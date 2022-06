La película romántica que es un éxito en Netflix, y a pocos días de su estreno

"Amor y helado": las aventuras y desventuras de Lina, una joven estadounidense que descubre el romance por las calles de Roma. (Netflix)

El film Amor y helado logró desembarcar en Netflix con su pie derecho y en su debut el 22 de junio se colocó cómoda en el primer lugar. Dirigida por Brandon Camp (Benji) este film es una clásica comedia romántica que relata la historia de Lina Emerson, interpretada por Susanna Skaggs (Halt and Catch Fire, Mr. Mercedes), una adolescente de 17 años que antes de entrar a la universidad decide pasar unos días en Roma cumpliendo así el último deseo de su madre. Mientras va leyendo el diario personal de su mamá (que atravesó una enfermedad terminal), Lina irá descubriendo datos sobre el pasado de ambas.

Siguiendo la moda de adaptar novelas románticas populares entre las generaciones más jóvenes, Netflix decidió tomar este libro de 2016 y hacerlo realidad en una película. Jenna Evans Welch es la autora literaria de esta trama que logró vender infinidad de copias y fue best seller. Entre algunas de sus otras novelas figuran Amor y suerte (2017) y Amor y aceitunas (2020), que seguramente sean posibles nuevas adaptaciones dada la gran recepción de Amor y helado.

Lina recorre las calles de Roma en "Amor y helado". (Netflix)

Lina llega a la capital italiana para hacer realidad este pedido de su mamá que quería que conociera a su padre con quien perdió el contacto (y el vínculo) hace muchos años. Pero más allá de esta misión original del viaje, la joven se cruzará con todos los placeres que le ofrece este lugar como la comida, probar un buen helado y por supuesto, el amor.

Completan el elenco Tobia De Angelis (Made in Italy) que encarna a Lorenzo Ferrazza, quien intentará conquistar el corazón de Lina y tiene el deseo de ser chef, y Owen McDonnell (Killing Eve) en el rol de Howard. También se suman Robin Tunney, Anjelika Washington, Valentina Lodovini como la prima de la mama de Lina, Francesca, Alex Boniello, Marie-France Arcilla, Tera Hendrickson, Saul Nanni como Alesandro, otro de los pretendientes de Lina, Jacopo Relucenti, Michele Favaro, Claudia Stecher y Luca Seta, entre otros.

La cocina dice presente en "Amor y helado", y se convierte en el hilo conductor de la trama. (Netflix)

Amor y helado no sorprende (tampoco es su objetivo), y por el contrario, intenta quedarse en el cómodo lugar de la búsqueda del paso de la adolescencia a la adultez. Lina es presentada como una chica reservada, que le gusta leer y no es la clásica chica de parranda. Justamente, este viaje con sus experiencias la van a conectar con una nueva faceta de su vida hasta ahora no explorada.

También es muy visual ya que recorremos junto a la protagonista todos los lugares emblemáticos de la “Ciudad eterna” y nos recuerda aquel film de 1953 protagonizado por la pareja de actores Audrey Hepburn y Gregory Peck, La princesa que quería vivir (Roman Holiday), por sus recorridos en moto por las calles empedradas romanas.

Susanna Skaggs es Lina, la joven que viaja a Roma para cumplir un deseo de su madre antes de morir. (Netflix)

Una propuesta liviana que nos conecta con los sentimientos a flor de piel y nos invita a enamorarnos y viajar.

SEGUIR LEYENDO: