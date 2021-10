Aumentan los rumores sobre un segundo avance de “Spider-Man: No Way Home”

Crédito: EFE/Sony Pictures

La película de Spiderman: No Way Home ha sido una de las más esperadas y la que ha emocionado a los admiradores del Mundo Marvel y ahora no está demás decir que probablemente antes de su estreno pueda salir a la luz un nuevo adelanto.

Si no era suficiente con el primer trailer que mostró al Dr. Octopus, de la versión de Tobey Maguire, muchos de los fanáticos creen que puedan enfocar ahora al Duende verde, dando por hecho que los multiversos se encontrarán.

Usuarios de redes sociales también creen que en este nuevo corto puedan juntar a Tobey Maguire y Andrew Garfield, con el fin de dar por concluido el rumor de su unión para este universo.

En Twitter hay rumores de que podría estar llegando la próxima semana, otros creen que pueda ser que lo liberen este fin de semana, aunque también podría ser que salga en los cines con el estreno de Eternals.

Se espera que millones de fanáticos de Marvel asistan a las salas de cine para poder presenciar el momento más esperado del dicho universo, pues creen que se reunirán los tres actores que dieron vida a Spiderman, durante estos años, para dar por entendido que el Multiverso Marvel ha sido abierto.

Al finalizar la película los fanáticos esperan que en los post créditos aparezca un vistazo de los 4 Fantásticos, además de un adelanto de Venom, Carnage y Morbius que ya se han incluido a las historias de estos superhéroes.

Mientras tanto, Sony y Disney estan dando batalla sobre esta especulación del avance de No Way Home, pues un usuario en Twitter llamado @driiftyfilm mencionó que hay dos versiones de trailer, el problema es que Disney, supuestamente, no quiere que salga uno porque daría la exclusiva de que estarían los tres actores de Spiderman.

“Aparentemente hay dos versiones del segundo tráiler de NWH, una con Tobey y Andrew y otra sin él. Sony quiere mostrar a Tobey y Andrew en el tráiler, pero Disney no. Parece que podrían seguir el plan de Disney y no mostrarlos en el tráiler. Aún no está al 100%”, escribió en su cuenta de Twitter.

Alfred Molina y su regreso triunfal en Spider-man: No way home

Muchas sorpresas llegaron con el nuevo adelanto de la película Spider-man: no way home (lo que en español sería “El hombre araña: sin regreso a casa”). Pero lo que más sorprendió fue cuando apareció en la pantalla un viejo conocido de las películas del trepa muros: Alfred Molina.

El actor con padre español fue quien dio vida al Doctor Octopus —uno de los enemigos más populares del superhéroe de Marvel— en la película Spider-man 2, dirigida por Sam Raini y protagonizada por Tobey Maguire. Es por esta carga nostálgica que su aparición en el adelanto causó euforia entre los grandes fans del arácnido.

Las grandes posibilidades que pueden existir con la aparición de Molina es lo que más emociona a los fans, ya que podría regresar personajes entrañables como El duende verde —Willen Defoe—, Electro —Jamie Foxx— J. Jonah Jameson — J.K. Simmons— y por supuesto, los ‘hombres arañas’ que salvaron al mundo antes de que lo hiciera Tom Holland —Andrew Garfield y Tobey Maguire— esta más cerca que nunca.

Entre esas películas, se encuentra la segunda entrega El Hombre Araña dirigida por Sam Raini. En el 2004, Molina le hizo la vida imposible al amigable vecino de los neoyorquinos para cumplir sus objetivos malignos.

El Doctor Otto Octavius era un científico que participaba en experimentos colaborando con Harry Osborn —interpretado por el actor James Franco—, quién después de la muerte de su padre, se había visto en la necesidad de tomar la batuta en Industrias Oscorp.

Sin embargo, un trágico accidente que cobro la vida de su esposa, hizo que Otto terminara por convertirse en uno de los enemigos más peligrosos.

Su importancia dentro de la historia fue tal impacto que la batalla tuvo como resultado que Mary Jane — interpretada por Kirsten Dunst— descubriera que el tímido y torpe Peter Parker era nada más y nada menos que el Hombre Araña.

Fue tan entrañable la interpretación de Alfred Molina como el Doctor Octopus a principios del milenio que su nueva aparición en la película producida en conjunto entre Disney (Marvel Studios) y Sony Pictures causó una gran aceptación entre los fans. La nostalgia se traducía en gritos de emoción y lagrimas de alegría, de acuerdo con varios videos que circulan en redes sociales.

