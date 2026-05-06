Envidiosa arrasa en el streaming: récord de visualizaciones y elenco multiestelar en su gran cierre

Un detrás de escenas íntimo que muestra cómo el elenco se despide de los personajes que los acompañaron en estas cuatro temporadas. El desenlace de la historia de Vicky, sus amigas, Matías y Fernanda, ya disponible en la temporada final de Envidiosa. (Netflix)

La cuarta temporada de Envidiosa, la producción original creada en Argentina y distribuida por Netflix, consolidó su desempeño internacional al alcanzar el puesto número cinco en el Top 10 global de series de habla no inglesa, con 3 millones de visualizaciones a pocos días de su lanzamiento, informó el servicio de streaming. El dato sitúa a la entrega final como uno de los títulos en español con mayor proyección fuera de América del Sur durante la primera semana desde su estreno el 29 de abril de 2026.

El nuevo reporte de métricas de la plataforma confirmó que la historia protagonizada por Griselda Siciliani encabezó el ranking semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y Paraguay, mientras que obtuvo un lugar sostenido en el Top 10 de otros nueve mercados, entre ellos España, Colombia y Venezuela. De acuerdo con la actualización publicada por Netflix, la serie figuró en la lista semanal de países de América y Europa, extendiendo el alcance regional del proyecto producido por Adrián Suar.

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La cuarta temporada de Envidiosa alcanzó el puesto número cinco en el Top 10 global de series de habla no inglesa en Netflix, con 3 millones de visualizaciones en sus primeros días. (Netflix)

La clasificación en el Top 10 global de habla no inglesa respalda el recorrido de Envidiosa como uno de los casos más notorios de expansión para una comedia argentina dentro del ecosistema de streaming internacional. El equipo liderado por Adrián Suar como creador y Diego Andrasnik como productor ejecutivo mostró un alineamiento entre alcance comercial y narrativa local, recibiendo una respuesta inmediata en la audiencia global.

El volumen de visualizaciones brindó a la producción un parámetro de éxito cuantificable en el contexto de lanzamientos recientes de series latinoamericanas, posicionando a Envidiosa sobre otros títulos de la región según la métrica oficial de la plataforma para la semana posterior a su lanzamiento.

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Envidiosa figuró en el Top 10 semanal de Netflix de 14 países de América y Europa, según el reporte oficial de la plataforma de streaming. (Netflix)

El recorrido final y su impacto en la industria del streaming argentino

Netflix acompañó la presentación de la última temporada con la publicación de un video con material inédito del rodaje, centrado en la dinámica entre Griselda Siciliani y el elenco durante el cierre de la serie. El contenido audiovisual permitió acercarse al ambiente que se vivió en la etapa final de producción y mostró tanto el trabajo con el equipo técnico como la interacción cotidiana dentro del set.

La composición del equipo creativo sumó a Daniel Barone y Alejandro Ibáñez en la dirección, un guion a cargo de Carolina Aguirre, y la producción ejecutiva de Suar y Andrasnik. La estructura incluyó a Ivana Polonsky como productora, Guillermo Zappino en fotografía y Juan Blas Caballero en música original.

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La suma de figuras reconocidas como Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña y Leticia Siciliani consolidó la presencia multiestelar en el reparto principal de Envidiosa. (Netflix)

Según el comunicado oficial, la selección y dirección del elenco reunió nombres reconocidos local y regionalmente, con especial participación de Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña y Leticia Siciliani. El diseño técnico, bajo la dirección de Paula Beltrami (arte) y Lorena Díaz (vestuario), reforzó la apuesta estética de la serie en un cierre que buscó diferenciarse tanto en lo visual como en el tono narrativo.

La dinámica de la última temporada y perfil de equipo de producción

La cuarta temporada presentó a Vicky, interpretada por Siciliani, enfrentando una nueva estructura familiar al convivir con el personaje de Matías y su hijo Bruno. La trama abordó temas de maternidad, vínculos no tradicionales y la reconfiguración de los lazos afectivos, con Carolina Aguirre a cargo del desarrollo del guion.

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La trama de la cuarta temporada abordó maternidad y vínculos no tradicionales, con guion de Carolina Aguirre y la interpretación principal de Siciliani como Vicky. (Netflix)

El equipo técnico incluyó a José E. Caldararo en dirección de sonido, Natacha Valerga y Alejandro Parysow en montaje, y una coordinación de producción a cargo de Camila Fanego Harte. En la supervisión musical, el crédito fue para Marcelo Gasió, mientras que en maquillaje y peinado se destacaron Verónica Sabbatini y Federico Robledo.

La estrategia de promoción implementada por Netflix contempló la actualización semanal de visualizaciones y rankings, reflejando el estándar de transparencia para nuevos lanzamientos. La relación entre el renovado enfoque estético de la serie y la repercusión internacional consolida una tendencia de expansión para las comedias argentinas en plataformas.

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El cierre de serie incluyó material inédito de rodaje publicado por Netflix, mostrando la interacción entre elenco, técnicos y el ambiente en el set. (Netflix)

En el reparto principal, además de Siciliani, participaron Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman. La presencia de figuras invitadas como Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña y Leticia Siciliani sumó volumen de audiencia adicional y consolidó la presencia multiestelar del cierre de temporada, que figura como uno de los lanzamientos con mayor repercusión industrial para una producción argentina en la primera mitad de 2026.