La Legislatura de Neuquén sancionó la Ley 3591 para que las chacras bajo riego mantengan su destino agrícola frente al avance urbano

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Durante años, las chacras bajo riego de los valles de Neuquén quedaron expuestas al avance de loteos, barrios, galpones y servicios asociados a Vaca Muerta. Hace una semana, la Legislatura provincial aprobó la Ley 3591, que fija un límite a esa expansión al disponer que esas tierras conserven su destino agrícola.

Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, explicó en Infobae A las Nueve que la sanción llegó después de un proceso que los productores venían advirtiendo desde hace tiempo. El impacto atribuye al desarrollo petrolero: “El boom de Vaca Muerta nos ha venido a impactar de lleno”, indicó.

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La discusión no se limita a un límite administrativo ni a una parcela en particular. Detrás de la ley está la continuidad de las chacras que abastecen de frutas, hortalizas y otros alimentos a la región, en un territorio donde el crecimiento urbano e industrial empezó a competir por el suelo que hasta ahora se destinaba a la producción. “Esto es un problema no solamente de Neuquén, sino de Río Negro también”, planteó Hernández.

La norma busca resguardar las tierras productivas bajo riego y evitar que el fraccionamiento avance sobre ellas para dar lugar a emprendimientos urbanos, turísticos, industriales o vinculados con los servicios petroleros. El reclamo, explicó el dirigente, fue presentado ante las autoridades neuquinas con una idea precisa: “Proteger esa zona o resguardar el uso de esa zona”.

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El crecimiento petrolero cambió la disputa por las tierras de los valles

El movimiento de la actividad hidrocarburífera modificó el paisaje de áreas como Plottier, Senillosa, Neuquén capital y Centenario. En esas localidades, las chacras forman parte de un entramado que se desarrolló junto a las costas de los ríos y a la red de canales que permite el riego. Hernández recordó la escala de ese esquema agrícola: “Todo era un sistema productivo completo”.

Según el presidente de la Federación, la presión sobre esas zonas comenzó en las tierras bajas de los valles, precisamente donde se asienta buena parte de la infraestructura hídrica. Los canales y desagües no son instalaciones recientes: son obras construidas y sostenidas durante más de un siglo. “Un sistema de riego único a niveles del mundo”, lo definió.

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Con la expansión de Vaca Muerta, esa geografía empezó a recibir una demanda distinta: viviendas para trabajadores, bases operativas, empresas de servicios y naves para actividades vinculadas con el petróleo y el gas. “Empieza a transformarse gracias a la necesidad del hidrocarburo de avanzar sobre viviendas, sobre empresas de servicio”, señaló Hernández.

El desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta incrementó la demanda de suelo para bases operativas, servicios y loteos residenciales (VMOS)

Los productores vieron cómo los proyectos buscaron terrenos que antes se usaban para fruticultura, horticultura y otras actividades agrícolas. Esa transformación, sostuvo, achicó de manera progresiva el espacio disponible para trabajar. “Nos fue reduciendo espacio. Fuimos quedando cercados cada vez menos y menos”, afirmó.

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La Ley 3591 fue aprobada en ese contexto y establece que las áreas alcanzadas deben conservar un uso productivo. Para Hernández, el hecho de que la Legislatura de Neuquén haya dado ese paso representa un respaldo a las chacras que todavía permanecen en zonas rodeadas por nuevas urbanizaciones. “La verdad que estamos contentísimos”, dijo.

El dirigente aclaró que la superficie protegida es limitada frente a la dimensión de los conflictos que se acumulan en los valles. Sin embargo, entendió que la norma introduce una herramienta para frenar el avance de desarrollos inmobiliarios sobre suelos agrícolas. “Las dos provincias están teniendo hoy los mismos conflictos de avance de urbanización”, sostuvo al referirse también a Río Negro.

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La Federación busca trasladar esa discusión a la provincia vecina. Hernández considera que, sin una planificación territorial que establezca dónde puede crecer cada actividad, las zonas rurales quedan expuestas a la llegada de barrios en medio de las chacras. “Se te mete un barrio en medio de la zona productiva”, describió.

Los canales de riego reciben residuos de los barrios cercanos

La convivencia entre las nuevas urbanizaciones y la producción genera, según Hernández, problemas que exceden la pérdida de tierra disponible. En las chacras que continúan activas junto a los barrios, los productores deben lidiar con residuos y contaminación en los canales y desagües. “Nosotros producimos alimentos”, remarcó el representante del sector.

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El agua que ingresa a las fincas circula por una red de riego y drenaje que también atraviesa o bordea áreas urbanizadas. Allí, dijo, aparecen residuos que terminan afectando el trabajo cotidiano de quienes cultivan. “Tenés hoy desagües todos llenos de basura, de botellas, de contaminación constante”, afirmó.

Hernández mencionó pañales, bolsas y otros desechos dentro de los canales, una situación que atribuyó a la cercanía entre los barrios y la infraestructura productiva. “Te ingresan por los canales pañales, bolsas, de todo”, enumeró.

Para el dirigente, esa presión vuelve cada vez más difícil que una chacra mantenga su actividad cuando queda rodeada por el crecimiento urbano. La incompatibilidad no se expresa solo en el valor de la tierra o en los cercos que avanzan, sino también en el cuidado del agua y del ambiente de producción. “No hay manera de convivir”, sostuvo.

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La disputa se concentra en lugares que son atractivos para la urbanización por su cercanía con los ríos, pero que al mismo tiempo constituyen la base del sistema productivo de los valles. Hernández vinculó esa condición con el origen mismo de la actividad agrícola de la región. “Los ríos para nosotros son vida”, expresó.

La expansión sobre zonas productivas modificó el paisaje en localidades como Plottier, Senillosa, Centenario y la capital neuquina REUTERS/Alexander Villegas/File Photo

Desde la cordillera hasta el mar, explicó, los valles reúnen áreas productivas sostenidas por esa disponibilidad de agua. La preocupación de los productores es que la expansión inmobiliaria altere un esquema construido alrededor de los ríos y los canales. En esa secuencia, Hernández volvió a poner el foco en la actividad que se busca preservar: “El productor quiere seguir produciendo”.

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La diferencia de precios empuja la venta de chacras

La presión urbana encuentra otro factor en la situación económica de la fruticultura. Hernández afirmó que muchos productores atraviesan dificultades para sostener sus fincas porque los ingresos no alcanzan para equilibrar los costos. “No tenemos números equilibrados”, señaló.

Esa fragilidad se vuelve más visible al comparar el valor de una hectárea destinada a loteo con el de una hectárea de uso agrícola. Según el presidente de la Federación, la diferencia puede llegar a una relación de cinco a uno. “Estás hablando de cinco a uno”, dijo.

De acuerdo con su estimación, una hectárea para un loteo puede cotizar cerca de USD 50.000, mientras que una hectárea productiva ronda entre USD 8.000 y USD 10.000. La brecha adquiere peso cuando el productor necesita invertir para renovar su explotación. Una reconversión puede demandar alrededor de USD 40.000, con gastos en malla antigranizo, riego por aspersión y herramientas tecnológicas.

En ese escenario, Hernández advirtió que cualquier mejora dentro de una finca pierde sustento si el entorno inmediato se transforma en un barrio. “Te vengan y te pongan un barrio al lado de la chacra y eso te genera una complicación”, expresó.

Por eso, el dirigente considera que la protección del uso del suelo debe complementarse con medidas económicas para que mantener una chacra sea una alternativa viable. Mencionó premios, financiamiento y reducciones impositivas para quienes sostengan la producción. “Si nosotros tuviéramos rentabilidad, te aseguro que ninguna chacra estaría en posición de loteo”, afirmó.

La ecuación tiene un componente decisivo en el empleo: según Hernández, la mano de obra representa el 65% del costo de producción. En el conjunto del valle, calculó que hay más de 40.000 hectáreas productivas y que la superficie supera las 160.000 hectáreas si se suman Río Negro y Neuquén. Allí se cultivan peras, manzanas, duraznos, ciruelas, cerezas, cebollas y hortalizas.

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