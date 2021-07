Filtran por error el nuevo traje que Tom Holland llevará en Spiderman: No Way Home

Tom Holland estrenará nuevo traje en Spider-Man: No Way Home (Foto: EFE/Alejandro García)

Uno de los personajes más queridos por los cómics es el Hombre Araña, y durante la tarde del 1 julio las redes sociales enloquecieron después de que LEGO filtrara por error un par de sets en donde se puede ver el nuevo traje que portará Tom Holland en la película Spiderman: No Way Home.

En una esquina de la caja se logra apreciar los nuevos colores que lucirá el joven actor durante su interpretación, así como también se confirman los rumores sobre la aparición de Dr. Strange en el filme.

Se confirma la aparición del Hechicero Supremo en Spider-Man: No Way Home (Foto: Twitter/@TheTopComics)

Ante la aparición del Hechicero Supremo, los cibernautas fanáticos de la franquicia y de los cómics, suponen que en Spider-Man: No way Home se tocará más a fondo el multiverso, y que dará pauta a las apariciones de los actores Tobey Maguaire y Andrew Garfield, los cuales han interpretado a dicho personaje en versiones pasadas.

Los rumores de que dichos actores regresen a un film de Marvel se han dado desde la segunda película de la era de Tom Holland con el personaje, Spider-Man: Far From Home, ya que en la escena post créditos pudimos ver a J. K. Simons como J. Jonah Jameson, editor del periódico El Clarín.

En los sets se puede apreciar que habrá un segundo traje negro de Spider-Man (Foto: Twitter/@TheTopComics)

Sin embargo, las especulaciones crecieron después de que un fan se encontrara por las calles de Nueva York a Tobey Maguire, en donde aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre la posibilidad cierta de su participación en la siguiente película del héroe. Maguire le contestó que no podía hablar de eso. Según el fanático, después de su respuesta recibió un guiño y una sonrisa por parte del actor.

Es un secreto a voces que los personajes de otros universos de Spider-Man acompañarán a Tom Holland en la pantalla grande. Alfred Molina quien interpretó al Doctor Octopus en Spider-Man 2 del 2004, ya ha confirmado su participación, lo que hace suponer que aparecerán Los Seis Siniestros, un grupo de villanos que han luchado en diversas ocaciones y en diversos cómics contra el Hombre Araña.

Un fanático creó una supuesta foto de lo que sería el nuevo traje del arácnido con base a lo que se aprecia en la caja de LEGO (Fotos: Twitter/@3CFilm)

Otra de las hipótesis sobre la trama indica que los mencionados supervillanos serían puestos en libertad por el mismo Peter Parker.

El equipo apareció por primera vez en el cómic de Amazing Spider-Man Annual número 1, y estuvo conformado por el Doctor Octopus, Electro, El Buitre, El Hombre de Arena, Mysterio y Kraven el cazador.

Por otro lado, también se filtro un listado de lo que se supone son los próximos lanzamientos de lo juguetes Funko Pops, en donde se confirma que habrá tres modelos diferentes en los trajes del arácnido. Estos juguetes saldrán a la venta en agosto.

La lista indica que habrá tres trajes diferentes para el Hombre Araña (Foto: Twitter/@CasualCosplayin)

La primera película de la nueva etapa del MCU es Black Widow, la cual se estrenará en cines y a través de la plataforma de streaming, Disney+, este 9 de julio. Spider-Man: No Way Home terminó su rodaje hace tiempo y se espera la podamos ver en cartelera el 17 de diciembre, lamentablemente aún no se cuenta con un trailer de dicha película.

Algunos medios especulan con que podría ser muy pronto, puesto que es la única producción del Universo Cinematográfico de Marvel de 2021 que aún no presenta su tráiler oficial.

SEGUIR LEYENDO: