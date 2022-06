“Amor y helado”, “El hombre de Toronto” y más estrenos de Netflix para ver el fin de semana

Una estudiante universitaria disfruta del verano de su vida en Roma gracias al viejo diario de su madre, mientras se va enamorando de los encantos de la ciudad, su gente y, por supuesto, el helado. (Netflix)

Este fin de semana, Netflix tiene cinco estrenos de películas distintas para maratonear solo, con amigos o en familia. Desde la romántica historia de Amor y helado hasta las disparatadas aventuras de un asesor de ventas y un asesino en El hombre de Toronto, la plataforma presenta una oferta variada de nuevos títulos entre el género de romance y la acción que no te puedes perder. ¿Cuáles son todos los recientes lanzamientos?

Amor y helado

Lina es una chica estadounidense de 17 años que decide viajar a Roma para seguir los pasos de su madre y, de pronto, se encuentra sumergida en el caos al estar en un país desconocido y muy diferente a lo que ha vivido antes. “Lina se ve obligada a enfrentar todas sus obsesiones, ansiedades y miedos, pero también a lidiar con el pasado de su madre, que esconde un par se sorpresas y secretos. Deslumbrada por los paisajes mágicos, la gastronomía fascinante y los estilos de moda únicos y agobiada por los encuentros románticos inesperados y una nueva y disfuncional familia, Lina aprenderá a ver el mundo y a sí misma desde una nueva perspectiva”, apunta la descripción en el servicio streaming.

Susanna Skaggs es Lina, la joven que viaja a Roma para cumplir un deseo de su madre antes de morir. (Netflix)

Condena de amor

De origen turco, este drama romántico sigue al endeudado Firat en el peor momento de su vida: la agencia de publicidad que lidera acaba de quebrar. Aunque todo parece ir muy mal para él a nivel personal, se enamora inesperadamente de una cantante durante un retiro de yoga y ella se convierte en la mejor acompañante para un viaje de autodescubrimiento muy lejos de las tensiones sobre el futuro.

"Condena de amor" es una película turca dirigida por Hilal Saral. (Netflix)

El hombre de Toronto

Kevin Hart y Woody Harrelson protagonizan esta comedia de acción sobre un asesor de ventas fracasado y el asesino más letal del mundo, conocido como el Hombre de Toronto, que se conocen por un error. Ambos cruzan sus caminos por una confusión de identidad, luego de toparse en una cabaña de alquiler que rentaron a través de Airbnb. Kaley Cuoco, Jasmine Mathews, Lela Loren, Pierson Fodé, Jencarlos Canela y Ellen Barkin componen el elenco secundario.

Un pésimo asesor de ventas y el asesino más letal del mundo sufren una confusión de identidad tras toparse en una cabaña de alquiler. (Netflix)

Chicas con glamur

Esta película nigeriana es un remake de clásico de 1994 y se centra en un grupo de damas de compañía en una historia marcada por el drama y el crimen dentro de un peligroso mundo. “El mundo de las acompañantes de alto nivel promete glamour, riqueza y la oportunidad de reinventarse para un grupo de mujeres, hasta que un asesinato y un robo lo amenazan todo”, sostiene la sinopsis oficial.

"Chicas con glamur" es remake de clásico estrenado en 1994 bajo el mismo nombre. (Netflix)

Línea de fuego

Jason Statham protagoniza este film de acción escrito por Sylvester Stallone en base a la novela homónima de Chuck Logan. La historia sigue a Phil Broker, un ex agente de la división antidrogas que ha enviudado y se ha alejado completamente de este mundo del crimen por el bien de su hija de 10 años. Lo que no espera es que este pueblo no sea el mejor lugar para buscar la tranquilidad de su familia y tendrá que volver a usar la fuerza para protegerse. Actúan también James Franco, Winona Ryder y Kate Bosworth.

Jason Statham actúa junto a James Franco, Winona Ryder y Kate Bosworth en "Línea de fuego". (Netflix)

