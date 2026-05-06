“El pasajero del diablo”: estreno exclusivo en cines, una carretera como condena y André Øvredal en busca del horror más intenso

Tras presenciar un terrible accidente en la autopista, una joven pareja pronto se da cuenta de que no salieron ilesos del lugar del siniestro, pues una presencia demoníaca llamada el Pasajero, que no se detendrá hasta atraparlos a ambos, convierte su aventura en la carretera en una pesadilla.

Paramount Pictures ha confirmado el estreno en cines para el 21 de mayo de 2026 de El Pasajero del Diablo, la nueva apuesta de horror sobrenatural dirigida por André Øvredal. El título ha sido posicionado como un proyecto de alto impacto por el estudio, que articula su lanzamiento alrededor de la promesa de una experiencia exclusivamente cinematográfica y una campaña marcada por el horror atmosférico. El tráiler oficial refuerza esa estrategia: una secuencia inicial sobre desapariciones en rutas, imágenes cargadas de tensión y una línea directa que advierte: “nadie escapa del pasajero”.

A diferencia de otros estrenos de género, la película aparece respaldada por un equipo con historial probado en el mercado internacional. Øvredal, responsable de títulos como La autopsia de Jane Doe y Historias de miedo para contar en la oscuridad, lidera una producción desarrollada desde 18Hz y Coin Operated, en colaboración con Domain Entertainment y una nómina de productores ejecutivos entre los que se incluyen Jenny Hinkey, Nathan Samdahl y Pete Chiappetta. El protagonismo recae en Melissa Leo, Jacob Scipio y Lou Llobell, consolidando la presencia de figuras reconocidas tanto en circuitos de terror como en producciones mainstream.

PUBLICIDAD

Paramount Pictures confirma el estreno de El Pasajero del Diablo para el 21 de mayo de 2026 en salas de cine internacionales. (Paramount Pictures)

Las primeras reacciones de medios especializados han posicionado El Pasajero del Diablo como “una de las apuestas más llamativas del terror para 2026”, citando la construcción de ambiente opresivo y sobresaltos efectivos en el avance. El guion, firmado por Zachary Donohue y T.W. Burgess, explora el vehículo de la carretera y el viaje como amenazas, instaurando la persecución demoniaca como eje central de la experiencia.

El diseño de la campaña: horror para la pantalla grande

La estrategia de lanzamiento ejecutada por Paramount diferencia al título de las tendencias actuales en el género, desplazando su presentación exclusiva a cines y enfatizando la necesidad de la gran pantalla para maximizar la reacción del público.

PUBLICIDAD

El Pasajero del Diablo se posiciona como una de las apuestas más llamativas del terror para 2026, según medios especializados.(Paramount Pictures)

El avance dedicado recurre a imágenes de alto impacto: cuerpos atravesando parabrisas, figuras al borde del camino y elementos reconocibles del terror contemporáneo —como una iglesia en llamas— ordenados para subrayar una promesa de intensidad ininterrumpida. Desde el punto de vista de mercado, Paramount busca replicar el modelo de estrenos con identidad propia frente a saturación de franquicias y secuelas, incrementando las expectativas de taquilla durante la primera mitad del año.

El tráiler establece un marco narrativo en el que el momento traumático tras un accidente vehicular desencadena la irrupción de “el pasajero”, una entidad definida por su presencia constante y su capacidad de transformar el viaje en un encierro. La campaña explora así “la carretera como condena”, según el material de promoción, asumiendo el riesgo de apostar por un horror de textura psicológica y atmosférica en vez de anclarse exclusivamente en recursos visuales explícitos.

PUBLICIDAD

El elenco encabezado por Melissa Leo, Jacob Scipio y Lou Llobell aporta prestigio y diversidad, atrayendo público del terror y mainstream. (Paramount Pictures)

Øvredal y la consolidación de un nombre en el terror internacional

El fichaje de André Øvredal responde a una tendencia de reclutamiento de cineastas europeos con saldo comprobado en productos de género en el mercado angloparlante. La trayectoria del director, que incluye Cazadores de trolls junto a producciones para estudios estadounidenses, ha sido citada como uno de los grandes atractivos de la película por el propio estudio.

El núcleo narrativo se sostiene en una pareja, interpretada por Jacob Scipio y Lou Llobell, que tras presenciar un accidente despiertan el acoso sobrenatural de un ente que no responde a explicaciones convencionales. El peso de la interpretación de Melissa Leo, con reconocimiento transversal en cine y televisión, apunta a captar atención tanto de audiencias fieles al género como de circuitos más amplios.

PUBLICIDAD

El tráiler oficial subraya un horror atmosférico con imágenes de cuerpos atravesando parabrisas y figuras al borde del camino, potenciando la expectativa. (Paramount Pictures)

Esta configuración autoral y de reparto permite a Paramount proyectar a El Pasajero del Diablo como una de las “cintas de terror más comentadas de la temporada”, con el potencial de instalar una nueva referencia de horror road movie en el calendario comercial.

El avance, distribuido internacionalmente como parte de los materiales de prensa oficiales, concluye con la promesa de una experiencia diseñada para el espacio colectivo de la sala de cine, apelando a emociones compartidas y reacciones físicas inmediatas. El mensaje de campaña es directo: “hay miedos que necesitan oscuridad total”.

PUBLICIDAD

El guion explora la carretera y el viaje como principales amenazas, instaurando la persecución demoníaca como eje narrativo central de la cinta. (Paramount Pictures)

El Pasajero del Diablo tiene asegurado su desembarco en salas a partir del 21 de mayo de 2026.