimo, ¡por Dios, rueden!”: así fue la reacción de Anthony Hopkins ante la obsesión de Ryan Gosling con su técnica

El actor galés expresó su fastidio por el exceso de análisis en “Fracture”, estrenada en 2007, mientras que el canadiense admitió que su fascinación le jugó en contra y afectó su concentración durante toda la producción

“Me aburro muchísimo, ¡por Dios, rueden!”: así fue la reacción de Anthony Hopkins ante la obsesión de Ryan Gosling con su técnica

DEPORTES

El dardo de Morena Beltrán a Gerard Piqué tras elogiar a Shakira por su cuarta participación en un Mundial

El dardo de Morena Beltrán a Gerard Piqué tras elogiar a Shakira por su cuarta participación en un Mundial

El tremendo elogio de Infantino a Lionel Messi en el umbral del Mundial 2026: su emoción al recordara a Maradona

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 11 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

Argelia goleó 4-0 a Bolivia en su último amistoso antes del debut mundialista contra Argentina

Una mesa llena de botellas y tres horas de baile: el sugerente video de Lando Norris con una famosa influencer tras su separación

TELESHOW

Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos

Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos

Así fue el estreno de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: del saludo de Cande Tinelli al mensaje de Ángel de Brito

Oriana Junco sobre el modo de trabajo de Aníbal Lotocki: “Él iba con una valijita haciendo operaciones a domicilio”

Cinthia Fernández recordó su salida del programa de Moria y apuntó contra Callejón: “Fui una visionaria al irme”

La dura confesión de Malena Luchetti, actriz de Campeones y La Niñera, sobre su alejamiento de la TV: “Apagó mis sueños”

INFOBAE AMÉRICA

Policía de Guatemala capturó a salvadoreño acusado de femicidio agravado

Policía de Guatemala capturó a salvadoreño acusado de femicidio agravado

El Premio Princesa de Asturias pone de nuevo a Timothy Garton Ash en el centro del debate sobre la idea de Europa

Frédéric Martel relata la guerra global de las ideas, de Trump a Xi Jinping

Policía de Fronteras de Costa Rica decomisa millonario cargamento de postales del Mundial 2026

Gobierno de Honduras y Colegio Médico alcanzan acuerdos tras conflictos que afectaban al sistema público de salud