Tom Holland y Andrew Garfield se encuentran en una gala y los fanáticos de Marvel enloquecen

Andrew Garfield y Tom Holland posan juntos ante las cámaras. (Créditos/Twitter @CultureCrave)

¿Se confirma el Spiderverso? Nuevas fotografías de Tom Holland y Andrew Garfield sacuden la internet unas semanas antes del estreno de Spider-Man: No Way Home. Anoche las estrellas asistieron a una gala en West Hollywood, California, organizada por la revista GQ, donde la joven estrella de Marvel obtuvo un reconocimiento con el premio al Hombre del año. De forma inesperada, ambos se encontraron en el lugar y se abrazaron ante las cámaras de la prensa.

Con la publicación de las fotografías se retomaron las especulaciones sobre el cameo de Garfield en la próxima cinta que protagoniza Holland. En numerosas ocasiones, el actor ha negado estar involucrado en el rodaje y siempre ha respondido amablemente con risas a lo que sea que se le pregunte en relación a Spider-Man. Pese a sus declaraciones, los seguidores insisten en que solo estaría mintiendo para no meter la pata y comprometer la información secreta de la trama.

Esta semana también se reportó que Tobey Maguire, el primer intérprete de Peter Parker en el cine, fue visto cenando junto a Zendaya y Tom Holland en un restaurante de Los Ángeles, EE.UU. ¿Qué significa todo esto? Parece ser que tanto Andrew como Tobey tienen cierta cercanía con la estrella de la nueva franquicia del Hombre Araña. Los rumores apuntan a que no puede haber mayor prueba de que los dos sí tendrán su aparición en Spider-Man: No Way Home.

Fanáticos de Marvel enloquecen por encuentro de Andrew Garfield y Tom Holland. (Créditos/Twitter)

Los dos actores se encontraron en un evento organizado por la revista GQ. (Créditos/Twitter)

Luego de este encuentro muchos aseguran que Andrew Garfield sí estará en la nueva cinta de Spider-Man. (Créditos/Twitter)

TOM HOLLAND CONOCIÓ A WILLEM DAFOE

Los villanos de las pasadas películas de Spider-Man están de regreso, es decir, Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx y otros más retomarán sus papeles como parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Recientemente, Tom Holland ha revelado cómo fue su primer encuentro con el intérprete del Duende Verde, quien fue el antagonista de la película del 2000 dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire.

“En realidad hay una historia divertida sobre cuando conocí a Willem. Obviamente, en ese momento todos los villanos de la película eran un gran secreto, así que caminaban por el set con capas puestas. Naturalmente, ellos estaban muy emocionados de regresar y revivir estos roles. Llegaron una semana antes de comenzar a filmar para ver cómo era, conocer a Jon [Watts], conocerme a mí, pasar el rato en el set y pasarla bien”, contó el actor británico durante un evento oficial de Sony.

En esa misma línea, detalló cómo fue su tropezada introducción con el nominado al Oscar durante las filmaciones: “Y simplemente me topé con este tipo con una capa. Yo estaba como: ‘Cuidado, amigo’. Él se quitó la capa y me asusté mucho. ‘Oh, mierda, el Duende Verde está aquí'’”.

Willem Dafoe dio vida a Norman Osborn (Duende Verde) en la trilogía con Tobey Maguire y volverá a interpretar a este malvado personaje en Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega del arácnido de Tom Holland.

Una escena del tráiler de "Spider-Man: No Way Home". (Créditos/Sony Pictures)

MICHAEL KEATON VOLVERÁ A SER EL BUITRE

La historia del Buitre aún no ha llegado a su fin en el UCM, según ha confirmado Michael Keaton. El protagonista de Batman (1989) declaró que el villano regresará en el futuro, pero no ha brindado detalles sobre el proyecto en el que tendrá su retorno después de haber sido derrotado por el superhéroe.

Con el lanzamiento de Spider-Man: No Way Home se espera abrir un abanico de posibilidades para el multiverso del buen vecino de Nueva York, quien –a pesar de salvar el día– siempre tendrá que enfrentarse a los enemigos que vuelven a surgir de las cenizas y sombras. Tal será el caso de Vulture (llamado Buitre en español) que tendrá su propia narrativa dentro de Morbius, el filme centrado en otro villano de Spider-Man encarnado por Jared Leto.

SEGUIR LEYENDO