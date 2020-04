Curtis conoció a Maguire en un juego de póker de 2004 en Los Ángeles. El actor no lo sabía, pero Curtis tenía una larga carrera en los casinos. Cuando el actor lo invitó a su casa en Hollywood Hills para un partido, en el que los jugadores también incluían al abogado Jon Moonves y el multimillonario Kevin Washington, Curtis tuvo cuidado de no ganar demasiado. “De lo contrario, nunca volvería a ser invitado”, contó a The New York Post, que obtuvo un adelanto del libro.