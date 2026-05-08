Así se prepara “Crimen desorganizado”: la nueva serie argentina que llega a Netflix

la nueva serie policial de Netflix en la que nada sale como fue planeado (Netflix)

Netflix confirmó que Crimen desorganizado inició su rodaje en abril y fijó su estreno para 2027. La serie, dirigida por Nicanor Loreti y producida por Pampa Films, se integra a la expansión de thrillers locales del servicio de streaming, apostando por una narrativa argentina y figuras como Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer y Benjamín Amadeo en el elenco principal, según informó la propia plataforma.

La trama se articula en torno a una banda improvisada de ladrones, desconocidos entre sí, quienes tras robar un banco se enfrentan a la desaparición del botín y al acecho de los verdaderos responsables del golpe. En ese escenario, el thriller suma elementos de humor negro, violencia y tensión psicológica como ejes, mientras cada integrante oculta secretos personales y el frágil pacto entre ellos se debilita.

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Benjamín Amadeo, Celeste Cid, Matías Mayer y Marco Caponi en Crimen Desorganizado. (Crédito: Marian Landet / Netflix ©2026)

El reparto de Crimen desorganizado ha sido presentado oficialmente: Celeste Cid interpreta a Fifa, Marco Antonio Caponi a Ronaldo, Matías Mayer a Zizu y Benjamín Amadeo a Kaiser; se incorporan Miguel Ángel Rodríguez como Diegote, Soledad Silveyra en el rol de Alina Beltrán Feijoo y la participación especial de Martín Bossi como Beto Zamudio. Netflix difundió las primeras imágenes oficiales, tomadas por Mariano Landetcheverry, fijando el tono visual y el perfil de los personajes.

La fecha de estreno marca una estrategia prolongada de Netflix para el contenido policial argentino

El anuncio del debut en 2027 posiciona al título como una de las producciones argentinas de mayor horizonte en la plataforma, en contraste con lanzamientos previos de dramas y comedias locales de ciclos más cortos de desarrollo y exhibición. El foco en una ventana extendida refuerza la tendencia del gigante del streaming por consolidar franquicias regionales, adaptando su modelo de producción a exigencias globales y priorizando inversiones de alta visibilidad en thriller y policial.

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Martín Bossi en el rol de Zamudio en Crimen Desorganizado. (Crédito: Marian Landet / Netflix ©2026)

La serie es un título original de Netflix Argentina, desarrollada por Pampa Films con Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky en la producción ejecutiva. El equipo creativo incluye a Martín Méndez y Marcelo Camaño en guion, y a Iván Vescovo como segundo director, conformando un staff que combina experiencia televisiva nacional y alianzas con plataformas internacionales.

En términos narrativos, la estructura de Crimen desorganizado se apoya en códigos del género, como el encierro, la traición dentro del grupo y el suspenso alrededor del “botín fantasma”, elementos que la distinguen del típico menú de historias de crimen. El hecho de que los personajes no mantengan lazos de conocimiento previo y la revelación fragmentada de sus motivaciones fortalece el tono de incertidumbre y desconfianza, sumando competencia interna entre ellos y la amenaza de los verdaderos autores intelectuales.

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Soledad Silveyra como Alina in Crimen Desorganizado. (Crédito: Marian Landet / Netflix ©2026)

Netflix afianza contenidos de género y elenco multigeneracional en su catálogo regional

La participación de Soledad Silveyra junto a talentos de generaciones posteriores, como Celeste Cid y Marco Antonio Caponi, responde a la intención del casting de cruzar públicos y capitalizar trayectorias reconocidas en cine y televisión de Argentina. El diseño de personajes prevé roles con perfiles definidos y dinámicas de incertidumbre permanente: “Ninguno de ellos confiará realmente en el otro y todos ocultarán algo”, adelantó la plataforma en la presentación oficial.

Con la producción en marcha, la serie se integra a una estrategia que otorga prioridad a proyectos de género criminal, acción y suspenso en los calendarios y ventanas de estreno de medio plazo, con expectativas de captar audiencias nacionales e internacionales. Netflix confirmó que en los próximos meses ampliará la difusión de materiales sobre la serie, mientras el rodaje, bajo la dirección de Nicanor Loreti, avanza en localizaciones seleccionadas dentro del país.

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