“No me conocen”: la serie inglesa de cuatro episodios para maratonear en el fin de semana

"No me conocen": un hombre es juzgado por un crimen que asegura, no cometió. (BBC)

No me conocen (You Don´t Know Me) se convirtió en uno de los títulos más elegidos por los consumidores de Netflix que llega desde Inglaterra. Es una miniserie con una mezcla de thriller y ficción judicial que nos muestra que nada es lo que parece y que cada caso tiene siempre más de un lado.

La historia comienza en el estrado en el que van a condenar a un joven llamado Hero (Sam Adewunmi) por el crimen de un narcotraficante, Jamil (Roger Nsengiyumva). Todas las pruebas lo incriminan directamente en el asesinato, ya que su ADN se encuentra en la escena del hecho. Pero el hombre insiste en que él no tuvo nada que ver y entonces decide despedir a su abogado y contar su versión de los hechos a la fiscalía, al juez y al jurado presentes en el recinto.

Sam Adewunmi interpreta a Hero, un hombre que contará su versión de los hechos ante un juzgado que quiere condenarlo. (BBC)

A lo largo de cuatro episodios, Hero relatará con detalles lo que le sucedió en los últimos tiempos para que así puedan probar su inocencia. La serie recorre a manera de flashbacks los vínculos de Hero con su gran amor Kyra, interpretada por Sophie Wilde, y su relación con el hombre muerto. ¿Dice la verdad o es solo un gran manipulador?

“Hay ciertos eventos que convierten a Hero en el hombre de la familia, el sostén, el proveedor, una guía para su hermana menor en términos de una figura masculina capaz de admirar o pedir consejo. Es un hombro en el que llorar o un hombro en el que apoyarse, pero a medida que avanza la historia, Hero busca cada vez más su propio apoyo” , comentó Adewunmi en una entrevista otorgada a la BBC previo al estreno de la serie.

Sophie Wilde interpreta a Kyra, la mujer que será central en el corazón de Hero y de la trama. (BBC)

No me conocen se basa en la novela homónima publicada en 2017 y escrita por Imran Mahmood (que es a su vez abogado y se inspiró para esta historia en casos que vivenció aunque no se trata de un hecho real), que logró su adaptación a la televisión cuando se estrenó a finales de 2021 (el 5 de diciembre) en la plataforma BBC iPlayer. Un dato curioso es que casi no se menciona por su nombre al protagonista porque su autor se basó en varios acusados para dar vida a este relato.

Las críticas en el momento del estreno fueron muy positivas e incluso el actor principal, Adewunmi, logró una nominación a los premios BAFTA TV. En Netflix está disponible desde el 17 de junio y se ubica entre las cinco series más vistas de esta semana y tiene la particularidad de contar con apenas 4 episodios, lo cual permite que se pueda maratonear en un día o un fin de semana.

¿Dice la verdad este hombre o simplemente es hábil para defenderse de la acusación? (BBC)

Completan el elenco Tuwaine Barrett como Curt, Duayne Boachie en el rol de Binks, Bukky Bakray, que interpreta a la hermana de Hero, Bless, Michael Balogun que encarna a Face, Yetunde Oduwole, que le da vida a la madre de Hero, Abebi, y Nicholas Khan como Sam, entre otros.

