Guardar

La proximidad de las elecciones presidenciales de 2027 comenzará a sumar presión sobre el mercado cambiario y pondrá a prueba la estrategia económica del Gobierno. Así lo advirtió el economista Lorenzo Sigaut Gravina, quien señaló que, a diferencia de lo ocurrido durante las legislativas de 2025, esta vez los inversores no tienen certezas sobre la continuidad del programa de Javier Milei después de diciembre del próximo año. “Va a venir más presión cambiaria”, anticipó.

En diálogo con Infobae en Vivo, el especialista explicó que el escenario electoral introduce un interrogante que hasta ahora no tenía el mercado. “Por más que le fuera mal en las elecciones, el Gobierno seguía. Ahora es distinto, porque no se sabe qué va a pasar a partir del 10 de diciembre de 2027”, explicó.

PUBLICIDAD

Para Sigaut Gravina, esa incertidumbre se combina con un tipo de cambio apreciado y con una economía que todavía muestra dificultades para recuperarse. Por eso, advirtió que el esquema actual podría enfrentar mayores tensiones a medida que se acerque la contienda electoral, en un contexto en el que también influirán las condiciones internacionales y la situación política de Estados Unidos.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina

El economista de Equilibra señaló que el Gobierno todavía tiene margen para actuar, aunque deberá resolver cómo administrar los desequilibrios sin profundizar la desaceleración económica. Una eventual corrección cambiaria, explicó, tendría consecuencias recesivas en el corto plazo porque aceleraría la inflación, pero realizarla con anticipación podría permitir que sus efectos se estabilicen antes de las elecciones.

PUBLICIDAD

“Hay un abanico más amplio de herramientas de política económica. La pregunta es si van a usar toda la caja de herramientas del Gobierno o no”, planteó.

Las señales de presión sobre el dólar

Como evidencia de las tensiones, el economista mencionó la evolución del riesgo país y de las cotizaciones cambiarias. Recordó que el indicador había estado cerca de perforar los 400 puntos básicos a comienzos de julio, pero luego trepó rápidamente hasta superar los 1.100 puntos.

En paralelo, el dólar comenzó a mostrar movimientos más pronunciados. Según detalló, durante siete jornadas de las últimas dos semanas el tipo de cambio oficial acumuló una suba cercana al 4%. Sin embargo, destacó que las cotizaciones financieras avanzaron todavía más, lo que volvió a ubicar la brecha entre el contado con liquidación y el dólar oficial en dos dígitos.

PUBLICIDAD

Para Sigaut Gravina, ese comportamiento refleja una mayor demanda de divisas por parte de empresas que no pueden acceder libremente al mercado oficial. De todos modos, aclaró que el tipo de cambio todavía se encuentra lejos del techo de la banda y que el Banco Central cuenta con la posibilidad de intervenir con reservas, de acuerdo con lo establecido en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El especialista también advirtió que la apreciación cambiaria afecta a distintos sectores productivos. Entre ellos mencionó a la industria que no está vinculada con Vaca Muerta ni con la agroindustria, el turismo, la construcción y las economías regionales, particularmente los pequeños productores.

PUBLICIDAD

“Se puede sostener porque tenemos muchos dólares de exportaciones, pero está afectando al tejido productivo”, afirmó. Según su diagnóstico, el buen desempeño de las actividades vinculadas con los recursos naturales permite sostener las cuentas externas, pero no alcanza para compensar las dificultades que atraviesa buena parte del resto de la economía.

El deterioro de la actividad y los ingresos

El economista también vinculó las tensiones financieras con el deterioro de las condiciones económicas y sociales. Consideró que el Gobierno subestimó el comportamiento de la actividad y la pérdida de ingresos de los hogares, mientras concentraba su atención en los sectores que mostraban mejores resultados.

Sigaut Gravina consideró que el tipo de cambio está apreciado

“Se fueron subestimando estas cuestiones y lamentablemente se fueron acumulando”, sostuvo. En particular, señaló que el 85% de los restantes sectores de la economía se encontraba estancado o en retroceso, pese al buen desempeño del agro, la minería y la energía.

PUBLICIDAD

A ese escenario sumó la destrucción de puestos de trabajo registrados, el avance de la informalidad y el deterioro del ingreso disponible por los aumentos de las tarifas y de los bienes regulados. También mencionó las dificultades de los hogares para afrontar sus compromisos financieros y el efecto de la inflación sobre los salarios.

En ese marco, contrastó el panorama actual con las expectativas que había al comienzo de 2026. Recordó que el año había arrancado con la aprobación de la reforma laboral, el triunfo electoral del oficialismo en las legislativas, la baja del riesgo país y la acumulación de reservas. Sin embargo, “el año está terminando muy complicado”, afirmó.

PUBLICIDAD

Según detalló, la actividad acumula dos trimestres consecutivos de caída, con retrocesos desestacionalizados de 1% en el segundo trimestre y de 1,8% en el tercero. Además, señaló que la inflación permanece en torno al 2% mensual.

Qué medidas podría tomar el Gobierno

Frente a ese panorama, Sigaut Gravina consideró que la administración de Milei debería evaluar medidas para recomponer los ingresos y estimular la actividad, en lugar de limitarse a sostener sin modificaciones la estrategia actual.

Como ejemplo, mencionó el bono para los jubilados que cobran la mínima, que permanece en $70.000 desde el inicio de la gestión y perdió poder adquisitivo frente a la inflación. También planteó que el Banco Central deberá definir qué hacer con la liquidez de la economía si retoma las compras de reservas: absorber los pesos que emite para adquirir divisas o permitir que una parte permanezca en circulación.

PUBLICIDAD

Respecto del impacto de las últimas subas del dólar sobre los precios, el economista consideró que el traslado no será inmediato. Señaló que el movimiento acumulado de aproximadamente 4% todavía es acotado y que existen diferencias respecto de otros períodos de mayor inestabilidad.

En ese sentido, destacó que el ancla fiscal y la decisión de no emitir para financiar al Tesoro contribuyen a moderar el traslado a precios. No obstante, advirtió que el desafío central será administrar las presiones cambiarias y mejorar las condiciones de la economía antes de que se intensifique la disputa electoral de 2027.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.