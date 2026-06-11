Billy Ray Cyrus revela que estuvo a punto de morir tras enfrentar un grave problema de salud

Billy Ray Cyrus relata la grave enfermedad que puso en riesgo su vida. (AFP)

Billy Ray Cyrus compartió detalles sobre el problema de salud que enfrentó durante 2024 y que, según explicó, puso en riesgo su vida.

El cantante habló sobre ese período en una entrevista publicada el 10 de junio por People, donde relató su experiencia con una infección severa que derivó en sepsis y las consecuencias físicas que sufrió durante su recuperación.

PUBLICIDAD

Según explicó el artista de 64 años, durante parte del tratamiento fue dado de alta del hospital y permaneció en su casa acompañado por Tommy Jack, su perro rescatado.

“Me enfermé mucho y casi muero. Mientras intentaba seguir con vida, a veces me enviaban a casa desde el hospital. Pero mi cuerpo se estaba hinchando por algún tipo de toxicidad”, señaló.

PUBLICIDAD

Billy Ray Cyrus recordó que luchaba por su vida tras una enfermedad. REUTERS/Jaimi Joy

La sepsis es una respuesta extrema del organismo a una infección y puede provocar complicaciones graves si no se controla a tiempo.

El famoso aseguró que los médicos evaluaban la posibilidad de realizar una nueva intervención quirúrgica debido a su estado de salud. “Si hubiera estallado, habría muerto”, comentó.

PUBLICIDAD

El cantante explicó que durante ese período acudía con frecuencia a un lugar que denomina su “roca de oración”, donde pedía una mejora en su condición. “Por favor, necesito un milagro. Necesito un milagro”, recordó haber repetido.

Según su relato, cuando acudió al hospital para una cirugía que consideraba necesaria, recibió una noticia distinta. “Iban a hacer una última operación. Llegué al hospital y me dijeron: ‘Señor Cyrus, ya no está. Se ha curado’”, afirmó.

PUBLICIDAD

Billy Ray Cyrus aseguró que se curó tras pedir un milagro. REUTERS/Kylie Cooper

Además de los problemas derivados de la sepsis, el intérprete aseguró que sufrió una parálisis en las cuerdas vocales que le impidió hablar y cantar durante parte de su recuperación. “No podía cantar ni hablar”, explicó.

Billy Ray Cyrus indicó que durante ese proceso buscó distintas formas de mantener el ánimo mientras avanzaba su tratamiento.

Entre ellas, destacó la música de sus hijos Noah y Braison Cyrus. En particular, mencionó la canción “Don’t Put It All On Me”, interpretada por Noah y escrita por Braison, lanzada en 2025.

PUBLICIDAD

“Simplemente me gustó muchísimo. Le doy crédito a esa canción por haberme salvado. Estaba obsesionado con ella”, dijo.

Billy Ray Cyrus aseveró que escuchaba todos los días la canción que interpreta su hija Noah. (AFP)

Según explicó, reproducía el tema a diario porque le ayudaba a encontrar momentos de tranquilidad. “Me daba un poco de paz”, comentó.

Además del apoyo que encontró en la música, Cyrus recordó un momento protagonizado por su nieto Bear, hijo de Braison Cyrus, que también tuvo un significado especial para él durante su recuperación.

PUBLICIDAD

“En un momento muy difícil de mi vida, mi pequeño nieto Bear me miró y me dijo: ‘Inténtalo de nuevo’”, relató. Según explicó, el niño tenía entonces cinco años y hasta ese momento casi no había hablado con él. “Ni siquiera estaba seguro de que supiera mi nombre”, añadió.

Billy Ray Cyrus aseveró que su nieto lo impulso a seguir mejorando. (Instagram)

El artista afirmó que interpretó esas palabras como un mensaje que lo impulsó a continuar adelante. “Pensé: ‘Me está diciendo algo’. ¿Es sobre el amor? ¿Sobre la música? De alguna manera, tengo que volver a intentarlo en ambos aspectos”, expresó.

PUBLICIDAD

Billy Ray Cyrus es padre de Noah, Braison y Miley Cyrus, hijos de su matrimonio con Tish Cyrus, con quien estuvo casado entre 1993 y 2022. Tras su divorcio, contrajo matrimonio con la cantante Firerose en 2023, unión que terminó en 2024. Desde el año pasado mantiene una relación con la actriz Elizabeth Hurley.