“Mi MJ”: el tierno mensaje de Tom Holland para felicitar a Zendaya en su cumpleaños

Tom Holland y Zendaya, se convirtieron en tendencia luego de que el actor que actualmente interpreta al Hombre araña felicitó a su novia con un tierno mensaje en redes sociales.

La pareja que protagoniza Spider-man: sin camino a casa, Tom Holland y Zendaya, se convirtieron en tendencia en México, luego de que el actor que actualmente interpreta al Hombre araña felicitó a su novia con un tierno mensaje en redes sociales.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Tom dedicó unas palabras a la actriz que interpreta a “Mary Jane” y le deseó un feliz cumpleaños número 25 con una instantánea de ambos en lo que podría ser el camerino de una de las películas en las que actuaron juntos.

“Mi MJ (Mary Jane), ten el cumpleaños más feliz de todos. Lámame cuando despiertes”, escribió Holland antes de añadir algunos besos para la actriz. En la instantánea, Holland apareció caracterizado con el atuendo de Spider-man y Zendaya, sonriente, apareció abrazándolo por la espalda.

El mensaje y la fotografía que fue disparada con una cámara análoga enternecieron a miles de usuarios y fanáticos de la joven pareja, quienes inundaron las redes sociales con cientos de comentarios:

“Tom Holland saludando a Zendaya por su cumpleaños y poniéndole ‘My MJ’ no lloren por mí, ya estoy muerta”, escribió una usuaria desde su cuenta de Twitter. “”Si esto no es amor no sé qué sea”, añadió otro. “Ayuda, voy a colapsar”, continuó otro usuario en la red social.

FOTO: Instagram/@tomholland2013

Información en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: